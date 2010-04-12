Додано: Вів 08 січ, 2019 12:58

Привет из Днепра-8



Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,785/27,805 UAH/USD UAH/UD виртуально, без сделок.



Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность, сменив тренд, продемонстрировала признаки своего изрядного сжатия. На это указывало снижение с уровня 47 792,6 млн. грн. к отметке 38 793,1 млн. грн. объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.



Динамика гривневой ликвидности дает шанс остановки стартовавшего в пятницу «зеленого» ралли безналичного «американца».



Выйдя в реальную сферу около 10.10, котировки доллара, проигнорировав сжатие гривневого ресурса, выросла к уровню 27,85/27,90 UAH/USD на фоне преобладания спроса.



К 10.20, сохранив восходящий тренд, котировки доллара на межбанке приподнялись до 27,88/27,93 UAH/USD на покупках нерезидентов, у которых продолжается сезон репатриации дивидендов.



Около 10.50, продолжая расти, безналичная пара доллар-гривня на валютном межбанке поднялась к 27,91/27,95 UAH/USD.



Спустя 12 минут, на 11.02 котировки «американца», приподнявшись, консолидировались на отметке 27,98/28,02 UAH/USD. «На межбанке нерезиденты скупают СКВ, не считаясь с ее ценой, регулятор «безмолвствует», - заметил наш консультант.



К 11.28 спрос нерезидентов поднял цену безналичного «американца» до 28,00/28,04 UAH/USD, сопровождаясь низкими оборотами.



Дополуденное повышение курса доллара на валютном межбанке сопровождались признаками стабильности на рынке гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с уровня 16,00/17,50% годовых.



Эта застывшая динамика показателя противоречит изрядному снижению остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора.



Думается, на моменте на межбанке присутствует лишь дивидендная гривня «варягов».



По состоянию на 12.08 котировки безналичного доллара, замедлив рост и сузив маржу, оказались на отметке 28,02/28,05 UAH/USD. Со слов непосредственных участников сессии, на моменте равновесие покупок и продаж.



Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 28,0237 UAH/USD, прибавив 32,74 коп.



По состоянию на 12.49 котировки безналичного «американца» консолидировались на отметке 28,03/28,06 UAH/USD.



Около 12.51 котировки доллара на межбанке не покинули эту цифру, а в указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 08 января с уровней: доллар – 27,65/28,10 UAH/USD, евро – 31,45/32,15 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,420 UAH/RUB.



По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению прибавил по 20,0 коп.



Евро по сравнению с 04 января по спросу вырос на 35,0 коп., прибавив столько же по оферам.



Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 04 января по спросу и по предложению прибавил по 100 пунктов.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,1474, опустившись до $1,1445 на закрытии азиатской сессии форекса и снова откатившись до $1,1437 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 08 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,95/28,05 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос и офера прибавили по 10,0 коп.), евро – 31,60/31,95 UAH/EUR (по сравнению с открытием 04 января спрос не изменился, офера прибавили 10,0 коп.), рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение прибавили по 100 пунктов).



На открытии торгов 08 января в розничном сегменте наличного рынка Днепра было тихо, реальные сделки отсутствовали.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,95/28,05 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос и офера прибавили по 10,0 коп.), евро – 31,60/31,95 UAH/EUR (по сравнению с открытием 04 января спрос не изменился, офера прибавили 10,0 коп.), рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение прибавили по 100 пунктов).



На старте торгов 08 января в оптовом сегменте рынка Днепра реальные оптовые сделки отсутствовали.



На 11.52 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали повышение действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня: доллар - 28,00/28,05 UAH/USD, евро – 31,75/31,85 UAH/EUR. На моменте в столице равновесие спроса и предложения, обороты низкие и вялые.



По состоянию на 11.55 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении на рынке города преобладания розничного клиентского «приноса», сопровождаемого текущими выросшими ценами: 28,00/28,15 UAH/USD, евро – 31,60/31,90 UAH/EUR, рубль 0,408/0,413 UAH/RUB.



Около 12.05 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня повысились, отреагировав на рост безналичного «американца» на межбанке: 28,05/28,15 UAH/USD, евро – 31,85/32,10 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на низком уровне, сопровождаясь равновесием покупок и продаж.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 08 января по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,95/28,02 UAH/USD, евро – 31,72/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,409/0,415 UAH/RUB, Киев опт 27,95/28,00 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,95/28,00 UAH/USD, евро (опт) 31,57/31,75 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,57/31,75 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,80/28,10 UAH/USD, евро – 31,40/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,410 RUB/USD, Одесса – опт 27,83/27,88 UAH/USD, розница – 27,82/27,90 UAH/USD; Запорожье – 27,90/28,00 UAH/USD; евро – 31,60/31,75 UAH/EUR, рубль - 0,407/0,413 RUB/USD.



Со слов непосредственных участников торгов валютного межбанка, текущая ликвидность сделок в паре доллар-гривня была 08 января неплохой. Не исключено, это стало следствием того, что игроки «соскучились» за торгами. Достаточно много участников межбанка во вторник появились на рынке впервые в новом году.



Как мы указывали выше, тон сессии задавали нерезиденты, активно скупавшие СКВ в рамках сезона репатриации дивидендов. Этим воспользовались немногочисленные экспортеры, придерживавшие валюту до момента, пока стала очевидной остановка ее роста.



Интересно отметить, что заметное подорожание безналичного доллара сопровождалось признаками сжатия гривневого ресурса.

Мы не исключаем, что на ближайшей сессии валютного межбанка «бычий» тренд безналичной пары доллар-гривня заметно сникнет. Основанием для этих ожиданий является двойная порция притока экспортной выручки (07-08 января), а также постепенное сворачивание покупок СКВ нерезидентами.



US