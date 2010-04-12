Додано: Вів 08 січ, 2019 14:29

vitaliian написав: Vitalych-new написав: Я отвечал на вопрос почему (на мой взгляд) пик этой зимой скорее всего будет выше (а может и позже), чем в предыдущие годы

Оснований, чтобы он был ниже, не видать Я отвечал на вопрос почему (на мой взгляд) пик этой зимой скорее всего будет выше (а может и позже), чем в предыдущие годыОснований, чтобы он был ниже, не видать

Это основное правило пирамиды, если не поднимать премию не получиться постоянно увеличивать число "входящих". Входящий себе считает: "выйду из доллара по 29, заработаю 9% за полгода на ОВГЗ и войду в $ по 26 итого проффит 21,57% за полгода чистыми". Но есть проблема - Украина сама нуждается в деньгах, как в воздухе и не готова долго платить сказочные проффиты.



Отсюда мой прогноз январь 29 март-апрель 27 май 30+ Это основное правило пирамиды, если не поднимать премию не получиться постоянно увеличивать число "входящих". Входящий себе считает: "выйду из доллара по 29, заработаю 9% за полгода на ОВГЗ и войду в $ по 26 итого проффит 21,57% за полгода чистыми". Но есть проблема - Украина сама нуждается в деньгах, как в воздухе и не готова долго платить сказочные проффиты.Отсюда мой прогноз январь 29 март-апрель 27 май 30+

Я бы не сравнивал это с пирамидой. Вся эта хр.нь с ОВГЗ по невменяемым %% началась только в прошлом году, да и судя по всему её участники ещё те "нерезиденты"..... Объёмы этого спекулятивного "нерезидентного" капитала в прошлом году составили небольшую часть общего платёжного баланса - они просто помогли чуть раньше уронить курс доллара, но правда также заранее его запустили вверх. Дно курса доллара в 2015-18гг. было каждый год выше предыдущего, только в разные месяцы (июнь - август).Чтобы эти росты / падения, а также общий рост курса годами был пирамидой (т.е. с шансами обрушения), не должно быть никакой подпитки кроме "взносов" всё новых и новых игроков. Но каждый год растут цены и зарплаты (пенсии), т.е. мы и государство тратим свои доходы на всё более и более дорогие товары и услуги, что тут же подпитывает интерес и доходность импорта, снижает доходность экспорта, государству нужно всё больше поступлений от импорта и круг девальвации замыкается. Может говорю несколько упрощённо, но как-то так.....Я в 2004-13гг. заработал более 35 кг зелени чистыми на депозитах (с учётом огромного влёта с 5 на 8 в 2008г.) - в основном гривнедепо плюс сливы в 4-х кварталах и откуп летом. Но сейчас с этими депоставкамии такой неопределённостью с курсом предпочитаю не заморачиваться и просто не пытаться что-то осоязаемое заработать - риски не перекрываются