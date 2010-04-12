27.97 МБ
*Відправлено з Чату
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 січ, 2019 10:11
27.97 МБ
*Відправлено з Чату
Додано: Вів 08 січ, 2019 10:11
Привет из Днепра-2
Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,785/27,805 UAH/USD UAH/UD виртуально, без сделок.
Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность, сменив тренд, продемонстрировала признаки своего изрядного сжатия. На это указывало снижение с уровня 47 792,6 млн. грн. к отметке 38 793,1 млн. грн. объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
Динамика гривневой ликвидности дает шанс остановки стартовавшего в пятницу «зеленого» ралли безналичного «американца».
Выйдя в реальную сферу около 10.10, котировки доллара, проигнорировав сжатие гривневого ресурса, выросла к уровню 27,85/27,90 UAH/USD на фоне преобладания спроса.
Дата: 08 января 2019 г.
Рынок наличных Киева 09.57
Мелкий опт «неформал»
$ 27,95/28,00 UAH/USD
EUR 31,50/31,75 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 08 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок очень «вялый».
US
Додано: Вів 08 січ, 2019 10:15
Re: Валютный рынок в контексте
Сьогодні має бути.
Додано: Вів 08 січ, 2019 10:18
Додано: Вів 08 січ, 2019 10:24
Это всего навсего попытка заглянуть в будущее. Но с учетом того, что начиная с этого года нам нужно отдавать долги за последние 5 лет, а рост экономики максимум 2% - то этот сценарий имеет право на жизнь.
Додано: Вів 08 січ, 2019 10:24
Re: Валютный рынок в контексте
... завтра банки працють з фіз-особами? - перший "нормальний" робочий день завтра?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 08 січ, 2019 10:24
Привет из Днепра-3
К 10.20, сохранив восходящий тренд, котировки доллара на межбанке приподнялись до 27,88/27,93 UAH/USD на покупках нерезидентов, у которых продолжается сезон репатриации дивидендов.
Дата: 08 января 2019 г. на 10.20
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 27,90/28,00 UAH/USD
€ 31,60/31,75 UAH/EUR
RUB – 0,407/0,413 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях преобладания розничного клиентского «приноса». Спрос отсутствует.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 08 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,95/28,05 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос и офера прибавили по 10,0 коп.), евро – 31,60/31,95 UAH/EUR (по сравнению с открытием 04 января спрос не изменился, офера прибавили 10,0 коп.), рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение прибавили по 100 пунктов).
На открытии торгов 08 января в розничном сегменте наличного рынка Днепра было тихо, реальные сделки отсутствовали.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,95/28,05 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос и офера прибавили по 10,0 коп.), евро – 31,60/31,95 UAH/EUR (по сравнению с открытием 04 января спрос не изменился, офера прибавили 10,0 коп.), рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение прибавили по 100 пунктов).
На старте торгов 08 января в оптовом сегменте рынка Днепра реальные оптовые сделки отсутствовали.
US
Додано: Вів 08 січ, 2019 10:25
закусывать нужно
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 08 січ, 2019 10:27
28.02 МБ
*Відправлено з Чату
|