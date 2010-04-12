ronaldoss написав:встаньте и посмотрите в завтрашний день...и готовьтесь к земле , чтобы снизить курс зеленого надо его продать очень много на межбанке, а чтобы его продать-нужно иметь его много и очень много, иначе мы не увидим ничего в завтрашнем дне.
Мені б цікаво було, як прилаштують 19млрд., що впали сьогодні, про які пише zzzzz. В ОВДП, чи на валюту піде?
Vitalych-new написав:Я отвечал на вопрос почему (на мой взгляд) пик этой зимой скорее всего будет выше (а может и позже), чем в предыдущие годы Оснований, чтобы он был ниже, не видать
Это основное правило пирамиды, если не поднимать премию не получиться постоянно увеличивать число "входящих". Входящий считает "выйду из доллара по 29, заработаю 9% за полгода на ОВГЗ и войду в $ по 26 итого проффит 21,57% за полгода чистыми". Но есть проблема - Украина сама нуждается в деньгах, как в воздухе и не готова долго платить сказочные проффиты.
Vitalych-new написав:Я отвечал на вопрос почему (на мой взгляд) пик этой зимой скорее всего будет выше (а может и позже), чем в предыдущие годы Оснований, чтобы он был ниже, не видать
Это основное правило пирамиды, если не поднимать премию не получиться постоянно увеличивать число "входящих". Входящий считает "выйду из доллара по 29, заработаю 9% за полгода на ОВГЗ и войду в $ по 26 итого проффит 21,57% за полгода чистыми". Но есть проблема - Украина сама нуждается в деньгах, как в воздухе и не готова долго платить сказочные проффиты.
надо немного сузить диапазон 28.5 на ~ около 27
если сузить диапазон то потеряется часть желающих заработать на "сезонных колебаниях". Вот и почтам хотят разрешить продавать валюту и с февраля разрешают продажу валюты онлайн (которую не так давно прикрыли в Привате а покупку онлайн оставили, где логика?), чтобы к̶̶и̶̶н̶̶у̶̶т̶̶ь̶̶ вовлечь как можно больше игроков.
Vitalych-new написав:Я отвечал на вопрос почему (на мой взгляд) пик этой зимой скорее всего будет выше (а может и позже), чем в предыдущие годы Оснований, чтобы он был ниже, не видать
Это основное правило пирамиды, если не поднимать премию не получиться постоянно увеличивать число "входящих". Входящий себе считает: "выйду из доллара по 29, заработаю 9% за полгода на ОВГЗ и войду в $ по 26 итого проффит 21,57% за полгода чистыми". Но есть проблема - Украина сама нуждается в деньгах, как в воздухе и не готова долго платить сказочные проффиты.
Отсюда мой прогноз январь 29 март-апрель 27 май 30+
с такими цифрами среднегодового курса 29.4 (такой вроде заложен) НЕ ВИДАТЬ. Пойдут на такое?
ronaldoss написав:встаньте и посмотрите в завтрашний день...и готовьтесь к земле , чтобы снизить курс зеленого надо его продать очень много на межбанке, а чтобы его продать-нужно иметь его много и очень много, иначе мы не увидим ничего в завтрашнем дне.
Сегодня в завтрашний день смотреть могут не только лишь. Точнее, не только лишь все, мало кто может это сделать.
Я верю в честность Президента И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
ronaldoss написав:встаньте и посмотрите в завтрашний день...и готовьтесь к земле , чтобы снизить курс зеленого надо его продать очень много на межбанке, а чтобы его продать-нужно иметь его много и очень много, иначе мы не увидим ничего в завтрашнем дне.
Мені б цікаво було, як прилаштують 19млрд., що впали сьогодні, про які пише zzzzz. В ОВДП, чи на валюту піде?
Vitalych-new написав:Я отвечал на вопрос почему (на мой взгляд) пик этой зимой скорее всего будет выше (а может и позже), чем в предыдущие годы Оснований, чтобы он был ниже, не видать
Это основное правило пирамиды, если не поднимать премию не получиться постоянно увеличивать число "входящих". Входящий себе считает: "выйду из доллара по 29, заработаю 9% за полгода на ОВГЗ и войду в $ по 26 итого проффит 21,57% за полгода чистыми". Но есть проблема - Украина сама нуждается в деньгах, как в воздухе и не готова долго платить сказочные проффиты.
Отсюда мой прогноз январь 29 март-апрель 27 май 30+
Я бы не сравнивал это с пирамидой. Вся эта хр.нь с ОВГЗ по невменяемым %% началась только в прошлом году, да и судя по всему её участники ещё те "нерезиденты"..... Объёмы этого спекулятивного "нерезидентного" капитала в прошлом году составили небольшую часть общего платёжного баланса - они просто помогли чуть раньше уронить курс доллара, но правда также заранее его запустили вверх. Дно курса доллара в 2015-18гг. было каждый год выше предыдущего, только в разные месяцы (июнь - август). Чтобы эти росты / падения, а также общий рост курса годами был пирамидой (т.е. с шансами обрушения), не должно быть никакой подпитки кроме "взносов" всё новых и новых игроков. Но каждый год растут цены и зарплаты (пенсии), т.е. мы и государство тратим свои доходы на всё более и более дорогие товары и услуги, что тут же подпитывает интерес и доходность импорта, снижает доходность экспорта, государству нужно всё больше поступлений от импорта и круг девальвации замыкается. Может говорю несколько упрощённо, но как-то так..... Я в 2004-13гг. заработал более 35 кг зелени чистыми на депозитах (с учётом огромного влёта с 5 на 8 в 2008г.) - в основном гривнедепо плюс сливы в 4-х кварталах и откуп летом. Но сейчас с этими депоставками и такой неопределённостью с курсом предпочитаю не заморачиваться и просто не пытаться что-то осоязаемое заработать - риски не перекрываются