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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 січ, 2019 13:54
zzzzzz написав: tea написав:
Сьогодні - аукціон з ОВДП.Будуть заходити нерезиденти
.А для них потрібно забезпечити максимально прийнятний курс.
Запомните этот твит
Ввечері побачимо по результатам аукціону.
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Додано: Вів 08 січ, 2019 13:57
встаньте и посмотрите в завтрашний день...и готовьтесь к земле , чтобы снизить курс зеленого надо его продать очень много на межбанке, а чтобы его продать-нужно иметь его много и очень много, иначе мы не увидим ничего в завтрашнем дне.
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Додано: Вів 08 січ, 2019 13:59
tea написав: zzzzzz написав: tea написав:
Сьогодні - аукціон з ОВДП.Будуть заходити нерезиденти
.А для них потрібно забезпечити максимально прийнятний курс.
Запомните этот твит
Ввечері побачимо по результатам аукціону.
Я смотрю вы еще тот знаток , вечером мы увидим результаты, но мы не увидим кто именно покупал ОВГЗ.
Вы даже не знаете когда эти результаты будут доступны.
Живите своим умом!
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Додано: Вів 08 січ, 2019 13:59
hamster bear написав: Vitalych-new написав: hamster bear написав:
Отзеркалю. А почему должен быть как в январе 2018 или выше? Если на фоне ВП ракета рухнула меньше, чем за неделю, а традиционный декабрьский бюджтеный вброс был скорее со занком минус для курса (продажа Минфином валюты), то что должно разогнать курс в этом январе -феврале?
да потому что с учётом того, что творится в нашей стране в экономике, в бюджетной политике, с инфляцией, со ставками и в остальном, гривна обречена на ползучую девальвацию. Вы не согласны ?
График курса на длительном временном промежутке будет выглядеть как дёрганная / нервная / странная синусоида, идущая вдоль восходящей прямой вверх. Вопрос только в угле наклона этой прямой относительно оси Х. А вот амплитуды колебаний и их частоту не предсказать - они зависят от конкретных факторов в отдельные месяцы / годы.
Можете построить график курса от 1,8 в 1996г. до 28,0 сейчас и посмотреть. Короткий всплеск на 35 в начале 2015г. игнорируем
В долгосрочной перспективе мы все умрем ) В целом для "поговорить" я с вами согласен, поэтому держу сбережения в валюте. Но вы не обратили внимание, что я написал про период "январь- июнь этого года". Мне нужно принимать вполне конкретные решения именно на этом временном промежутке: 1) выйти из дол 2) заработать или нет ) 3) войти обратно в валюту. А сидеть постоянно в засаде в ожиджании худшего, значит упустить возможности зароботка.
Я отвечал на вопрос почему (на мой взгляд) пик этой зимой скорее всего будет выше (а может и позже), чем в предыдущие годы
Оснований, чтобы он был ниже, не видать
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Vitalych-new
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Додано: Вів 08 січ, 2019 14:01
zzzzzz написав: tea написав:
Ввечері побачимо по результатам аукціону.
Я смотрю вы еще тот знаток , вечером мы увидим результаты, но мы не увидим кто именно покупал ОВГЗ.
Вы даже не знаете когда эти результаты будут доступны.
Мені ввечері важливо буде - чи на всі випуски будуть задоволені заявки.
Давайте згадаємо,що ще в грудні крайні аукціони були не всі вдалі.
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Додано: Вів 08 січ, 2019 14:02
sinus написав: Перес де Куэльяр написав: ronaldoss написав:
а кто может посмотреть в завтрашний день на межбанку?))
Містер Андерсон а вам навіщо? Тільки Обрані через Провідника до Создатєля-Провидця.*Відправлено з Чату
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Додано: Вів 08 січ, 2019 14:08
tea написав: zzzzzz написав: tea написав:
Ввечері побачимо по результатам аукціону.
Я смотрю вы еще тот знаток , вечером мы увидим результаты, но мы не увидим кто именно покупал ОВГЗ.
Вы даже не знаете когда эти результаты будут доступны.
Мені ввечері важливо буде - чи на всі випуски будуть задоволені заявки.
Давайте згадаємо,що ще в грудні крайні аукціони були не всі вдалі.
мій прогноз по гр - по 3 місячних буде <= 18%, а по 6 місячних знов можуть бути незадоволені заявки.
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Додано: Вів 08 січ, 2019 14:08
Vitalych-new написав:
Я отвечал на вопрос почему (на мой взгляд) пик этой зимой скорее всего будет выше (а может и позже), чем в предыдущие годы
Оснований, чтобы он был ниже, не видать
Это основное правило пирамиды, если не поднимать премию не получиться постоянно увеличивать число "входящих". Входящий себе считает: "выйду из доллара по 29, заработаю 9% за полгода на ОВГЗ и войду в $ по 26 итого проффит 21,57% за полгода чистыми". Но есть проблема - Украина сама нуждается в деньгах, как в воздухе и не готова долго платить сказочные проффиты.
Отсюда мой прогноз январь 29 март-апрель 27 май 30+
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 08 січ, 2019 14:12, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 08 січ, 2019 14:10
Ах ...ДА ...
....косяк -это когда Вы проплатили за товар и не получили его согласно контракта или просрочили время оплаты товара.
Это УСЕ .
Могут и вечером побеспокоить .
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