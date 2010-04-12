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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 92939495

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 3.9 5 93
1. Від 15 до 20%
32%
30
2. Від 20 до 25%
4%
4
3. Від 25 до 30%
5%
5
4. Від 30 до 35%
3%
3
5. Більше 35%
5%
5
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
49%
46
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 23:38

  flyman написав:
  Qwerty написав:І все таки сільське господарство це високотехнологічна інтенсивна галузь

- що буде з цінами, якщо вродить у всіх глобально
- що буде із виручкою, якщо не вродить вна Україні
- що буде якщо вродить, а погодні умови зібрати будуть погані (будуть дрони збирати :mrgreen: )
- що буде, як ціни підуть в протихід (зерно вниз, а добрива/нафта/газ догори)
- і ще багато що і як

Ну ніколи не буває так, що не буває ніяк... Якось та буде!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 23:44

Блин, развели балаган. Один здравый пост
  prosecutor написав:Так как тут делятся прогнозами по курсу сделаю это и я. Завтра рост на нале 10 - 20 коп. Среда стоим на месте или небольшой откат. С четверга растем максимум до 28.5 до конца недели.
Запостил для истории, если что то похожее будет напишу на чем основывались прогнозы. Если нет, то и суда нет.

Мне все-таки интересно, горки зимние ожидаются в этом сезоне.
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
Proofy
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 23:55

  Proofy написав:Блин, развели балаган. Один здравый пост
  prosecutor написав:Так как тут делятся прогнозами по курсу сделаю это и я. Завтра рост на нале 10 - 20 коп. Среда стоим на месте или небольшой откат. С четверга растем максимум до 28.5 до конца недели.
Запостил для истории, если что то похожее будет напишу на чем основывались прогнозы. Если нет, то и суда нет.

Мне все-таки интересно, горки зимние ожидаются в этом сезоне.

Зимой и весной будем болтаться в районе 28,00 и даже немного ревальвируем. а вот начиная с лета наступит шторм. (такой как в Аргентине или в Турции летом 2018 года)
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 00:00

  Qwerty написав: Давайте повернемось до наших нейтральних відносин, які були до вашого питання, так комфортніше, нічого особистого!

Давайте.
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 00:10

  Vint написав:
  flyman написав:
  Qwerty написав:І все таки сільське господарство це високотехнологічна інтенсивна галузь

- що буде з цінами, якщо вродить у всіх глобально
- що буде із виручкою, якщо не вродить вна Україні
- що буде якщо вродить, а погодні умови зібрати будуть погані (будуть дрони збирати :mrgreen: )
- що буде, як ціни підуть в протихід (зерно вниз, а добрива/нафта/газ догори)
- і ще багато що і як

Вроде так только северные соседи пишут или я ошибаюсь?
Гугл-транслейт?

это универсальный предлог, почти как у Шевченко- наВ :idea:
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 00:15

  Qwerty написав:
  Долярчик написав:
  Qwerty"[quote="4546644:Qwerty написав:Він сам мені написав, що буде з прапором на якому буде написано Охтирка! Якась шапочка, куртка не першої свіжості, кольорові спортивні треніки з відтягнутими колінами, якийсь рюкзачок тряпляний помаранчевого кольору! Ну і весь матч бігав по сектору! Там сиділи за воротами фани, так вони по пояс роздяглися, а він весь одягнутий ну як тюлень на фоні білих ведмедів! Він може підтвердити! Я сидів в 69 секторі для гостей матчу по запрошенням! Його бачив дуже добре! Не уявляю - навіщо людині тема валюти! Пишу зараз щиро!

Вірю!
....може він тут на роботі? :D
- правда, думаю, що на побачення з Оксаном :mrgreen: він би одягнув свій костюм з випускного :mrgreen:

Так випустився років з двадцять назад! Там ще кльош напевне! Оксан йому той держак від прапора в одне місце і вставив би! Не встиг би і втекти! Шо зробиш - самотня людина, вимушений гумористи і шукати в соцмережах... Може до Зеленського піде в партію!

Вот интересно вам то какое до него дело, он же вроде у вас на хлеб не просит.
Есть те которые поумнее вас, но они не пишут, чтобы вас тут не было :idea:
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 01:12

  vovan_prm написав:Если говорить о потенциале роста ВВП, то ресурс огромен.
Можете себе представить рост в одном только сегменте сферы услуг, если взять и одномоментно перевести медицину на страховые рельсы?
Это только один пример. Их масса.

Простите, Вы говорите о реальном росте ВВП или о росте цифры?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 07:30

Re: Валютный рынок в контексте

  somilitark написав:Откуда взять денюжки для бюджета,который невозможно выполнить

Не все так катастрофічно, країна працює.

Поступления в госбюджет выросли почти на 100 миллиардов — ГФС

Налоговые платежи выросли на 18,7%.
За период января-декабря 2018 года в общий фонд государственного бюджета поступило 729,4 млрд гривень платежей, констатировала пресс-служба ГФС.
Отмечается, что эта сумма на 15,2%, или на 96,5 млрд гривень больше, чем в 2017 году.
"В общий фонд госбюджета в 2018 году направлено 390,6 млрд гривень налоговых платежей, что на 18,7%, или на 61,5 млрд гривень больше, чем в 2017 году", - говорится в сообщении.
"Таможенных платежей в январе-декабре 2018 года в общий фонд госбюджета перечислено в сумме 338,8 млрд гривень. Это почти на 11,5%, или на 35 млрд гривень превышает показатель 12 месяцев 2017 года", - добавили в пресс-службе.
https://zn.ua/ECONOMICS/postupleniya-v- ... 4952_.html
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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