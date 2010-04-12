Сегодня нормальный рабочий день.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 січ, 2019 10:33
Додано: Вів 08 січ, 2019 10:34
Ответьте вы пожалуйста на мой вопрос)
Двойная порция выручки когда будет продаваться на межбанке ?
Живите своим умом!
Додано: Вів 08 січ, 2019 10:38
Додано: Вів 08 січ, 2019 10:40
zzzzzz
Нам хочется верить в двойную. Но у экспортеров тоже были праздники, так что скорее всего будет одинарная. Или даже 0,75. Так что под ростом безналичного доллара - причины объективные
Макар Пасенюк - фінасист мафії
Додано: Вів 08 січ, 2019 10:45
Re: Валютный рынок в контексте
З погляду на МБ, ЧР перевертає, додали Харків "Космонавт" 28.00/28.10
Додано: Вів 08 січ, 2019 10:47
Re: Валютный рынок в контексте
Зашедшая сегодня валюта попадет на МБ не ранее среды. Обязательная продажа завтра.
В том, что она двойная, я сомневаюсь. Она слегка увеличенная, но не известно, от какого базового уровня. Поступление валюты процесс не равномерный и неплохо управляемы с нашей стороны.
Импортеры, в большинстве своем, покупать валюту начнут тоже завтра. Депонировать гривну в пятницу им вряд ли было интересно.
Додано: Вів 08 січ, 2019 10:56
Привет из Днепра-4
Около 10.50, продолжая расти, безналичная пара доллар-гривня на валютном межбанке поднялась к 27,91/27,95 UAH/USD.
US
Додано: Вів 08 січ, 2019 10:58
zzzzzz
Я полностью согласен с Сибаритом. Все четко описал
Макар Пасенюк - фінасист мафії
Додано: Вів 08 січ, 2019 11:01
Мої вітання, шановні.
Чи правильно я зрозумів п'ятничний допис ДС і вас зараз:
1)Гривню в п'ятницю розмістили на депосертифікати на довгі вихідні. Це видно по залишках коррахунках які суттєво впали.
2) Сьогодні на ринку тільки нерезиденти які купують валюту для виплати дивідендів
3)Завтра на МБ з'являться експортери із обов'язковим продажем, але також будуть і імпортери які будуть поповнювати запаси валюти.
4) Також швидше за все завтра теж буде присутній п.2
Чи можна із цього зробити висновок, що:
1) Потенційний ріс валюти на МБ може бути пролонгований і в середу 09.01?
ПС: Підкажіть будь ласка хто в "темі". Імпорт суттєво тариться валютою у перші тижні для авансування контрактів?
Чому бідні - бо дурні. Чому дурні - бо бідні.
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