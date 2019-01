Додано: Вів 08 січ, 2019 12:03

Vitalych-new написав: hamster bear написав: Captain Obvious написав: Вот-вот начну лить (жду 28.20 на покупку)



Все, что выше, считаю в эту зиму явлением крайне временным и маловероятным. Вот-вот начну лить (жду 28.20 на покупку)Все, что выше, считаю в эту зиму явлением крайне временным и маловероятным.



Для себя тоже определили 28.20 на прием для слива. Еще есть три-четыре месяца побаловаться с гривневыми ОВГЗ. Вряд ли системно взлетит до 29 и там надолго останется. К аграриям весной присоединится Минфин, который будет сливать валюту, если кончено сумеет занять на внешних рынках еще. Для себя тоже определили 28.20 на прием для слива. Еще есть три-четыре месяца побаловаться с гривневыми ОВГЗ. Вряд ли системно взлетит до 29 и там надолго останется. К аграриям весной присоединится Минфин, который будет сливать валюту, если кончено сумеет занять на внешних рынках еще.



давайте, господа спонсоры, вперёд

с какого перепугу январский пик (а может февральский) в 2019г. будет ниже январских пиков 2017-18гг.?

С учётом выборов я вообще не ожидаю ни прошлогодних "траекторий", ни тем более лучших для гривни давайте, господа спонсоры, вперёдс какого перепугу январский пик (а может февральский) в 2019г. будет ниже январских пиков 2017-18гг.?С учётом выборов я вообще не ожидаю ни прошлогодних "траекторий", ни тем более лучших для гривни



Отзеркалю. А почему должен быть как в январе 2018 или выше? Если на фоне ВП ракета рухнула меньше, чем за неделю, а традиционный декабрьский бюджтеный вброс был скорее со занком минус для курса (продажа Минфином валюты), то что должно разогнать курс в этом январе -феврале? Отзеркалю. А почему должен быть как в январе 2018 или выше? Если на фоне ВП ракета рухнула меньше, чем за неделю, а традиционный декабрьский бюджтеный вброс был скорее со занком минус для курса (продажа Минфином валюты), то что должно разогнать курс в этом январе -феврале?

Money talks, bullshit walks, that is how life goes.