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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 січ, 2019 11:04
Re: Валютный рынок в контексте
Ну тоді можна вважати, що почалось...
Додано: Вів 08 січ, 2019 11:05
Привет из Днепра-5
Спустя 12 минут, на 11.02 котировки «американца», приподнявшись, консолидировались на отметке 27,98/28,02 UAH/USD. «На межбанке нерезиденты скупают СКВ, не считаясь с ее ценой, регулятор «безмолвствует», - заметил наш консультант.
US
Додано: Вів 08 січ, 2019 11:07
28.05 МБ
*Відправлено з Чату
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