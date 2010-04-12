Qwerty написав:І все таки сільське господарство це високотехнологічна інтенсивна галузь
- що буде з цінами, якщо вродить у всіх глобально - що буде із виручкою, якщо не вродить вна Україні - що буде якщо вродить, а погодні умови зібрати будуть погані (будуть дрони збирати ) - що буде, як ціни підуть в протихід (зерно вниз, а добрива/нафта/газ догори) - і ще багато що і як
Вроде так только северные соседи пишут или я ошибаюсь? Гугл-транслейт?
это универсальный предлог, почти как у Шевченко- наВ
Qwerty"[quote="4546644:Qwerty написав:Він сам мені написав, що буде з прапором на якому буде написано Охтирка! Якась шапочка, куртка не першої свіжості, кольорові спортивні треніки з відтягнутими колінами, якийсь рюкзачок тряпляний помаранчевого кольору! Ну і весь матч бігав по сектору! Там сиділи за воротами фани, так вони по пояс роздяглися, а він весь одягнутий ну як тюлень на фоні білих ведмедів! Він може підтвердити! Я сидів в 69 секторі для гостей матчу по запрошенням! Його бачив дуже добре! Не уявляю - навіщо людині тема валюти! Пишу зараз щиро!
Вірю! ....може він тут на роботі? - правда, думаю, що на побачення з Оксаном він би одягнув свій костюм з випускного
Так випустився років з двадцять назад! Там ще кльош напевне! Оксан йому той держак від прапора в одне місце і вставив би! Не встиг би і втекти! Шо зробиш - самотня людина, вимушений гумористи і шукати в соцмережах... Може до Зеленського піде в партію!
Вот интересно вам то какое до него дело, он же вроде у вас на хлеб не просит. Есть те которые поумнее вас, но они не пишут, чтобы вас тут не было
vovan_prm написав:Если говорить о потенциале роста ВВП, то ресурс огромен. Можете себе представить рост в одном только сегменте сферы услуг, если взять и одномоментно перевести медицину на страховые рельсы? Это только один пример. Их масса.
Простите, Вы говорите о реальном росте ВВП или о росте цифры?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
somilitark написав:Откуда взять денюжки для бюджета,который невозможно выполнить
Не все так катастрофічно, країна працює.
Поступления в госбюджет выросли почти на 100 миллиардов — ГФС
Налоговые платежи выросли на 18,7%. За период января-декабря 2018 года в общий фонд государственного бюджета поступило 729,4 млрд гривень платежей, констатировала пресс-служба ГФС. Отмечается, что эта сумма на 15,2%, или на 96,5 млрд гривень больше, чем в 2017 году. "В общий фонд госбюджета в 2018 году направлено 390,6 млрд гривень налоговых платежей, что на 18,7%, или на 61,5 млрд гривень больше, чем в 2017 году", - говорится в сообщении. "Таможенных платежей в январе-декабре 2018 года в общий фонд госбюджета перечислено в сумме 338,8 млрд гривень. Это почти на 11,5%, или на 35 млрд гривень превышает показатель 12 месяцев 2017 года", - добавили в пресс-службе. https://zn.ua/ECONOMICS/postupleniya-v- ... 4952_.html
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием». Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 08 января с уровней: доллар – 27,65/28,10 UAH/USD, евро – 31,45/32,15 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,420 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению прибавил по 20,0 коп.
Евро по сравнению с 04 января по спросу вырос на 35,0 коп., прибавив столько же по оферам.
Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 04 января по спросу и по предложению прибавил по 100 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,1474, опустившись до $1,1445 на закрытии азиатской сессии форекса и снова откатившись до $1,1437 на открытии торгов в Европе.
Proofy написав:Блин, развели балаган. Один здравый пост
prosecutor написав:Так как тут делятся прогнозами по курсу сделаю это и я. Завтра рост на нале 10 - 20 коп. Среда стоим на месте или небольшой откат. С четверга растем максимум до 28.5 до конца недели. Запостил для истории, если что то похожее будет напишу на чем основывались прогнозы. Если нет, то и суда нет.
Мне все-таки интересно, горки зимние ожидаются в этом сезоне.
Зимой и весной будем болтаться в районе 28,00 и даже немного ревальвируем. а вот начиная с лета наступит шторм. (такой как в Аргентине или в Турции летом 2018 года)
П-фф, ага, ага) Взлетим!!! Будеттолькодорожать!!! Вы немного ошиблись форумом, загон-портал находиться не по этому адресу Выходные прошли, курс 28.15 пока остался максимальным курсом стрижки оленей в 2019 году.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.