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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9495969798>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4 5 96
1. Від 15 до 20%
31%
30
2. Від 20 до 25%
4%
4
3. Від 25 до 30%
5%
5
4. Від 30 до 35%
3%
3
5. Більше 35%
5%
5
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
51%
49
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 10:11

27.97 МБ

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sani_2012
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 10:11

Привет из Днепра-2

Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,785/27,805 UAH/USD UAH/UD виртуально, без сделок.

Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность, сменив тренд, продемонстрировала признаки своего изрядного сжатия. На это указывало снижение с уровня 47 792,6 млн. грн. к отметке 38 793,1 млн. грн. объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.

Динамика гривневой ликвидности дает шанс остановки стартовавшего в пятницу «зеленого» ралли безналичного «американца».

Выйдя в реальную сферу около 10.10, котировки доллара, проигнорировав сжатие гривневого ресурса, выросла к уровню 27,85/27,90 UAH/USD на фоне преобладания спроса.

Дата: 08 января 2019 г.

Рынок наличных Киева 09.57

Мелкий опт «неформал»

$ 27,95/28,00 UAH/USD
EUR 31,50/31,75 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 08 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок очень «вялый».

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 10:12

Двойная порция валюты будет сегодня или завтра ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 10:15

Re: Валютный рынок в контексте

Сьогодні має бути.
twin
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 10:18

  zzzzzz написав:Двойная порция валюты будет сегодня или завтра ?


из-за выходного в Украине понедельника 7 января и работы банков ЕС и США в этот день. Валютная выручка за нерабочий у нас понедельник будет зачислена вторником 8 января. 50% от нее в виде обязательных продаж выйдет на рынок в среду 9 января.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 10:24

  Alex2006 написав:П-фф, ага, ага) Взлетим!!! Будеттолькодорожать!!! Вы немного ошиблись форумом, загон-портал находиться не по этому адресу :)
Выходные прошли, курс 28.15 пока остался максимальным курсом стрижки оленей в 2019 году.

Это всего навсего попытка заглянуть в будущее. Но с учетом того, что начиная с этого года нам нужно отдавать долги за последние 5 лет, а рост экономики максимум 2% - то этот сценарий имеет право на жизнь.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 10:24

Re: Валютный рынок в контексте

... завтра банки працють з фіз-особами? - перший "нормальний" робочий день завтра?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 10:24

Привет из Днепра-3

К 10.20, сохранив восходящий тренд, котировки доллара на межбанке приподнялись до 27,88/27,93 UAH/USD на покупках нерезидентов, у которых продолжается сезон репатриации дивидендов.

Дата: 08 января 2019 г. на 10.20
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 27,90/28,00 UAH/USD
€ 31,60/31,75 UAH/EUR
RUB – 0,407/0,413 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях преобладания розничного клиентского «приноса». Спрос отсутствует.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 08 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,95/28,05 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос и офера прибавили по 10,0 коп.), евро – 31,60/31,95 UAH/EUR (по сравнению с открытием 04 января спрос не изменился, офера прибавили 10,0 коп.), рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение прибавили по 100 пунктов).

На открытии торгов 08 января в розничном сегменте наличного рынка Днепра было тихо, реальные сделки отсутствовали.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,95/28,05 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос и офера прибавили по 10,0 коп.), евро – 31,60/31,95 UAH/EUR (по сравнению с открытием 04 января спрос не изменился, офера прибавили 10,0 коп.), рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение прибавили по 100 пунктов).

На старте торгов 08 января в оптовом сегменте рынка Днепра реальные оптовые сделки отсутствовали.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 10:25

  Долярчик написав:... завтра банки працють з фіз-особами? - перший "нормальний" робочий день завтра?

закусывать нужно
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 10:27

28.02 МБ

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sani_2012
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