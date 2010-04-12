|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 січ, 2019 01:12
vovan_prm написав:
Если говорить о потенциале роста ВВП, то ресурс огромен.
Можете себе представить рост в одном только сегменте сферы услуг, если взять и одномоментно перевести медицину на страховые рельсы?
Это только один пример. Их масса.
Простите, Вы говорите о реальном росте ВВП или о росте цифры?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 11252
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 3472 раз.
- Подякували: 3290 раз.
-
- Профіль
-
2
2
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|14131
|1624822
|
|
|6522
|1388319
|
|
|159
|258520
|
|