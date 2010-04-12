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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 січ, 2019 16:04
Что-то у НБУ анализ ликвидности на сайте поломался
Последние данные за 2-е число, а в архиве и за 2-е осилили внести только одно число.
Опять меня лишили любимой игрушки
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Сибарит
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Додано: Вів 08 січ, 2019 16:05
Сибарит написав:
Что-то у НБУ анализ ликвидности на сайте поломался
Последние данные за 2-е число, а в архиве и за 2-е осилили внести только одно число.
Опять меня лишили любимой игрушки
Оно вам надо , тут на ветке масса экспертов дадут более точные прогнозы о состоянии ликвидности
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 08 січ, 2019 16:15
zzzzzz написав:
Оно вам надо , тут на ветке масса экспертов дадут более точные прогнозы о состоянии ликвидности
Пригодится
Кажется, нас читают. Уже второй раз, как только начинаю жаловаться, данные появляются
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Сибарит
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Додано: Вів 08 січ, 2019 16:17
спасибо, но у меня график курса ЧР
этот НБУ за прошлый год ещё и не всё выложил.....
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Vitalych-new
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Додано: Вів 08 січ, 2019 16:22
ЧР не хочет на 33 коп расти, значит вниз будет уже скоро.
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Zebra
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Додано: Вів 08 січ, 2019 16:24
Zebra написав:
ЧР не хочет на 33 коп расти, значит вниз будет уже скоро.
Это лишь значит, что ЧР присматривается.
И примет меры глянув на завтрашний межбанк.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Captain Obvious
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Додано: Вів 08 січ, 2019 16:26
Vial написав:
....
Стоимость експорта занижена. Баланс выравнивается поступлениями с офшоров.
В каком виде эти "поступления с офшоров"?
Инвестиции, займы, что-то ещё?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
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ЛАД
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Додано: Вів 08 січ, 2019 16:32
kharkov_val написав:
если кому интересно наш телегам канал t.me/kurskharkov
В десктоп версии телеграма для винды курсы отображаются со смещением. нечитабельно.
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kolyuchy
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Додано: Вів 08 січ, 2019 16:44
sinus написав:
Вшануйте його добрими словами і вічна йому пам'ять.
Вічна пам'ять. та Царство Небесне. Мої співчуття Вам. Як Ви взнали, що мова йде про Вашого батька? В нього інші ніки на форумі, а не Провидець. Ви читачем тут були, чи можливо писали самі?
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Перес де Куэльяр
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Додано: Вів 08 січ, 2019 16:54
ЛАД написав: Vial написав:
....
Стоимость експорта занижена. Баланс выравнивается поступлениями с офшоров.
В каком виде эти "поступления с офшоров"?
Инвестиции, займы, что-то ещё?
скорее всего "офшоры" и есть основные покупатели валютных ОВГЗ, что не отменяет вышесказанного. Если их цель поддержка правительства Гройсмана, то эта поддержка закончится так же внезапно сразу после выборов.
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vitaliian
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