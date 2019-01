Додано: Вів 08 січ, 2019 12:20

Vitalych-new написав: hamster bear написав: Отзеркалю. А почему должен быть как в январе 2018 или выше? Если на фоне ВП ракета рухнула меньше, чем за неделю, а традиционный декабрьский бюджтеный вброс был скорее со занком минус для курса (продажа Минфином валюты), то что должно разогнать курс в этом январе -феврале?



да потому что с учётом того, что творится в нашей стране в экономике, в бюджетной политике, с инфляцией, со ставками и в остальном, гривна обречена на ползучую девальвацию. Вы не согласны ?

График курса на длительном временном промежутке будет выглядеть как дёрганная / нервная / странная синусоида, идущая вдоль восходящей прямой вверх. Вопрос только в угле наклона этой прямой относительно оси Х. А вот амплитуды колебаний и их частоту не предсказать - они зависят от конкретных факторов в отдельные месяцы / годы.

да потому что с учётом того, что творится в нашей стране в экономике, в бюджетной политике, с инфляцией, со ставками и в остальном, гривна обречена на ползучую девальвацию. Вы не согласны ?

График курса на длительном временном промежутке будет выглядеть как дёрганная / нервная / странная синусоида, идущая вдоль восходящей прямой вверх. Вопрос только в угле наклона этой прямой относительно оси Х. А вот амплитуды колебаний и их частоту не предсказать - они зависят от конкретных факторов в отдельные месяцы / годы.

Можете построить график курса от 1,8 в 1996г. до 28,0 сейчас и посмотреть. Короткий всплеск на 35 в начале 2015г. игнорируем



В долгосрочной перспективе мы все умрем ) В целом для "поговорить" я с вами согласен, поэтому держу сбережения в валюте. Но вы не обратили внимание, что я написал про период "январь- июнь этого года". Мне нужно принимать вполне конкретные решения именно на этом временном промежутке: 1) выйти из дол 2) заработать или нет ) 3) войти обратно в валюту. А сидеть постоянно в засаде в ожиджании худшего, значит упустить возможности зароботка.

Востаннє редагувалось hamster bear в Вів 08 січ, 2019 12:21, всього редагувалось 1 раз.

