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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 95969798>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4 5 96
1. Від 15 до 20%
31%
30
2. Від 20 до 25%
4%
4
3. Від 25 до 30%
5%
5
4. Від 30 до 35%
3%
3
5. Більше 35%
5%
5
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
51%
49
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 10:33

  Долярчик написав:... завтра банки працють з фіз-особами? - перший "нормальний" робочий день завтра?

Сегодня нормальный рабочий день.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 10:34

  Сибарит написав:
  Долярчик написав:... завтра банки працють з фіз-особами? - перший "нормальний" робочий день завтра?

Сегодня нормальный рабочий день.


Ответьте вы пожалуйста на мой вопрос)
Двойная порция выручки когда будет продаваться на межбанке ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 10:38

  zzzzzz написав:
  Сибарит написав:
  Долярчик написав:... завтра банки працють з фіз-особами? - перший "нормальний" робочий день завтра?

Сегодня нормальный рабочий день.


Ответьте вы пожалуйста на мой вопрос)
Двойная порция выручки когда будет продаваться на межбанке ?


Завтра.
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 10:40

zzzzzz
Нам хочется верить в двойную. Но у экспортеров тоже были праздники, так что скорее всего будет одинарная. Или даже 0,75. Так что под ростом безналичного доллара - причины объективные
Макар Пасенюк - фінасист мафії
Волк
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 10:42

Волк Так я спрашивал не про объем а про дату )
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 10:45

Re: Валютный рынок в контексте

З погляду на МБ, ЧР перевертає, додали Харків "Космонавт" 28.00/28.10
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 10:47

Re: Валютный рынок в контексте

  zzzzzz написав:Ответьте вы пожалуйста на мой вопрос)
Двойная порция выручки когда будет продаваться на межбанке ?

Зашедшая сегодня валюта попадет на МБ не ранее среды. Обязательная продажа завтра.
В том, что она двойная, я сомневаюсь. Она слегка увеличенная, но не известно, от какого базового уровня. Поступление валюты процесс не равномерный и неплохо управляемы с нашей стороны.
Импортеры, в большинстве своем, покупать валюту начнут тоже завтра. Депонировать гривну в пятницу им вряд ли было интересно.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 10:56

Привет из Днепра-4

Около 10.50, продолжая расти, безналичная пара доллар-гривня на валютном межбанке поднялась к 27,91/27,95 UAH/USD.

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 10:58

zzzzzz
Я полностью согласен с Сибаритом. Все четко описал
Макар Пасенюк - фінасист мафії
Волк
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 11:01

  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:Ответьте вы пожалуйста на мой вопрос)
Двойная порция выручки когда будет продаваться на межбанке ?

Зашедшая сегодня валюта попадет на МБ не ранее среды. Обязательная продажа завтра.
В том, что она двойная, я сомневаюсь. Она слегка увеличенная, но не известно, от какого базового уровня. Поступление валюты процесс не равномерный и неплохо управляемы с нашей стороны.
Импортеры, в большинстве своем, покупать валюту начнут тоже завтра. Депонировать гривну в пятницу им вряд ли было интересно.

Мої вітання, шановні.
Чи правильно я зрозумів п'ятничний допис ДС і вас зараз:
1)Гривню в п'ятницю розмістили на депосертифікати на довгі вихідні. Це видно по залишках коррахунках які суттєво впали.
2) Сьогодні на ринку тільки нерезиденти які купують валюту для виплати дивідендів
3)Завтра на МБ з'являться експортери із обов'язковим продажем, але також будуть і імпортери які будуть поповнювати запаси валюти.
4) Також швидше за все завтра теж буде присутній п.2
Чи можна із цього зробити висновок, що:
1) Потенційний ріс валюти на МБ може бути пролонгований і в середу 09.01?

ПС: Підкажіть будь ласка хто в "темі". Імпорт суттєво тариться валютою у перші тижні для авансування контрактів?
Чому бідні - бо дурні. Чому дурні - бо бідні.
strategbob
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