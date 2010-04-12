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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 93949596

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 3.9 5 92
1. Від 15 до 20%
33%
30
2. Від 20 до 25%
4%
4
3. Від 25 до 30%
5%
5
4. Від 30 до 35%
3%
3
5. Більше 35%
5%
5
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
49%
45
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 23:35

  vovan_prm написав:И это... Коллеги, я никогда не писал, что живу в Бердянске.
Местный Эрикюль Пуаро так решил.
Хотя....
Я, так же, никогда не писал, что не живу в Бердянске.
В общем: по-фигу

Так писав халява... Нам то яка різниця?! Ми ж не чаї, щоб цим заморочуватись!
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 23:36

  Vint написав:
  flyman написав:
  Qwerty написав:І все таки сільське господарство це високотехнологічна інтенсивна галузь

- що буде з цінами, якщо вродить у всіх глобально
- що буде із виручкою, якщо не вродить вна Україні
- що буде якщо вродить, а погодні умови зібрати будуть погані (будуть дрони збирати :mrgreen: )
- що буде, як ціни підуть в протихід (зерно вниз, а добрива/нафта/газ догори)
- і ще багато що і як

Вроде так только северные соседи пишут или я ошибаюсь?
Гугл-транслейт?


питання про "високотехнологічність" с.г. в зоні ризикового його ведення, до того ж екстенсивним шляхом, на орендованих землях, які зроку в рік виснажуються..
але простіше сказати "чути гугл транслейт с ольгіно",
може ти москалику перейшов би на мову з язика,
чому популяризуєш мову окупанта?
Востаннє редагувалось flyman в Пон 07 січ, 2019 23:41, всього редагувалось 2 разів.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 23:38

  flyman написав:
  Qwerty написав:І все таки сільське господарство це високотехнологічна інтенсивна галузь

- що буде з цінами, якщо вродить у всіх глобально
- що буде із виручкою, якщо не вродить вна Україні
- що буде якщо вродить, а погодні умови зібрати будуть погані (будуть дрони збирати :mrgreen: )
- що буде, як ціни підуть в протихід (зерно вниз, а добрива/нафта/газ догори)
- і ще багато що і як

Ну ніколи не буває так, що не буває ніяк... Якось та буде!
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 23:42

  Qwerty написав:
  flyman написав:
  Qwerty написав:І все таки сільське господарство це високотехнологічна інтенсивна галузь

- що буде з цінами, якщо вродить у всіх глобально
- що буде із виручкою, якщо не вродить вна Україні
- що буде якщо вродить, а погодні умови зібрати будуть погані (будуть дрони збирати :mrgreen: )
- що буде, як ціни підуть в протихід (зерно вниз, а добрива/нафта/газ догори)
- і ще багато що і як

Ну ніколи не буває так, що не буває ніяк... Якось та буде!

тому тре молитися на транші МВФ, Томос в помощь :mrgreen:
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 23:44

  Долярчик написав:
  Qwerty"[quote="4546644:Qwerty написав:Добре, що ніщєброд, знає хто коли з`явиться... Тобі воно все це навіщо?! Йди на роботу влаштуйся! Або їдь до пшеків на холодильню, хоч ситий будеш!

... а Ви тоді Чая на футболі точно з ніким не сплутали? - по чім саме Ви його впізнали? :D

Він сам мені написав, що буде з прапором на якому буде написано Охтирка! Якась шапочка, куртка не першої свіжості, кольорові спортивні треніки з відтягнутими колінами, якийсь рюкзачок тряпляний помаранчевого кольору! Ну і весь матч бігав по сектору! Там сиділи за воротами фани, так вони по пояс роздяглися, а він весь одягнутий ну як тюлень на фоні білих ведмедів! Він може підтвердити! Я сидів в 69 секторі для гостей матчу по запрошенням! Його бачив дуже добре! Не уявляю - навіщо людині тема валюти! Пишу зараз щиро![/quote]
Вірю!
....може він тут на роботі? :D
- правда, думаю, що на побачення з Оксаном :mrgreen: він би одягнув свій костюм з випускного :mrgreen:[/quote]
Так випустився років з двадцять назад! Там ще кльош напевне! Оксан йому той держак від прапора в одне місце і вставив би! Не встиг би і втекти! Шо зробиш - самотня людина, вимушений гумористи і шукати в соцмережах... Може до Зеленського піде в партію!
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 23:44

Блин, развели балаган. Один здравый пост
  prosecutor написав:Так как тут делятся прогнозами по курсу сделаю это и я. Завтра рост на нале 10 - 20 коп. Среда стоим на месте или небольшой откат. С четверга растем максимум до 28.5 до конца недели.
Запостил для истории, если что то похожее будет напишу на чем основывались прогнозы. Если нет, то и суда нет.

Мне все-таки интересно, горки зимние ожидаются в этом сезоне.
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
Proofy
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 23:55

  Proofy написав:Блин, развели балаган. Один здравый пост
  prosecutor написав:Так как тут делятся прогнозами по курсу сделаю это и я. Завтра рост на нале 10 - 20 коп. Среда стоим на месте или небольшой откат. С четверга растем максимум до 28.5 до конца недели.
Запостил для истории, если что то похожее будет напишу на чем основывались прогнозы. Если нет, то и суда нет.

Мне все-таки интересно, горки зимние ожидаются в этом сезоне.

Зимой и весной будем болтаться в районе 28,00 и даже немного ревальвируем. а вот начиная с лета наступит шторм. (такой как в Аргентине или в Турции летом 2018 года)
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 00:00

  Qwerty написав: Давайте повернемось до наших нейтральних відносин, які були до вашого питання, так комфортніше, нічого особистого!

Давайте.
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 00:10

  Vint написав:
  flyman написав:
  Qwerty написав:І все таки сільське господарство це високотехнологічна інтенсивна галузь

- що буде з цінами, якщо вродить у всіх глобально
- що буде із виручкою, якщо не вродить вна Україні
- що буде якщо вродить, а погодні умови зібрати будуть погані (будуть дрони збирати :mrgreen: )
- що буде, як ціни підуть в протихід (зерно вниз, а добрива/нафта/газ догори)
- і ще багато що і як

Вроде так только северные соседи пишут или я ошибаюсь?
Гугл-транслейт?

это универсальный предлог, почти как у Шевченко- наВ :idea:
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 00:15

  Qwerty написав:
  Долярчик написав:
  Qwerty"[quote="4546644:Qwerty написав:Він сам мені написав, що буде з прапором на якому буде написано Охтирка! Якась шапочка, куртка не першої свіжості, кольорові спортивні треніки з відтягнутими колінами, якийсь рюкзачок тряпляний помаранчевого кольору! Ну і весь матч бігав по сектору! Там сиділи за воротами фани, так вони по пояс роздяглися, а він весь одягнутий ну як тюлень на фоні білих ведмедів! Він може підтвердити! Я сидів в 69 секторі для гостей матчу по запрошенням! Його бачив дуже добре! Не уявляю - навіщо людині тема валюти! Пишу зараз щиро!

Вірю!
....може він тут на роботі? :D
- правда, думаю, що на побачення з Оксаном :mrgreen: він би одягнув свій костюм з випускного :mrgreen:

Так випустився років з двадцять назад! Там ще кльош напевне! Оксан йому той держак від прапора в одне місце і вставив би! Не встиг би і втекти! Шо зробиш - самотня людина, вимушений гумористи і шукати в соцмережах... Може до Зеленського піде в партію!

Вот интересно вам то какое до него дело, он же вроде у вас на хлеб не просит.
Есть те которые поумнее вас, но не пишут, чтобы вас тут не было :idea:
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