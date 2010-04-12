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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 січ, 2019 14:53
Сибарит написав: tea написав:
Мені ввечері важливо буде - чи на всі випуски будуть задоволені заявки.
Давайте згадаємо,що ще в грудні крайні аукціони були не всі вдалі.
Да, это важный показатель. Если будут удовлетворены все заявки, это будет означать, что мы на пороге краха. Т.е. то, что гребут любые деньги на любых условиях.
В спокойной обстановке полного удовлетворения быть не должно. На то это и аукцион, что выигрывают только те заявки, в которых предложены лучшие условия.
Кажущиеся неудачными аукционы говорят только о том, что средства привлекаются спокойно, без паники.
Ну что вы спорите, там уже нерезы стоят на пороге
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 08 січ, 2019 15:04
а за последние 8 лет когда то летом с мая был жесткий девал по гривне?а нука напомните мне? с мая по август вроде никогда не было обвалов грн
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ronaldoss
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Додано: Вів 08 січ, 2019 15:07
ronaldoss написав:
а за последние 8 лет когда то летом с мая был жесткий девал по гривне?а нука напомните мне? с мая по август вроде никогда не было обвалов грн
Не было - будет. Как раз отличный повод чтоб стал
Или вам нужен уже случившийся факт?
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Alex2007
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Додано: Вів 08 січ, 2019 15:10
2801/2811 пока снижаемся на фоне отсутствия спроса
Пиво отпускается только членам профсоюза.
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kharkov_val
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Додано: Вів 08 січ, 2019 15:14
kharkov_val написав:
2801/2811 пока снижаемся на фоне отсутствия спроса
Виходить вгору не має дров, а вниз від цих рівнів ніхто не хоче. Всім подавай хоча б 28,2-28,3.
Чекаєм інфи по ОВГЗ та завтрашнього міжбанку. Або вийдемо на потрібний рівень для зливу або посунемо цей рівень копійок на 20-30
Франківськ 27,88/28,07.
Чому бідні - бо дурні. Чому дурні - бо бідні.
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strategbob
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Додано: Вів 08 січ, 2019 15:23
Компенсация ПДВ
03.01 - 148 млн
04.01 - 127 млн
08.01 - 295,28 млн грн
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Додано: Вів 08 січ, 2019 15:24
Сибарит написав: Vitalych-new написав:
с какого перепугу январский пик (а может февральский) в 2019г. будет ниже январских пиков 2017-18гг.?
А с какого перепугу почти весь 18г. курс был ниже, чем в 17 на ту же дату?
С какого перепугу имеем ревальвацию по итогам года?
Да, в перспективе гривна обречена на девальвацию, но это не означает непрерывности движения.
ерунду вы говорите..... С какого перепугу в прошлом году курс был ниже ?
На моём графике (который почему-то не могу прикрепить к сообщению) кривая курса 2018 выше кривой 2017 в целом. Тогда площадь фигуры под какой кривой больше ? Разница в площадях и будет говорить о разнице средневзвешенных годовых курсов, если вы помните ещё интегральное исчисление
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Vitalych-new
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Додано: Вів 08 січ, 2019 15:27
vitaliian написав: Vitalych-new написав:
мы и государство тратим свои доходы на всё более и более дорогие товары и услуги, что тут же подпитывает интерес и доходность импорта,
Очень верное замечание, тратим на импорт на 11 ядров больше, чем зарабатываем. 2 вопроса как такое возможно и за чей счёт банкет? Сказать что в экономике всё наладилось, тогда зачем правительство привлекает столько средств на продаже ОВГЗ (в частности зачем им валютные ОВГЗ, не на субсидирование ли импорта?). Про дефицит бюджета и ПФ молчу, в последнем дыра космическая. При этом перед выборами поднимают пенсии и минималку (за счёт ОВГЗ).
Насчёт "своих" в любой пирамиде есть "капитал верхушки", который успевают забрать перед крахом. ОВГЗ доступны всем, не только своим.
Стоимость експорта занижена. Баланс выравнивается поступлениями с офшоров.
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Vial
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Додано: Вів 08 січ, 2019 15:33
zzzzzz всего на 10 мультиков уе
Пиво отпускается только членам профсоюза.
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kharkov_val
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Додано: Вів 08 січ, 2019 15:47
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