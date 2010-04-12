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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 103104105106

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 109
1. Від 15 до 20%
29%
32
2. Від 20 до 25%
4%
4
3. Від 25 до 30%
6%
6
4. Від 30 до 35%
3%
3
5. Більше 35%
6%
6
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
53%
58
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 14:53

  Сибарит написав:
  tea написав:Мені ввечері важливо буде - чи на всі випуски будуть задоволені заявки.
Давайте згадаємо,що ще в грудні крайні аукціони були не всі вдалі.

Да, это важный показатель. Если будут удовлетворены все заявки, это будет означать, что мы на пороге краха. Т.е. то, что гребут любые деньги на любых условиях.
В спокойной обстановке полного удовлетворения быть не должно. На то это и аукцион, что выигрывают только те заявки, в которых предложены лучшие условия.
Кажущиеся неудачными аукционы говорят только о том, что средства привлекаются спокойно, без паники.


Ну что вы спорите, там уже нерезы стоят на пороге :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 15:04

Re: Валютный рынок в контексте

а за последние 8 лет когда то летом с мая был жесткий девал по гривне?а нука напомните мне? с мая по август вроде никогда не было обвалов грн
ronaldoss
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 15:07

  ronaldoss написав:а за последние 8 лет когда то летом с мая был жесткий девал по гривне?а нука напомните мне? с мая по август вроде никогда не было обвалов грн



Не было - как раз отличный повод чтоб стал :mrgreen:
Или вам нужен уже случившийся факт?
Alex2007
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  #<1 ... 103104105106
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