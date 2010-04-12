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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 102103104105106>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 110
1. Від 15 до 20%
29%
32
2. Від 20 до 25%
4%
4
3. Від 25 до 30%
5%
6
4. Від 30 до 35%
3%
3
5. Більше 35%
5%
6
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
54%
59
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 14:11

  ronaldoss написав:встаньте и посмотрите в завтрашний день...и готовьтесь к земле , чтобы снизить курс зеленого надо его продать очень много на межбанке, а чтобы его продать-нужно иметь его много и очень много, иначе мы не увидим ничего в завтрашнем дне.
Мені б цікаво було, як прилаштують 19млрд., що впали сьогодні, про які пише zzzzz. В ОВДП, чи на валюту піде?
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 14:13

  vitaliian написав:
  Vitalych-new написав:Я отвечал на вопрос почему (на мой взгляд) пик этой зимой скорее всего будет выше (а может и позже), чем в предыдущие годы
Оснований, чтобы он был ниже, не видать

Это основное правило пирамиды, если не поднимать премию не получиться постоянно увеличивать число "входящих". Входящий считает "выйду из доллара по 29, заработаю 9% за полгода на ОВГЗ и войду в $ по 26 итого проффит 21,57% за полгода чистыми". Но есть проблема - Украина сама нуждается в деньгах, как в воздухе и не готова долго платить сказочные проффиты.


надо немного сузить диапазон
28.5 на ~ около 27
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 14:19

  rasmus написав:
  vitaliian написав:
  Vitalych-new написав:Я отвечал на вопрос почему (на мой взгляд) пик этой зимой скорее всего будет выше (а может и позже), чем в предыдущие годы
Оснований, чтобы он был ниже, не видать

Это основное правило пирамиды, если не поднимать премию не получиться постоянно увеличивать число "входящих". Входящий считает "выйду из доллара по 29, заработаю 9% за полгода на ОВГЗ и войду в $ по 26 итого проффит 21,57% за полгода чистыми". Но есть проблема - Украина сама нуждается в деньгах, как в воздухе и не готова долго платить сказочные проффиты.


надо немного сузить диапазон
28.5 на ~ около 27

если сузить диапазон то потеряется часть желающих заработать на "сезонных колебаниях". Вот и почтам хотят разрешить продавать валюту и с февраля разрешают продажу валюты онлайн (которую не так давно прикрыли в Привате а покупку онлайн оставили, где логика?), чтобы к̶̶и̶̶н̶̶у̶̶т̶̶ь̶̶ вовлечь как можно больше игроков.
Василь-Рівне в игноре
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 14:23

  vitaliian написав:
  Vitalych-new написав:Я отвечал на вопрос почему (на мой взгляд) пик этой зимой скорее всего будет выше (а может и позже), чем в предыдущие годы
Оснований, чтобы он был ниже, не видать

Это основное правило пирамиды, если не поднимать премию не получиться постоянно увеличивать число "входящих". Входящий себе считает: "выйду из доллара по 29, заработаю 9% за полгода на ОВГЗ и войду в $ по 26 итого проффит 21,57% за полгода чистыми". Но есть проблема - Украина сама нуждается в деньгах, как в воздухе и не готова долго платить сказочные проффиты.

Отсюда мой прогноз январь 29 март-апрель 27 май 30+


с такими цифрами среднегодового курса 29.4 (такой вроде заложен) НЕ ВИДАТЬ. Пойдут на такое?
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 14:25

Re: Валютный рынок в контексте

НацБанк выпустил интересный пресс-релиз (частично он тут уже рассматривался). Текст тут (https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=85295172&cat_id=55838), инфографика ниже:
Зображення
Лично мне кажется, что это не сильно побеспокоит валютный рынок. Не те уже времена, к счастью.
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 14:25

Re: Валютный рынок в контексте

Пошли вниз, можно был продать по 28.15, теперь уже купить.
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 14:26

Re: Валютный рынок в контексте

  rasmus написав:с такими цифрами среднегодового курса 29.4 (такой вроде заложен) НЕ ВИДАТЬ. Пойдут на такое?

выборы то уже пройдут, можно и газ по 24 и доллар по 30+ делать.

Не те уже времена, к счастью.

минус 11 ярдов торгового сальдо и 9% по валютным ОВГЗ чем покрывать будут? Новые займы, ростом экспорта (минимум на 10% в год), или эмиссией.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 08 січ, 2019 14:30, всього редагувалось 1 раз.
Василь-Рівне в игноре
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 14:27

  ronaldoss написав:встаньте и посмотрите в завтрашний день...и готовьтесь к земле , чтобы снизить курс зеленого надо его продать очень много на межбанке, а чтобы его продать-нужно иметь его много и очень много, иначе мы не увидим ничего в завтрашнем дне.


Сегодня в завтрашний день смотреть могут не только лишь.
Точнее, не только лишь все, мало кто может это сделать.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 14:28

  Перес де Куэльяр написав:
  ronaldoss написав:встаньте и посмотрите в завтрашний день...и готовьтесь к земле , чтобы снизить курс зеленого надо его продать очень много на межбанке, а чтобы его продать-нужно иметь его много и очень много, иначе мы не увидим ничего в завтрашнем дне.
Мені б цікаво було, як прилаштують 19млрд., що впали сьогодні, про які пише zzzzz. В ОВДП, чи на валюту піде?


Пойдут на все, завтра еще на 3 млрд погасят ОВГЗ
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 14:29

  vitaliian написав:
  Vitalych-new написав:Я отвечал на вопрос почему (на мой взгляд) пик этой зимой скорее всего будет выше (а может и позже), чем в предыдущие годы
Оснований, чтобы он был ниже, не видать

Это основное правило пирамиды, если не поднимать премию не получиться постоянно увеличивать число "входящих". Входящий себе считает: "выйду из доллара по 29, заработаю 9% за полгода на ОВГЗ и войду в $ по 26 итого проффит 21,57% за полгода чистыми". Но есть проблема - Украина сама нуждается в деньгах, как в воздухе и не готова долго платить сказочные проффиты.

Отсюда мой прогноз январь 29 март-апрель 27 май 30+


Я бы не сравнивал это с пирамидой. Вся эта хр.нь с ОВГЗ по невменяемым %% началась только в прошлом году, да и судя по всему её участники ещё те "нерезиденты"..... Объёмы этого спекулятивного "нерезидентного" капитала в прошлом году составили небольшую часть общего платёжного баланса - они просто помогли чуть раньше уронить курс доллара, но правда также заранее его запустили вверх. Дно курса доллара в 2015-18гг. было каждый год выше предыдущего, только в разные месяцы (июнь - август).
Чтобы эти росты / падения, а также общий рост курса годами был пирамидой (т.е. с шансами обрушения), не должно быть никакой подпитки кроме "взносов" всё новых и новых игроков. Но каждый год растут цены и зарплаты (пенсии), т.е. мы и государство тратим свои доходы на всё более и более дорогие товары и услуги, что тут же подпитывает интерес и доходность импорта, снижает доходность экспорта, государству нужно всё больше поступлений от импорта и круг девальвации замыкается. Может говорю несколько упрощённо, но как-то так.....
Я в 2004-13гг. заработал более 35 кг зелени чистыми на депозитах (с учётом огромного влёта с 5 на 8 в 2008г.) - в основном гривнедепо плюс сливы в 4-х кварталах и откуп летом. Но сейчас с этими депоставками :oops: и такой неопределённостью с курсом предпочитаю не заморачиваться и просто не пытаться что-то осоязаемое заработать - риски не перекрываются
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