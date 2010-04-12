Смотря где. В Киеве сдать больше чем по 28.06 возможности не наблюдалось ....
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 січ, 2019 14:29
Додано: Вів 08 січ, 2019 14:30
Додано: Вів 08 січ, 2019 14:30
Re: Валютный рынок в контексте
а откуда фантазии про май 30+?))
Додано: Вів 08 січ, 2019 14:34
Так,дякую.
Батька поховали наприкінці листопада, але він залишив після себе листа, де написав,що буде далі і прохав мене тут іноді це його бачення тут писати.
Тому я можу тільки писати по датам,що він залишив,а коментувати це я не маю спроможності.
Ще він залишив книгу і прохав,коли я її опублікую,а це скоріше буде в кінці цього року,дати можливість її тут презентовати.
Він писав,що буде загострення на азові в прошлому році і курс миттєво зросте до 30,але він писав,що це буде у вересні, а коли воно так сталося, то його вже не було.
Першу хвилю зростання в цьому році він прогнозував на кінець лютого.
До цього моменту він казав,що зроблять так,щоб кожна кухарка могла б приняти участь у великому лохотроні.
Вшануйте його добрими словами і вічна йому пам'ять.
Востаннє редагувалось sinus в Вів 08 січ, 2019 14:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 08 січ, 2019 14:36
Re: Валютный рынок в контексте
Очень верное замечание, тратим на импорт на 11 ядров больше, чем зарабатываем. 2 вопроса как такое возможно и за чей счёт банкет? Сказать что в экономике всё наладилось, тогда зачем правительство привлекает столько средств на продаже ОВГЗ (в частности зачем им валютные ОВГЗ, не на субсидирование ли импорта?). Про дефицит бюджета и ПФ молчу, в последнем дыра космическая. При этом перед выборами поднимают пенсии и минималку (за счёт ОВГЗ).
Насчёт "своих" в любой пирамиде есть "капитал верхушки", который успевают забрать перед крахом. ОВГЗ доступны всем, не только своим.
Василь-Рівне в игноре
Додано: Вів 08 січ, 2019 14:39
Может хватит тут строчить тонны флуда и уделите пару часов изучению мат части ?
Изучите структуру экспорт/импорт
Рост внутреннего и внешнего гос долга
Финансирование бюджета , а именно сколько занимают, сколько погашают, как растет гос.долг
Уже нет сил читать тонну флуда ни о чем
Живите своим умом!
Додано: Вів 08 січ, 2019 14:42
Додано: Вів 08 січ, 2019 14:47
Re: Валютный рынок в контексте
А с какого перепугу почти весь 18г. курс был ниже, чем в 17 на ту же дату?
С какого перепугу имеем ревальвацию по итогам года?
Да, в перспективе гривна обречена на девальвацию, но это не означает непрерывности движения.
Додано: Вів 08 січ, 2019 14:52
Re: Валютный рынок в контексте
Да, это важный показатель. Если будут удовлетворены все заявки, это будет означать, что мы на пороге краха. Т.е. то, что гребут любые деньги на любых условиях.
В спокойной обстановке полного удовлетворения быть не должно. На то это и аукцион, что выигрывают только те заявки, в которых предложены лучшие условия.
Кажущиеся неудачными аукционы говорят только о том, что средства привлекаются спокойно, без паники.
Додано: Вів 08 січ, 2019 14:53
Re: Валютный рынок в контексте
если кому интересно наш телегам канал t.me/kurskharkov
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/ телега t.me/kurskharkov
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