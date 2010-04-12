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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 107108109110

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 115
1. Від 15 до 20%
28%
32
2. Від 20 до 25%
3%
4
3. Від 25 до 30%
6%
7
4. Від 30 до 35%
3%
3
5. Більше 35%
7%
8
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
53%
61
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 18:56

  somilitark написав:

Ещё одна проблема,цена на сталь и производные пошла вниз причём мощно,на четверть год к году,пока потери от металлопроката перекрывает рекордный экспорт от рекордного урожая.Очень много неизвестного после 21.04


Спасибо. Мысли в целом совпадают.
Однако ловить рыбку (пару процентов) в мутной воде - дело рискованное. По сути весна в политичеком плане это прилюдия. Главное осень.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 19:36

Re: Валютный рынок в контексте

Я щось пропустив, пишуть Регулятор наливав сьогодні 150мл.?
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 19:40

Мизантрóп

Все , что хотел -написал .
Все остальное -словоблудие .
холява
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 19:42

  Перес де Куэльяр написав:Я щось пропустив, пишуть Регулятор наливав сьогодні 150мл.?


пишуть що так:
Национальный банк вышел с интервенцией и продал около 150 млн. долларов США по цене 28,05 гривен, однако смог лишь несколько затормозить рост. - https://курс.ком.юа/novost/95447-dollar ... 28-griven/
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 19:54

  холява написав:Мизантрóп

Все , что хотел -написал .
Все остальное -словоблудие .


https://www.youtube.com/watch?v=tdOskrv5AVc :roll:
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 19:54

  rasmus написав:
  Перес де Куэльяр написав:Я щось пропустив, пишуть Регулятор наливав сьогодні 150мл.?


пишуть що так:
Национальный банк вышел с интервенцией и продал около 150 млн. долларов США по цене 28,05 гривен, однако смог лишь несколько затормозить рост. - https://курс.ком.юа/novost/95447-dollar-pereshagnul-otmetku-28-griven/
З такою дозою, це ж який попит був. ДС відсутній щось, в зелених буквах Регулятора не видно.То може пан Зеленський видумав з об*ємом.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 20:01

  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:19 млрд сегодня вышли на рынок

Сразу не посмотрел табличку целиком, а там есть очень интересная деталь: тендерные сертификаты размещены на очень приличную сумму, и что особенно интересно, на 7 дней вместо привычных 14.


Так НБУ же начал менять режим управления ликвидность. Я видел что 7 дней и понял что это в рамках новой реформы управления ликвидностью. Подталкивают банки к входу в ОВГЗ, по моему мнению.

Таааак...а вот тут я чего-то не понял, перечитал постанову но там нет ни слова про 7-дневные сертификаты, уважаемый Сибарит вы можете пояснить откуда 7-дневки вместо 14-дневных взялись ?
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838
Востаннє редагувалось zzzzzz в Вів 08 січ, 2019 20:15, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 20:11

Вже 8 вечора,а на сайті до сих пір немає інфо про аукціон ОВДП.
Невже все так Х...о?
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 20:12

  Перес де Куэльяр написав:ДС відсутній щось

ДС за звичкою звонить в Крижопіль.
Раніше 19 числа марно звонити.
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 20:17

Re: Валютный рынок в контексте

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 8 січня 2019 року, до державного бюджету залучено 68 920 591,63 гривень (за офіційним курсом НБУ).
rasmus
 
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