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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 93949596 На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів? Валютный рынок в контексте 3.9 5 92 1. Від 15 до 20% 33% 30 2. Від 20 до 25% 4% 4 3. Від 25 до 30% 5% 5 4. Від 30 до 35% 3% 3 5. Більше 35% 5% 5 6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань 49% 45 Всього голосів : 92 Додано: Пон 07 січ, 2019 23:35 vovan_prm написав: И это... Коллеги, я никогда не писал, что живу в Бердянске.

Местный Эрикюль Пуаро так решил.

Хотя....

Я, так же, никогда не писал, что не живу в Бердянске.

В общем: по-фигу И это... Коллеги, я никогда не писал, что живу в Бердянске.Местный Эрикюль Пуаро так решил.Хотя....Я, так же, никогда не писал, что не живу в Бердянске.В общем: по-фигу

Так писав халява... Нам то яка різниця?! Ми ж не чаї, щоб цим заморочуватись! Так писав халява... Нам то яка різниця?! Ми ж не чаї, щоб цим заморочуватись! Qwerty Повідомлень: 1896 З нами з: 25.02.15 Подякував: 256 раз. Подякували: 343 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 січ, 2019 23:36 Vint написав: flyman написав: Qwerty написав: І все таки сільське господарство це високотехнологічна інтенсивна галузь І все таки сільське господарство це високотехнологічна інтенсивна галузь

- що буде з цінами, якщо вродить у всіх глобально

- що буде із виручкою, якщо не вродить вна Україні

- що буде якщо вродить, а погодні умови зібрати будуть погані (будуть дрони збирати )

- що буде, як ціни підуть в протихід (зерно вниз, а добрива/нафта/газ догори)

- і ще багато що і як - що буде з цінами, якщо вродить у всіх глобально- що буде із виручкою, якщо не вродитьУкраїні- що буде якщо вродить, а погодні умови зібрати будуть погані (будуть дрони збирати- що буде, як ціни підуть в протихід (зерно вниз, а добрива/нафта/газ догори)- і ще багато що і як

Вроде так только северные соседи пишут или я ошибаюсь?

Гугл-транслейт? Вроде так только северные соседи пишут или я ошибаюсь?Гугл-транслейт?



питання про "високотехнологічність" с.г. в зоні ризикового його ведення, до того ж екстенсивним шляхом, на орендованих землях, які зроку в рік виснажуються..

але простіше сказати "чути гугл транслейт с ольгіно",

може ти москалику перейшов би на мову з язика,

чому популяризуєш мову окупанта? питання про "високотехнологічність" с.г. в зоні ризикового його ведення, до того ж екстенсивним шляхом, на орендованих землях, які зроку в рік виснажуються..але простіше сказати "чути гугл транслейт с ольгіно",може ти москалику перейшов би на мову з язика,чому популяризуєш мову окупанта? Востаннє редагувалось flyman в Пон 07 січ, 2019 23:41, всього редагувалось 2 разів. В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 14877 З нами з: 09.03.14 Подякував: 890 раз. Подякували: 852 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 січ, 2019 23:38 flyman написав: Qwerty написав: І все таки сільське господарство це високотехнологічна інтенсивна галузь І все таки сільське господарство це високотехнологічна інтенсивна галузь

- що буде з цінами, якщо вродить у всіх глобально

- що буде із виручкою, якщо не вродить вна Україні

- що буде якщо вродить, а погодні умови зібрати будуть погані (будуть дрони збирати )

- що буде, як ціни підуть в протихід (зерно вниз, а добрива/нафта/газ догори)

- і ще багато що і як - що буде з цінами, якщо вродить у всіх глобально- що буде із виручкою, якщо не вродить вна Україні- що буде якщо вродить, а погодні умови зібрати будуть погані (будуть дрони збирати- що буде, як ціни підуть в протихід (зерно вниз, а добрива/нафта/газ догори)- і ще багато що і як

Ну ніколи не буває так, що не буває ніяк... Якось та буде! Ну ніколи не буває так, що не буває ніяк... Якось та буде! Qwerty Повідомлень: 1896 З нами з: 25.02.15 Подякував: 256 раз. Подякували: 343 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 січ, 2019 23:42 Qwerty написав: flyman написав: Qwerty написав: І все таки сільське господарство це високотехнологічна інтенсивна галузь І все таки сільське господарство це високотехнологічна інтенсивна галузь

- що буде з цінами, якщо вродить у всіх глобально

- що буде із виручкою, якщо не вродить вна Україні

- що буде якщо вродить, а погодні умови зібрати будуть погані (будуть дрони збирати )

- що буде, як ціни підуть в протихід (зерно вниз, а добрива/нафта/газ догори)

- і ще багато що і як - що буде з цінами, якщо вродить у всіх глобально- що буде із виручкою, якщо не вродить вна Україні- що буде якщо вродить, а погодні умови зібрати будуть погані (будуть дрони збирати- що буде, як ціни підуть в протихід (зерно вниз, а добрива/нафта/газ догори)- і ще багато що і як

Ну ніколи не буває так, що не буває ніяк... Якось та буде! Ну ніколи не буває так, що не буває ніяк... Якось та буде!

