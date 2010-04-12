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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 939495969798>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4 5 96
1. Від 15 до 20%
31%
30
2. Від 20 до 25%
4%
4
3. Від 25 до 30%
5%
5
4. Від 30 до 35%
3%
3
5. Більше 35%
5%
5
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
51%
49
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 00:00

  Qwerty написав: Давайте повернемось до наших нейтральних відносин, які були до вашого питання, так комфортніше, нічого особистого!

Давайте.
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 00:10

  Vint написав:
  flyman написав:
  Qwerty написав:І все таки сільське господарство це високотехнологічна інтенсивна галузь

- що буде з цінами, якщо вродить у всіх глобально
- що буде із виручкою, якщо не вродить вна Україні
- що буде якщо вродить, а погодні умови зібрати будуть погані (будуть дрони збирати :mrgreen: )
- що буде, як ціни підуть в протихід (зерно вниз, а добрива/нафта/газ догори)
- і ще багато що і як

Вроде так только северные соседи пишут или я ошибаюсь?
Гугл-транслейт?

это универсальный предлог, почти как у Шевченко- наВ :idea:
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 00:15

  Qwerty написав:
  Долярчик написав:
  Qwerty"[quote="4546644:Qwerty написав:Він сам мені написав, що буде з прапором на якому буде написано Охтирка! Якась шапочка, куртка не першої свіжості, кольорові спортивні треніки з відтягнутими колінами, якийсь рюкзачок тряпляний помаранчевого кольору! Ну і весь матч бігав по сектору! Там сиділи за воротами фани, так вони по пояс роздяглися, а він весь одягнутий ну як тюлень на фоні білих ведмедів! Він може підтвердити! Я сидів в 69 секторі для гостей матчу по запрошенням! Його бачив дуже добре! Не уявляю - навіщо людині тема валюти! Пишу зараз щиро!

Вірю!
....може він тут на роботі? :D
- правда, думаю, що на побачення з Оксаном :mrgreen: він би одягнув свій костюм з випускного :mrgreen:

Так випустився років з двадцять назад! Там ще кльош напевне! Оксан йому той держак від прапора в одне місце і вставив би! Не встиг би і втекти! Шо зробиш - самотня людина, вимушений гумористи і шукати в соцмережах... Може до Зеленського піде в партію!

Вот интересно вам то какое до него дело, он же вроде у вас на хлеб не просит.
Есть те которые поумнее вас, но они не пишут, чтобы вас тут не было :idea:
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 01:12

  vovan_prm написав:Если говорить о потенциале роста ВВП, то ресурс огромен.
Можете себе представить рост в одном только сегменте сферы услуг, если взять и одномоментно перевести медицину на страховые рельсы?
Это только один пример. Их масса.

Простите, Вы говорите о реальном росте ВВП или о росте цифры?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 07:30

Re: Валютный рынок в контексте

  somilitark написав:Откуда взять денюжки для бюджета,который невозможно выполнить

Не все так катастрофічно, країна працює.

Поступления в госбюджет выросли почти на 100 миллиардов — ГФС

Налоговые платежи выросли на 18,7%.
За период января-декабря 2018 года в общий фонд государственного бюджета поступило 729,4 млрд гривень платежей, констатировала пресс-служба ГФС.
Отмечается, что эта сумма на 15,2%, или на 96,5 млрд гривень больше, чем в 2017 году.
"В общий фонд госбюджета в 2018 году направлено 390,6 млрд гривень налоговых платежей, что на 18,7%, или на 61,5 млрд гривень больше, чем в 2017 году", - говорится в сообщении.
"Таможенных платежей в январе-декабре 2018 года в общий фонд госбюджета перечислено в сумме 338,8 млрд гривень. Это почти на 11,5%, или на 35 млрд гривень превышает показатель 12 месяцев 2017 года", - добавили в пресс-службе.
https://zn.ua/ECONOMICS/postupleniya-v- ... 4952_.html
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 09:38

Компенсация ПДВ
03.01 - 148 млн
04.01 - 127 млн
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 09:53

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 08 января с уровней: доллар – 27,65/28,10 UAH/USD, евро – 31,45/32,15 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,420 UAH/RUB.

По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению прибавил по 20,0 коп.

Евро по сравнению с 04 января по спросу вырос на 35,0 коп., прибавив столько же по оферам.

Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 04 января по спросу и по предложению прибавил по 100 пунктов.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,1474, опустившись до $1,1445 на закрытии азиатской сессии форекса и снова откатившись до $1,1437 на открытии торгов в Европе.

Дата: 08 января 2019 г. на 09.48

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,95/28,02 UAH/USD
€ – 31,72/31,85 UAH/EUR
RUB – 0,409/0,414 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 09:57

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не спілкуюсь з порохоботами
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 10:09

  dima_beleb написав:
  Proofy написав:Блин, развели балаган. Один здравый пост
  prosecutor написав:Так как тут делятся прогнозами по курсу сделаю это и я. Завтра рост на нале 10 - 20 коп. Среда стоим на месте или небольшой откат. С четверга растем максимум до 28.5 до конца недели.
Запостил для истории, если что то похожее будет напишу на чем основывались прогнозы. Если нет, то и суда нет.

Мне все-таки интересно, горки зимние ожидаются в этом сезоне.

Зимой и весной будем болтаться в районе 28,00 и даже немного ревальвируем. а вот начиная с лета наступит шторм. (такой как в Аргентине или в Турции летом 2018 года)

П-фф, ага, ага) Взлетим!!! Будеттолькодорожать!!! Вы немного ошиблись форумом, загон-портал находиться не по этому адресу :)
Выходные прошли, курс 28.15 пока остался максимальным курсом стрижки оленей в 2019 году.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 10:10

Re: Валютный рынок в контексте

Доброго ранку панове. Харків "Космонавт" 27.96/28.05
Перес де Куэльяр
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