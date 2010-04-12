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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 95969798

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4 5 96
1. Від 15 до 20%
31%
30
2. Від 20 до 25%
4%
4
3. Від 25 до 30%
5%
5
4. Від 30 до 35%
3%
3
5. Більше 35%
5%
5
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
51%
49
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 11:04

Re: Валютный рынок в контексте

Ну тоді можна вважати, що почалось...
twin
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 11:05

Привет из Днепра-5

Спустя 12 минут, на 11.02 котировки «американца», приподнявшись, консолидировались на отметке 27,98/28,02 UAH/USD. «На межбанке нерезиденты скупают СКВ, не считаясь с ее ценой, регулятор «безмолвствует», - заметил наш консультант.

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 11:07

28.05 МБ

*Відправлено з Чату
sani_2012
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