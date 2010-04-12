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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 104105106107

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 112
1. Від 15 до 20%
29%
32
2. Від 20 до 25%
4%
4
3. Від 25 до 30%
6%
7
4. Від 30 до 35%
3%
3
5. Більше 35%
5%
6
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
54%
60
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 16:04

Что-то у НБУ анализ ликвидности на сайте поломался :(
Последние данные за 2-е число, а в архиве и за 2-е осилили внести только одно число.
Опять меня лишили любимой игрушки :(
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 16:05

  Сибарит написав:Что-то у НБУ анализ ликвидности на сайте поломался :(
Последние данные за 2-е число, а в архиве и за 2-е осилили внести только одно число.
Опять меня лишили любимой игрушки :(


Оно вам надо , тут на ветке масса экспертов дадут более точные прогнозы о состоянии ликвидности :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 16:15

Re: Валютный рынок в контексте

  zzzzzz написав:Оно вам надо , тут на ветке масса экспертов дадут более точные прогнозы о состоянии ликвидности

Пригодится :)
Кажется, нас читают. Уже второй раз, как только начинаю жаловаться, данные появляются :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 16:17

  zzzzzz написав:Vitalych-new

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... id=7693080


спасибо, но у меня график курса ЧР
этот НБУ за прошлый год ещё и не всё выложил.....
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 16:22

Re: Валютный рынок в контексте

ЧР не хочет на 33 коп расти, значит вниз будет уже скоро.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 16:24

  Zebra написав:ЧР не хочет на 33 коп расти, значит вниз будет уже скоро.


Это лишь значит, что ЧР присматривается.
И примет меры глянув на завтрашний межбанк.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 16:26

  Vial написав:....
Стоимость експорта занижена. Баланс выравнивается поступлениями с офшоров.

В каком виде эти "поступления с офшоров"?
Инвестиции, займы, что-то ещё?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 16:32

  kharkov_val написав:если кому интересно наш телегам канал t.me/kurskharkov

В десктоп версии телеграма для винды курсы отображаются со смещением. нечитабельно.
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 16:44

Re: Валютный рынок в контексте

  sinus написав:Вшануйте його добрими словами і вічна йому пам'ять.
Вічна пам'ять. та Царство Небесне. Мої співчуття Вам. Як Ви взнали, що мова йде про Вашого батька? В нього інші ніки на форумі, а не Провидець. Ви читачем тут були, чи можливо писали самі?
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 16:54

  ЛАД написав:
  Vial написав:....
Стоимость експорта занижена. Баланс выравнивается поступлениями с офшоров.

В каком виде эти "поступления с офшоров"?
Инвестиции, займы, что-то ещё?

скорее всего "офшоры" и есть основные покупатели валютных ОВГЗ, что не отменяет вышесказанного. Если их цель поддержка правительства Гройсмана, то эта поддержка закончится так же внезапно сразу после выборов.
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