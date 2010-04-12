Сибарит написав:Очередной аукцион Вы сочтете провальным, и все будет хорошо
Пора провести для казначеев акцию "пальцы в двери и захлопнуть",а то совсем нюх потеряли,я серьёзно,при азирове\чивокуне даже звонить не надо было,а тут в кошки мышки играют,ждут дату погашения ОВГЗ и выжидают,может ещё пугают поломать МБ закупками валюты масштабами слон в посудной лавке??? Выходит сели на берегу реки и ожидают что бы урегулятора сдали нервы и он учётку до уровня 25% поднял или лучше сразу 30%???
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark написав:Сейчас господа проходит акция,покупка доллара по 28,цените её,максимум до завтра\послезавтра. Я вот удивляюсь,почему банки не хотят добровольно покупать ОВГЗ,выходит демократия зло? Пальцы в двери или телефонное право лучше? Или банки хотят ещё кучерявее условия,а ведь так и весь курятник можно поломать и система пойдёт в разнос,или им будет прибыльнее работать при курсе 60?
somilitark написав: акция короче для тех кто сдаёт,в разрезе 4-х месяцев так точно
А что будет после 4 месяцев? Можете озвучить Ваше (сугубо субьективное) видение до конца 2019?
До 21.04.19 только ревал,а дальше цитирую самого себя с прошлой станицы:
Единственное что может произойти так это некое ослабление монетарных тисков после 21.04.19,уже станет точно ясно кто будет рулить страной следующие 5 лет,до выборов в парламент ещё будет далеко,можно будет понизить учётную ставку,которая уже достаточно высокая и давит на рост ВВП, и возможно пойти на условный девал,хотя и его будет съедать сезонное падение спроса и наростание предложения валюты от субъектов рынка....
Ещё одна проблема,цена на сталь и производные пошла вниз причём мощно,на четверть год к году,пока потери от металлопроката перекрывает рекордный экспорт от рекордного урожая.Очень много неизвестного после 21.04,одно ясно,закручивать монетарные гайки, так удушающе как делают сейчас, категорически нельзя,придётся ослаблять тиски монетаризма,иначе рост ВВП будет отрицательным,я думаю уже в первом квартале 19-го года,никакого роста ВВП не будет,его "нарисует" правильная статистика. Кто бы ни стал президентом,надо будет идти опять на ухудшение "курсовой динамики" прошлых годов,придётся снижать учётную ставку и смотреть что из этого выйдет,гасить возможную панику и теоретическое бегство в валюту будут очень дозировано,ибо резервы надо будет беречь на более чёрный день. Перспективы не очень,плюс возможно новый президент захочет поиграть в популизм и например поднять "нищенские" з.п. и пенсии,что будет тогда,лучше даже не заикаться. Вот так вот,лучше кайфовать до выборов,всё будет хорошо,но не у всех,а только у тех,кто внимательно читает эту ветку и делает правильные выводы
Востаннє редагувалось somilitark в Вів 08 січ, 2019 18:29, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark написав:Пора провести для казначеев акцию "пальцы в двери и захлопнуть",а то совсем нюх потеряли,я серьёзно,при азирове\чивокуне даже звонить не надо было,а тут в кошки мышки играют,ждут дату погашения ОВГЗ и выжидают,может ещё пугают поломать МБ закупками валюты масштабами слон в посудной лавке??? Выходит сели на берегу реки и ожидают что бы урегулятора сдали нервы и он учётку до уровня 25% поднял или лучше сразу 30%???
Простіше було б курс підняти на 2-3%, щоб на березі не сиділи в очікуваннях, тоді б і захід в ОВДП під 17-18% був би жвавішим, а так 20% не дамо і ще й курс тримають низький для виходу з валюти під ОВДП.
somilitark написав:Пора провести для казначеев акцию "пальцы в двери и захлопнуть",а то совсем нюх потеряли,я серьёзно,при азирове\чивокуне даже звонить не надо было,а тут в кошки мышки играют,ждут дату погашения ОВГЗ и выжидают,может ещё пугают поломать МБ закупками валюты масштабами слон в посудной лавке??? Выходит сели на берегу реки и ожидают что бы урегулятора сдали нервы и он учётку до уровня 25% поднял или лучше сразу 30%???
Простіше було б курс підняти на 2-3%, щоб на березі не сиділи в очікуваннях, тоді б і захід в ОВДП під 17-18% був би жвавішим, а так 20% не дамо і ще й курс тримають низький для виходу з валюти під ОВДП.
Как только увидят нисходящий тренд на МБ станут в очередь и будут продавать валюту все лавиной,кусая локти "почему не сливали по 28+",а вот я больше внимания уделяю гривневым ОВГЗ,почему не переоформляют те что были погашены??? Чего ждут,учётную ставку 25% или сразу 30??? Тем более,если бы курс так вырос за короткое время,то толпа побежала бы за валютой,в т.ч. из ОВГЗ,оно регулятору надо,опять гасить и тратить резервы на забавы баранов,которые любят копировать поведение толпы???
п.с. никто в этом году курс на 2-3% поднимать не будет(имею ввиду этот январь февраль),не путайте ваши личные интересы и желания со стратегией НБУ,они красавцы,очень грамотно всё делают,аж страшно,так чётко и искусно ещё ни один глава НБУ не рулил(это лично моё мнение)!
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.