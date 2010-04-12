Что-то у НБУ анализ ликвидности на сайте поломался
Последние данные за 2-е число, а в архиве и за 2-е осилили внести только одно число.
Опять меня лишили любимой игрушки
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 січ, 2019 16:04
Что-то у НБУ анализ ликвидности на сайте поломался
Последние данные за 2-е число, а в архиве и за 2-е осилили внести только одно число.
Опять меня лишили любимой игрушки
Додано: Вів 08 січ, 2019 16:05
Оно вам надо , тут на ветке масса экспертов дадут более точные прогнозы о состоянии ликвидности
Живите своим умом!
Додано: Вів 08 січ, 2019 16:15
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Вів 08 січ, 2019 16:17
спасибо, но у меня график курса ЧР
этот НБУ за прошлый год ещё и не всё выложил.....
Додано: Вів 08 січ, 2019 16:22
Re: Валютный рынок в контексте
ЧР не хочет на 33 коп расти, значит вниз будет уже скоро.
Додано: Вів 08 січ, 2019 16:24
Это лишь значит, что ЧР присматривается.
И примет меры глянув на завтрашний межбанк.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: Вів 08 січ, 2019 16:26
В каком виде эти "поступления с офшоров"?
Инвестиции, займы, что-то ещё?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Вів 08 січ, 2019 16:32
Додано: Вів 08 січ, 2019 16:44
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Вів 08 січ, 2019 16:54
скорее всего "офшоры" и есть основные покупатели валютных ОВГЗ, что не отменяет вышесказанного. Если их цель поддержка правительства Гройсмана, то эта поддержка закончится так же внезапно сразу после выборов.
Василь-Рівне в игноре
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