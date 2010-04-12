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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 94959697

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 3.9 5 92
1. Від 15 до 20%
33%
30
2. Від 20 до 25%
4%
4
3. Від 25 до 30%
5%
5
4. Від 30 до 35%
3%
3
5. Більше 35%
5%
5
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
49%
45
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 01:12

  vovan_prm написав:Если говорить о потенциале роста ВВП, то ресурс огромен.
Можете себе представить рост в одном только сегменте сферы услуг, если взять и одномоментно перевести медицину на страховые рельсы?
Это только один пример. Их масса.

Простите, Вы говорите о реальном росте ВВП или о росте цифры?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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