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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 103104105106>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 110
1. Від 15 до 20%
29%
32
2. Від 20 до 25%
4%
4
3. Від 25 до 30%
5%
6
4. Від 30 до 35%
3%
3
5. Більше 35%
5%
6
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
54%
59
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 14:29

  Proofy написав:Пошли вниз, можно был продать по 28.15, теперь уже купить.


Смотря где. В Киеве сдать больше чем по 28.06 возможности не наблюдалось ....
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 14:30

  vitaliian написав:
  rasmus написав:с такими цифрами среднегодового курса 29.4 (такой вроде заложен) НЕ ВИДАТЬ. Пойдут на такое?

выборы то уже пройдут, можно и газ по 24 и доллар по 30+ делать.


если по принципу "после нас - хоть потоп!", то возможно что угодно.
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 14:30

Re: Валютный рынок в контексте

а откуда фантазии про май 30+?))
ronaldoss
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 14:34

  холява написав:

ХМ.....вот ОНО , Рождественское ЧУДО !

..." и получили ОНИ от БОГА щедрые милости жизни вечной и безгрешной .
Прощения грехов и Ангельской Защиты от наговоров и проклятий ".....

Семинарист Холява.

Так,дякую.
Батька поховали наприкінці листопада, але він залишив після себе листа, де написав,що буде далі і прохав мене тут іноді це його бачення тут писати.
Тому я можу тільки писати по датам,що він залишив,а коментувати це я не маю спроможності.

Ще він залишив книгу і прохав,коли я її опублікую,а це скоріше буде в кінці цього року,дати можливість її тут презентовати.
Він писав,що буде загострення на азові в прошлому році і курс миттєво зросте до 30,але він писав,що це буде у вересні, а коли воно так сталося, то його вже не було.
Першу хвилю зростання в цьому році він прогнозував на кінець лютого.
До цього моменту він казав,що зроблять так,щоб кожна кухарка могла б приняти участь у великому лохотроні.
Вшануйте його добрими словами і вічна йому пам'ять.
Востаннє редагувалось sinus в Вів 08 січ, 2019 14:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 14:36

Re: Валютный рынок в контексте

  Vitalych-new написав:мы и государство тратим свои доходы на всё более и более дорогие товары и услуги, что тут же подпитывает интерес и доходность импорта,


Очень верное замечание, тратим на импорт на 11 ядров больше, чем зарабатываем. 2 вопроса как такое возможно и за чей счёт банкет? Сказать что в экономике всё наладилось, тогда зачем правительство привлекает столько средств на продаже ОВГЗ (в частности зачем им валютные ОВГЗ, не на субсидирование ли импорта?). Про дефицит бюджета и ПФ молчу, в последнем дыра космическая. При этом перед выборами поднимают пенсии и минималку (за счёт ОВГЗ).

Насчёт "своих" в любой пирамиде есть "капитал верхушки", который успевают забрать перед крахом. ОВГЗ доступны всем, не только своим.
Василь-Рівне в игноре
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 14:39

  vitaliian написав:
  Vitalych-new написав:мы и государство тратим свои доходы на всё более и более дорогие товары и услуги, что тут же подпитывает интерес и доходность импорта,


Очень верное замечание, тратим на импорт на 11 ядров больше, чем зарабатываем. 2 вопроса как такое возможно и за чей счёт банкет? Сказать что в экономике всё наладилось, тогда зачем правительство привлекает столько средств на продаже ОВГЗ (в частности зачем им валютные ОВГЗ, не на субсидирование ли импорта?). Про дефицит бюджета и ПФ молчу, в последнем дыра космическая. При этом перед выборами поднимают пенсии и минималку.


Может хватит тут строчить тонны флуда и уделите пару часов изучению мат части ?
Изучите структуру экспорт/импорт
Рост внутреннего и внешнего гос долга
Финансирование бюджета , а именно сколько занимают, сколько погашают, как растет гос.долг

Уже нет сил читать тонну флуда ни о чем
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 14:42

  Proofy написав:Пошли вниз, можно был продать по 28.15, теперь уже купить.
Нижче МБ не впадем, а Регулятора сьогодні не було. Штовхати курс вгору вигідно зараз. Готівка копняка отримала і чекає мабуть ще.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 14:47

Re: Валютный рынок в контексте

  Vitalych-new написав:с какого перепугу январский пик (а может февральский) в 2019г. будет ниже январских пиков 2017-18гг.?

А с какого перепугу почти весь 18г. курс был ниже, чем в 17 на ту же дату?
С какого перепугу имеем ревальвацию по итогам года?
Да, в перспективе гривна обречена на девальвацию, но это не означает непрерывности движения.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 14:52

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:Мені ввечері важливо буде - чи на всі випуски будуть задоволені заявки.
Давайте згадаємо,що ще в грудні крайні аукціони були не всі вдалі.

Да, это важный показатель. Если будут удовлетворены все заявки, это будет означать, что мы на пороге краха. Т.е. то, что гребут любые деньги на любых условиях.
В спокойной обстановке полного удовлетворения быть не должно. На то это и аукцион, что выигрывают только те заявки, в которых предложены лучшие условия.
Кажущиеся неудачными аукционы говорят только о том, что средства привлекаются спокойно, без паники.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 14:53

Re: Валютный рынок в контексте

если кому интересно наш телегам канал t.me/kurskharkov
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/ телега t.me/kurskharkov
kharkov_val
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