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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 січ, 2019 17:11
Сейчас господа проходит акция,покупка доллара по 28,цените её,максимум до завтра\послезавтра.
Я вот удивляюсь,почему банки не хотят добровольно покупать ОВГЗ,выходит демократия зло? Пальцы в двери или телефонное право лучше?
Или банки хотят ещё кучерявее условия,а ведь так и весь курятник можно поломать и система пойдёт в разнос,или им будет прибыльнее работать при курсе 60?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Вів 08 січ, 2019 17:27
zzzzzz написав: Сибарит написав: tea написав:
Мені ввечері важливо буде - чи на всі випуски будуть задоволені заявки.
Давайте згадаємо,що ще в грудні крайні аукціони були не всі вдалі.
Да, это важный показатель. Если будут удовлетворены все заявки, это будет означать, что мы на пороге краха. Т.е. то, что гребут любые деньги на любых условиях.
В спокойной обстановке полного удовлетворения быть не должно. На то это и аукцион, что выигрывают только те заявки, в которых предложены лучшие условия.
Кажущиеся неудачными аукционы говорят только о том, что средства привлекаются спокойно, без паники.
Ну что вы спорите, там уже нерезы стоят на пороге
Не тільки стоять,а ще й черга як буде в мавзолей Путіна (Лібо казав,що мавзолей Путіна буде в цьому році).
Для них сьогодні все зроблено,щоб вони отримали не менше 20% річних у валюті,якщо розмістяться на 3-6 місяців.Хіба не вигідно сьогодні продати долари по 28.ХХ,розміститись на півроку під 20+% річних і купити 8 липня ну точно до 28.00.
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Додано: Вів 08 січ, 2019 17:42
Сибарит написав: tea написав:
Мені ввечері важливо буде - чи на всі випуски будуть задоволені заявки.
Давайте згадаємо,що ще в грудні крайні аукціони були не всі вдалі.
Да, это важный показатель. Если будут удовлетворены все заявки, это будет означать, что мы на пороге краха
. Т.е. то, что гребут любые деньги на любых условиях.
Сибарите - не лякайте.
Провидець на паралельній гілці Улана віщував,що в лютому буде крах,тепер Ви своїми пророчими повідомленнями...
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Додано: Вів 08 січ, 2019 17:46
tea написав:
Не тільки стоять,а ще й черга як буде в мавзолей Путіна (Лібо казав,що мавзолей Путіна буде в цьому році).
Для них сьогодні все зроблено,щоб вони отримали не менше 20% річних у валюті,якщо розмістяться на 3-6 місяців.Хіба не вигідно сьогодні продати долари по 28.ХХ,розміститись на півроку під 20+% річних і купити 8 липня ну точно до 28.00.
Зед стал пессимистом,ну упало промпроизводство в ноябре на доли процента,ну собрала немножко меньше таможня в декабре,чем год назад,ну и что?
Бюджет консервативный,доходы вырастут в этом году на 11%,такого если честно я не помню,обычно у нас были 20% и больше год к году,а тут на уровне официальной инфляции рост.
Единственное что может произойти так это некое ослабление монетарных тисков после 21.04.19,уже станет точно ясно кто будет рулить страной следующие 5 лет,до выборов в парламент ещё будет далеко,можно будет понизить учётную ставку,которая уже достаточно высокая и давит на рост ВВП, и возможно пойти на условный девал,хотя и его будет съедать сезонное падение спроса и наростание предложения валюты от субъектов рынка.....
А то Зед додумал себе страшных мультиков и сам себя кошмарит,непорядок,надо спасать парня
Ещё немножко и мы снова увидим на всех улицах короткие яркие юбки и у многих пропадёт депреснячок,даже собиратель кукурузы начнёт посевную и ему уже будет не до наездов на форумчан
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Вів 08 січ, 2019 17:52
Підозріло МБ тримався з обіду до закриття , майже весь час на підвищених позначках, тобто гру на зниження Регулятор і гравці не бажали. Таке відчуття, що далі підуть завтра, цікаво було б спостерігати за готівкою, де поки що не вірять в похід вгору. Багато мабуть пишемо тут, своїх думок.*Відправлено з Чату
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Додано: Вів 08 січ, 2019 17:52
tea написав:
Сибарите - не лякайте.
Провидець на паралельній гілці Улана віщував,що в лютому буде крах,тепер Ви своїми пророчими повідомленнями...
Ещё у одного депочела сдают нервишки,я всё таки склоняюсь что это от морозной погоды,а не от динамики макропоказателей и страновых кредитных рейтингов
На миняйле перекос в сторону продающих валюту,причём столица вырвалась вперёд по котировкам,у регионов уже сушняк по гривне,а Киев ещё брыкается,есть приёмы выше 28,акция короче для тех кто сдаёт,в разрезе 4-х месяцев так точно
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Вів 08 січ, 2019 17:53
zzzzzz написав:
19 млрд сегодня вышли на рынок
Сразу не посмотрел табличку целиком, а там есть очень интересная деталь: тендерные сертификаты размещены на очень приличную сумму, и что особенно интересно, на 7 дней вместо привычных 14.
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Додано: Вів 08 січ, 2019 17:59
tea написав: Сибарит написав: tea написав:
Мені ввечері важливо буде - чи на всі випуски будуть задоволені заявки.
Давайте згадаємо,що ще в грудні крайні аукціони були не всі вдалі.
Да, это важный показатель. Если будут удовлетворены все заявки, это будет означать, что мы на пороге краха
. Т.е. то, что гребут любые деньги на любых условиях.
Сибарите - не лякайте.
Провидець на паралельній гілці Улана віщував,що в лютому буде крах,тепер Ви своїми пророчими повідомленнями...
А условие того, что Вы выделили, уже выполнено?
Очередной аукцион Вы сочтете провальным, и все будет хорошо
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Додано: Вів 08 січ, 2019 17:59
Перес де Куэльяр написав:
Підозріло МБ тримався з обіду до закриття , майже весь час на підвищених позначках, тобто гру на зниження Регулятор і гравці не бажали. Таке відчуття, що далі підуть завтра
,
Думаю,що вниз.Завтра - подвійний обсяг від експортерів.
Щоб завтра продовжився рух вгору,це потрібно потрійний попит від імпортерів,та ще й по курсам 28.ХХ.
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Додано: Вів 08 січ, 2019 18:04
tea написав:
Думаю,що вниз.Завтра - подвійний обсяг від експортерів. Щоб завтра продовжився рух вгору,це потрібно потрійний попит від імпортерів,та ще й по курсам 28.ХХ.
Можливо, але якби так вже б сьогодні відкотили, чи Ви вважаєте гравці дурні? Завтра і попит може бути подвійний не тільки пропозиція.*Відправлено з Чату
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