тому тре молитися на транші МВФ, Томос в помощь тому тре молитися на транші МВФ, Томос в помощь В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 14877 З нами з: 09.03.14 Подякував: 890 раз. Подякували: 852 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 січ, 2019 23:44 Долярчик написав: Qwerty"[quote="4546644:Qwerty написав: Добре, що ніщєброд, знає хто коли з`явиться... Тобі воно все це навіщо?! Йди на роботу влаштуйся! Або їдь до пшеків на холодильню, хоч ситий будеш! Добре, що ніщєброд, знає хто коли з`явиться... Тобі воно все це навіщо?! Йди на роботу влаштуйся! Або їдь до пшеків на холодильню, хоч ситий будеш!

... а Ви тоді Чая на футболі точно з ніким не сплутали? - по чім саме Ви його впізнали? ... а Ви тоді Чая на футболі точно з ніким не сплутали? - по чім саме Ви його впізнали?

Він сам мені написав, що буде з прапором на якому буде написано Охтирка! Якась шапочка, куртка не першої свіжості, кольорові спортивні треніки з відтягнутими колінами, якийсь рюкзачок тряпляний помаранчевого кольору! Ну і весь матч бігав по сектору! Там сиділи за воротами фани, так вони по пояс роздяглися, а він весь одягнутий ну як тюлень на фоні білих ведмедів! Він може підтвердити! Я сидів в 69 секторі для гостей матчу по запрошенням! Його бачив дуже добре! Не уявляю - навіщо людині тема валюти! Пишу зараз щиро![/quote]

Вірю!

....може він тут на роботі?

- правда, думаю, що на побачення з Оксаном він би одягнув свій костюм з випускного [/quote]

Так випустився років з двадцять назад! Там ще кльош напевне! Оксан йому той держак від прапора в одне місце і вставив би! Не встиг би і втекти! Шо зробиш - самотня людина, вимушений гумористи і шукати в соцмережах... Може до Зеленського піде в партію! Він сам мені написав, що буде з прапором на якому буде написано Охтирка! Якась шапочка, куртка не першої свіжості, кольорові спортивні треніки з відтягнутими колінами, якийсь рюкзачок тряпляний помаранчевого кольору! Ну і весь матч бігав по сектору! Там сиділи за воротами фани, так вони по пояс роздяглися, а він весь одягнутий ну як тюлень на фоні білих ведмедів! Він може підтвердити! Я сидів в 69 секторі для гостей матчу по запрошенням! Його бачив дуже добре! Не уявляю - навіщо людині тема валюти! Пишу зараз щиро![/quote]Вірю!....може він тут на роботі?- правда, думаю, що на побачення з Оксаномвін би одягнув свій костюм з випускного[/quote]Так випустився років з двадцять назад! Там ще кльош напевне! Оксан йому той держак від прапора в одне місце і вставив би! Не встиг би і втекти! Шо зробиш - самотня людина, вимушений гумористи і шукати в соцмережах... Може до Зеленського піде в партію! Qwerty Повідомлень: 1896 З нами з: 25.02.15 Подякував: 256 раз. Подякували: 343 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 січ, 2019 23:44

prosecutor написав: Так как тут делятся прогнозами по курсу сделаю это и я. Завтра рост на нале 10 - 20 коп. Среда стоим на месте или небольшой откат. С четверга растем максимум до 28.5 до конца недели.

Запостил для истории, если что то похожее будет напишу на чем основывались прогнозы. Если нет, то и суда нет. Так как тут делятся прогнозами по курсу сделаю это и я. Завтра рост на нале 10 - 20 коп. Среда стоим на месте или небольшой откат. С четверга растем максимум до 28.5 до конца недели.Запостил для истории, если что то похожее будет напишу на чем основывались прогнозы. Если нет, то и суда нет.

Мне все-таки интересно, горки зимние ожидаются в этом сезоне. Блин, развели балаган. Один здравый постМне все-таки интересно, горки зимние ожидаются в этом сезоне. "Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова Proofy

Повідомлень: 1166 З нами з: 24.10.08 Подякував: 29 раз. Подякували: 84 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 січ, 2019 23:55 Proofy написав: Блин, развели балаган. Один здравый пост

prosecutor написав: Так как тут делятся прогнозами по курсу сделаю это и я. Завтра рост на нале 10 - 20 коп. Среда стоим на месте или небольшой откат. С четверга растем максимум до 28.5 до конца недели.

Запостил для истории, если что то похожее будет напишу на чем основывались прогнозы. Если нет, то и суда нет. Так как тут делятся прогнозами по курсу сделаю это и я. Завтра рост на нале 10 - 20 коп. Среда стоим на месте или небольшой откат. С четверга растем максимум до 28.5 до конца недели.Запостил для истории, если что то похожее будет напишу на чем основывались прогнозы. Если нет, то и суда нет.

