Та це все зрозуміло, перемога буде, але гойдалки це наша гра, гріх не скористатися.Выборы решают.
Перед ними в любом случае нарисуют бумажную перемогу для самой красивой.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 січ, 2019 11:47
Captain Obvious
Та це все зрозуміло, перемога буде, але гойдалки це наша гра, гріх не скористатися.
Додано: Вів 08 січ, 2019 11:55
давайте, господа спонсоры, вперёд
с какого перепугу январский пик (а может февральский) в 2019г. будет ниже январских пиков 2017-18гг.?
С учётом выборов я вообще не ожидаю ни прошлогодних "траекторий", ни тем более лучших для гривни
Додано: Вів 08 січ, 2019 11:56
Re: Валютный рынок в контексте
Хочу запитати Модератора. Приблизно 70 плюсів від форумчан за минулий тиждень десь відобразиться в ТОП рейтингу? Дякую за відповідь.
Додано: Вів 08 січ, 2019 12:01
Re: Валютный рынок в контексте
Харків "Космонавт" додає 28.05/28.20
Додано: Вів 08 січ, 2019 12:01
Re: Валютный рынок в контексте
далеко не улетит межбанка. стопор на 28.10, дальше вниз на 27.8, завтра уж точно, НБУ после обеда выйдет
Додано: Вів 08 січ, 2019 12:03
Отзеркалю. А почему должен быть как в январе 2018 или выше? Если на фоне ВП ракета рухнула меньше, чем за неделю, а традиционный декабрьский бюджтеный вброс был скорее со занком минус для курса (продажа Минфином валюты), то что должно разогнать курс в этом январе -феврале?
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
Додано: Вів 08 січ, 2019 12:07
Re: Валютный рынок в контексте
глобальных оснований для разгона ракеты я не вижу, возможно США и клоуном Трампом могут повлиять на общий мировой фон, но снова таки, у руля Смолий, он знает что делает и не допустит такого как было при говнаревой, возможно НБУ хочется слиться по 28, для откупа потом 27.5 и ниже. все сезонно и читаемо.до 28.50 межбанка даже не успеет долететь, ее хлопнут и развернут вниз. с июля 2019 возможен бурный рост, ОВГшники в июля закрываются и на рынок хлынет много гриваса
Додано: Вів 08 січ, 2019 12:09
А це ми подивимось, потрібно Регулятору, чи ні. Бо коли довго катаються на 28, цим занижуючи очікування рівнів по психології. А можливо таке статися, що треба ще вгору, Ви ж не виключаєте цього.
Додано: Вів 08 січ, 2019 12:12
да потому что с учётом того, что творится в нашей стране в экономике, в бюджетной политике, с инфляцией, со ставками и в остальном, гривна обречена на ползучую девальвацию. Вы не согласны ?
График курса на длительном временном промежутке будет выглядеть как дёрганная / нервная / странная синусоида, идущая вдоль восходящей прямой вверх. Вопрос только в угле наклона этой прямой относительно оси Х. А вот амплитуды колебаний и их частоту не предсказать - они зависят от конкретных факторов в отдельные месяцы / годы.
Можете построить график курса от 1,8 в 1996г. до 28,0 сейчас и посмотреть. Короткий всплеск на 35 в начале 2015г. игнорируем
Додано: Вів 08 січ, 2019 12:14
Привет из Днепра-7
По состоянию на 12.08 котировки безналичного доллара, замедлив рост и сузив маржу, оказались на отметке 28,02/28,05 UAH/USD. Со слов непосредственных участников сессии, на моменте равновесие покупок и продаж.
Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 28,0237 UAH/USD, прибавив 32,74 коп.
На 11.52 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали повышение действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня: доллар - 28,00/28,05 UAH/USD, евро – 31,75/31,85 UAH/EUR. На моменте в столице равновесие спроса и предложения, обороты низкие и вялые.
По состоянию на 11.55 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении на рынке города преобладания розничного клиентского «приноса», сопровождаемого текущими выросшими ценами: 28,00/28,15 UAH/USD, евро – 31,60/31,90 UAH/EUR, рубль 0,408/0,413 UAH/RUB.
Около 12.05 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня повысились, отреагировав на рост безналичного «американца» на межбанке: 28,05/28,15 UAH/USD, евро – 31,85/32,10 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на низком уровне, сопровождаясь равновесием покупок и продаж.
Дата: 08 января 2019 г. на 11.49
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,07/28,15 UAH/USD
€ – 31,85/32,00 UAH/EUR
RUB – 0,409/0,413 UAH/RUB
US
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