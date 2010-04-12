Додано: Вів 08 січ, 2019 18:27

lrs7719 написав: somilitark написав: акция короче для тех кто сдаёт,в разрезе 4-х месяцев так точно акция короче для тех кто сдаёт,в разрезе 4-х месяцев так точно



А что будет после 4 месяцев? Можете озвучить Ваше (сугубо субьективное) видение до конца 2019? А что будет после 4 месяцев? Можете озвучить Ваше (сугубо субьективное) видение до конца 2019?

Единственное что может произойти так это некое ослабление монетарных тисков после 21.04.19,уже станет точно ясно кто будет рулить страной следующие 5 лет,до выборов в парламент ещё будет далеко,можно будет понизить учётную ставку,которая уже достаточно высокая и давит на рост ВВП, и возможно пойти на условный девал,хотя и его будет съедать сезонное падение спроса и наростание предложения валюты от субъектов рынка....

До 21.04.19 только ревал,а дальше цитирую самого себя с прошлой станицы:Ещё одна проблема,цена на сталь и производные пошла вниз причём мощно,на четверть год к году,пока потери от металлопроката перекрывает рекордный экспорт от рекордного урожая.Очень много неизвестного после 21.04,одно ясно,закручивать монетарные гайки, так удушающе как делают сейчас, категорически нельзя,придётся ослаблять тиски монетаризма,иначе рост ВВП будет отрицательным,я думаю уже в первом квартале 19-го года,никакого роста ВВП не будет,его "нарисует" правильная статистика.Кто бы ни стал президентом,надо будет идти опять на ухудшение "курсовой динамики" прошлых годов,придётся снижать учётную ставку и смотреть что из этого выйдет,гасить возможную панику и теоретическое бегство в валюту будут очень дозировано,ибо резервы надо будет беречь на более чёрный день.Перспективы не очень,плюс возможно новый президент захочет поиграть в популизм и например поднять "нищенские" з.п. и пенсии,что будет тогда,лучше даже не заикаться.Вот так вот,лучше кайфовать до выборов,всё будет хорошо,но не у всех,а только у тех,кто внимательно читает эту ветку и делает правильные выводы