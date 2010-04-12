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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9899100101102>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 104
1. Від 15 до 20%
30%
31
2. Від 20 до 25%
4%
4
3. Від 25 до 30%
6%
6
4. Від 30 до 35%
3%
3
5. Більше 35%
6%
6
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
52%
54
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 12:20

  Vitalych-new написав:
  hamster bear написав:Отзеркалю. А почему должен быть как в январе 2018 или выше? Если на фоне ВП ракета рухнула меньше, чем за неделю, а традиционный декабрьский бюджтеный вброс был скорее со занком минус для курса (продажа Минфином валюты), то что должно разогнать курс в этом январе -феврале?


да потому что с учётом того, что творится в нашей стране в экономике, в бюджетной политике, с инфляцией, со ставками и в остальном, гривна обречена на ползучую девальвацию. Вы не согласны ?
График курса на длительном временном промежутке будет выглядеть как дёрганная / нервная / странная синусоида, идущая вдоль восходящей прямой вверх. Вопрос только в угле наклона этой прямой относительно оси Х. А вот амплитуды колебаний и их частоту не предсказать - они зависят от конкретных факторов в отдельные месяцы / годы.
Можете построить график курса от 1,8 в 1996г. до 28,0 сейчас и посмотреть. Короткий всплеск на 35 в начале 2015г. игнорируем


В долгосрочной перспективе мы все умрем ) В целом для "поговорить" я с вами согласен, поэтому держу сбережения в валюте. Но вы не обратили внимание, что я написал про период "январь- июнь этого года". Мне нужно принимать вполне конкретные решения именно на этом временном промежутке: 1) выйти из дол 2) заработать или нет ) 3) войти обратно в валюту. А сидеть постоянно в засаде в ожиджании худшего, значит упустить возможности зароботка.
Востаннє редагувалось hamster bear в Вів 08 січ, 2019 12:21, всього редагувалось 1 раз.
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hamster bear
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 12:20

Re: Валютный рынок в контексте

Для продаж я бы больше ориентировался на НБУ, чем на абсолютную цифру курса (28,2 или иной целевой уровень). В последнее время он, как правило, угадывает. Т.е. самому продавать после интервенций НБУ
Макар Пасенюк - фінасист мафії
Волк
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 12:20

Re: Валютный рынок в контексте

наличка вялая, черный особо не улетел вверх, болтанка 10-15 коп, по 28.20 никто брать сегодня не будет явно
ronaldoss
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 12:23

/28.30 на заборе

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sani_2012
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 12:26

Re: Валютный рынок в контексте

Киев 28.10 на себя очень тухло и вяло. гриваса нет, барыги устали уже видимо от качель))) к вечеру улетаем вниз на 27.9
ronaldoss
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 12:28

  ronaldoss написав:Киев 28.10 на себя очень тухло и вяло. гриваса нет, барыги устали уже видимо от качель))) к вечеру улетаем вниз на 27.9

Сьогодні такого курса не буде.
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 12:30

/27.90 Хуст

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sani_2012
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 12:30

Re: Валютный рынок в контексте

Харьковские барыги и Днепр впереди планеты летят, Киев не ведется, по 28.08 крутят носом на 5 к даже..
ronaldoss
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 12:31

Re: Валютный рынок в контексте

Мухосранк и Бобруйск /28.05, на себя нет гриваса, папка после обеда выйдет и будет гасить барыг)))
ronaldoss
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 12:38

Re: Валютный рынок в контексте

Справочный курс НБУ: Доллар подорожал на 33 копейки.
Перес де Куэльяр
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