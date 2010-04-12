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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 101102103104105106>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 110
1. Від 15 до 20%
29%
32
2. Від 20 до 25%
4%
4
3. Від 25 до 30%
5%
6
4. Від 30 до 35%
3%
3
5. Більше 35%
5%
6
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
54%
59
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 13:54

  zzzzzz написав:
  tea написав:Сьогодні - аукціон з ОВДП.Будуть заходити нерезиденти.А для них потрібно забезпечити максимально прийнятний курс.


Запомните этот твит :mrgreen: :mrgreen:

Ввечері побачимо по результатам аукціону.
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 13:57

Re: Валютный рынок в контексте

встаньте и посмотрите в завтрашний день...и готовьтесь к земле , чтобы снизить курс зеленого надо его продать очень много на межбанке, а чтобы его продать-нужно иметь его много и очень много, иначе мы не увидим ничего в завтрашнем дне.
ronaldoss
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 13:59

  tea написав:
  zzzzzz написав:
  tea написав:Сьогодні - аукціон з ОВДП.Будуть заходити нерезиденти.А для них потрібно забезпечити максимально прийнятний курс.


Запомните этот твит :mrgreen: :mrgreen:

Ввечері побачимо по результатам аукціону.


Я смотрю вы еще тот знаток , вечером мы увидим результаты, но мы не увидим кто именно покупал ОВГЗ.
Вы даже не знаете когда эти результаты будут доступны.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 13:59

  hamster bear написав:
  Vitalych-new написав:
  hamster bear написав:Отзеркалю. А почему должен быть как в январе 2018 или выше? Если на фоне ВП ракета рухнула меньше, чем за неделю, а традиционный декабрьский бюджтеный вброс был скорее со занком минус для курса (продажа Минфином валюты), то что должно разогнать курс в этом январе -феврале?


да потому что с учётом того, что творится в нашей стране в экономике, в бюджетной политике, с инфляцией, со ставками и в остальном, гривна обречена на ползучую девальвацию. Вы не согласны ?
График курса на длительном временном промежутке будет выглядеть как дёрганная / нервная / странная синусоида, идущая вдоль восходящей прямой вверх. Вопрос только в угле наклона этой прямой относительно оси Х. А вот амплитуды колебаний и их частоту не предсказать - они зависят от конкретных факторов в отдельные месяцы / годы.
Можете построить график курса от 1,8 в 1996г. до 28,0 сейчас и посмотреть. Короткий всплеск на 35 в начале 2015г. игнорируем


В долгосрочной перспективе мы все умрем ) В целом для "поговорить" я с вами согласен, поэтому держу сбережения в валюте. Но вы не обратили внимание, что я написал про период "январь- июнь этого года". Мне нужно принимать вполне конкретные решения именно на этом временном промежутке: 1) выйти из дол 2) заработать или нет ) 3) войти обратно в валюту. А сидеть постоянно в засаде в ожиджании худшего, значит упустить возможности зароботка.


Я отвечал на вопрос почему (на мой взгляд) пик этой зимой скорее всего будет выше (а может и позже), чем в предыдущие годы
Оснований, чтобы он был ниже, не видать
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 14:01

Re: Валютный рынок в контексте

  холява написав:Если у вас появляется косяк по валюте , ждите гостей с весьма компетентных органов.
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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 14:01

  zzzzzz написав:
  tea написав:Ввечері побачимо по результатам аукціону.


Я смотрю вы еще тот знаток , вечером мы увидим результаты, но мы не увидим кто именно покупал ОВГЗ.
Вы даже не знаете когда эти результаты будут доступны.

Мені ввечері важливо буде - чи на всі випуски будуть задоволені заявки.
Давайте згадаємо,що ще в грудні крайні аукціони були не всі вдалі.
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 14:02

  sinus написав:
  Перес де Куэльяр написав:
  ronaldoss написав:а кто может посмотреть в завтрашний день на межбанку?))

Містер Андерсон а вам навіщо? Тільки Обрані через Провідника до Создатєля-Провидця.

*Відправлено з Чату

Бо так воно і є! :D



ХМ.....вот ОНО , Рождественское ЧУДО !

..." и получили ОНИ от БОГА щедрые милости жизни вечной и безгрешной .
Прощения грехов и Ангельской Защиты от наговоров и проклятий ".....

Семинарист Холява.
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 14:08

  tea написав:
  zzzzzz написав:
  tea написав:Ввечері побачимо по результатам аукціону.


Я смотрю вы еще тот знаток , вечером мы увидим результаты, но мы не увидим кто именно покупал ОВГЗ.
Вы даже не знаете когда эти результаты будут доступны.

Мені ввечері важливо буде - чи на всі випуски будуть задоволені заявки.
Давайте згадаємо,що ще в грудні крайні аукціони були не всі вдалі.


мій прогноз по гр - по 3 місячних буде <= 18%, а по 6 місячних знов можуть бути незадоволені заявки.
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 14:08

Re: Валютный рынок в контексте

  Vitalych-new написав:Я отвечал на вопрос почему (на мой взгляд) пик этой зимой скорее всего будет выше (а может и позже), чем в предыдущие годы
Оснований, чтобы он был ниже, не видать

Это основное правило пирамиды, если не поднимать премию не получиться постоянно увеличивать число "входящих". Входящий себе считает: "выйду из доллара по 29, заработаю 9% за полгода на ОВГЗ и войду в $ по 26 итого проффит 21,57% за полгода чистыми". Но есть проблема - Украина сама нуждается в деньгах, как в воздухе и не готова долго платить сказочные проффиты.

Отсюда мой прогноз январь 29 март-апрель 27 май 30+
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 08 січ, 2019 14:12, всього редагувалось 2 разів.
Василь-Рівне в игноре
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 14:10

  Мизантрóп написав:
  холява написав:Если у вас появляется косяк по валюте , ждите гостей с весьма компетентных органов.
Зображення



Ах ...ДА ...
....косяк -это когда Вы проплатили за товар и не получили его согласно контракта или просрочили время оплаты товара.
Это УСЕ .
Могут и вечером побеспокоить .
холява
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