Мне все-таки интересно, горки зимние ожидаются в этом сезоне. Блин, развели балаган. Один здравый постМне все-таки интересно, горки зимние ожидаются в этом сезоне.

Зимой и весной будем болтаться в районе 28,00 и даже немного ревальвируем. а вот начиная с лета наступит шторм. (такой как в Аргентине или в Турции летом 2018 года) Зимой и весной будем болтаться в районе 28,00 и даже немного ревальвируем. а вот начиная с лета наступит шторм. (такой как в Аргентине или в Турции летом 2018 года) dima_beleb Повідомлень: 60 З нами з: 11.10.18 Подякував: 7 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 січ, 2019 00:00 Qwerty написав: Давайте повернемось до наших нейтральних відносин, які були до вашого питання, так комфортніше, нічого особистого! Давайте повернемось до наших нейтральних відносин, які були до вашого питання, так комфортніше, нічого особистого!

Давайте. Давайте. Только не юля vovan_prm 1 Повідомлень: 2046 З нами з: 09.09.14 Подякував: 673 раз. Подякували: 685 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 січ, 2019 00:10 Vint написав: flyman написав: Qwerty написав: І все таки сільське господарство це високотехнологічна інтенсивна галузь І все таки сільське господарство це високотехнологічна інтенсивна галузь

- що буде з цінами, якщо вродить у всіх глобально

- що буде із виручкою, якщо не вродить вна Україні

- що буде якщо вродить, а погодні умови зібрати будуть погані (будуть дрони збирати )

- що буде, як ціни підуть в протихід (зерно вниз, а добрива/нафта/газ догори)

- і ще багато що і як - що буде з цінами, якщо вродить у всіх глобально- що буде із виручкою, якщо не вродитьУкраїні- що буде якщо вродить, а погодні умови зібрати будуть погані (будуть дрони збирати- що буде, як ціни підуть в протихід (зерно вниз, а добрива/нафта/газ догори)- і ще багато що і як

Вроде так только северные соседи пишут или я ошибаюсь?

Гугл-транслейт? Вроде так только северные соседи пишут или я ошибаюсь?Гугл-транслейт?

это универсальный предлог, почти как у Шевченко- наВ это универсальный предлог, почти как у Шевченко- наВ Lion+ Повідомлень: 1702 З нами з: 09.06.13 Подякував: 6 раз. Подякували: 257 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 січ, 2019 00:15 Qwerty написав: Долярчик написав: Qwerty"[quote="4546644:Qwerty написав: Він сам мені написав, що буде з прапором на якому буде написано Охтирка! Якась шапочка, куртка не першої свіжості, кольорові спортивні треніки з відтягнутими колінами, якийсь рюкзачок тряпляний помаранчевого кольору! Ну і весь матч бігав по сектору! Там сиділи за воротами фани, так вони по пояс роздяглися, а він весь одягнутий ну як тюлень на фоні білих ведмедів! Він може підтвердити! Я сидів в 69 секторі для гостей матчу по запрошенням! Його бачив дуже добре! Не уявляю - навіщо людині тема валюти! Пишу зараз щиро! Він сам мені написав, що буде з прапором на якому буде написано Охтирка! Якась шапочка, куртка не першої свіжості, кольорові спортивні треніки з відтягнутими колінами, якийсь рюкзачок тряпляний помаранчевого кольору! Ну і весь матч бігав по сектору! Там сиділи за воротами фани, так вони по пояс роздяглися, а він весь одягнутий ну як тюлень на фоні білих ведмедів! Він може підтвердити! Я сидів в 69 секторі для гостей матчу по запрошенням! Його бачив дуже добре! Не уявляю - навіщо людині тема валюти! Пишу зараз щиро!

Вірю!

....може він тут на роботі?

- правда, думаю, що на побачення з Оксаном він би одягнув свій костюм з випускного Вірю!....може він тут на роботі?- правда, думаю, що на побачення з Оксаномвін би одягнув свій костюм з випускного

Так випустився років з двадцять назад! Там ще кльош напевне! Оксан йому той держак від прапора в одне місце і вставив би! Не встиг би і втекти! Шо зробиш - самотня людина, вимушений гумористи і шукати в соцмережах... Може до Зеленського піде в партію! Так випустився років з двадцять назад! Там ще кльош напевне! Оксан йому той держак від прапора в одне місце і вставив би! Не встиг би і втекти! Шо зробиш - самотня людина, вимушений гумористи і шукати в соцмережах... Може до Зеленського піде в партію!

Вот интересно вам то какое до него дело, он же вроде у вас на хлеб не просит.

Есть те которые поумнее вас, но не пишут, чтобы вас тут не было Вот интересно вам то какое до него дело, он же вроде у вас на хлеб не просит.Есть те которые поумнее вас, но не пишут, чтобы вас тут не было Lion+ Повідомлень: 1702 З нами з: 09.06.13 Подякував: 6 раз. Подякували: 257 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 93949596 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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