Сибарит написав:Для меня это неожиданность. Я бегло посмотрел статистику - сокращение сроков изредка бывало, но очень редко и не менее 8 дней. У меня сложилось впечатление, что это были внеплановые аукционы, а сроки выравнивались до плановых. Про нельные сертификаты у меня есть только одна версия. Возможно, что в связи с переходом к чередованию аукционов по кредитам и сертификатам, возникла необходимость в недельных сертификатах, которые позволят разнести эти аукционы. Но это только моя фантазия.
Панове, краще скажіть що Ви там вирахували з курсом? Ваші думки в жанглюванні ліквідністю і як це вплине на курсоутворення ?
Действительно,про то что я пишу, вы увидите на табло,на то и форум,что бы провериться пониманием ситуации Относительно 150 мио якобы вылитых на жернова МБ,думаю Дуб отжигает по просьбе музыкантов,которые толкают отменное забористое зелье по 1300 в год
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Ещё одна проблема,цена на сталь и производные пошла вниз причём мощно,на четверть год к году,пока потери от металлопроката перекрывает рекордный экспорт от рекордного урожая.Очень много неизвестного после 21.04
Спасибо. Мысли в целом совпадают. Однако ловить рыбку (пару процентов) в мутной воде - дело рискованное. По сути весна в политичеком плане это прилюдия. Главное осень.
А сколько это пару процентов? 3+ % на депо,плюс курсовая разница,а если двинут курс на 26,жалеть не будете про эти 2 видсотка?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
tea написав:Сибарите - що скажете на консиліумі експертів з розміщення ОВДП.
Скажу, что все хорошо. Минфин привлекает спокойно, на приемлемых условиях. Признаков чрезвычайной нужды в деньгах не наблюдается. Идет нормальный здоровый торг. Еще раз: когда будут удовлетворяться все или почти все заявки, тогда у нас будет повод волноваться.
somilitark написав:Действительно,про то что я пишу, вы увидите на табло,на то и форум,что бы провериться пониманием ситуации Относительно 150 мио якобы вылитых на жернова МБ,думаю Дуб отжигает по просьбе музыкантов,которые толкают отменное забористое зелье по 1300 в год
Звісно , поки що на заборі 150 написано, але краще Регулятору продавати валюту коли вона дорожчає по високому курсу, щоб під борги в лютому курс знизити на 27 набрати назад позицію. в ЗВР.
Kabanchik написав:Всем привет, пупсики. Я только что вернулся из США, где у меня появился надежный источник, который будет меня снабжать информацией о состоянии доллара. Встретился с Валей и все сошлось - будет только рост. Если вы не хотите потерять свои деньги - покупайте доллар на все деньги, оставляйте на покушать и будет все хорошо.
Кабанчику вітання, по традиції Ви повинні були учора з‘явитись. Навіть хотів перепитати, куди подівся Кабан з курсом 50?
Скоро курс 50 нам буде здаватись солодкою казкою. На порозі криза в США, а значить криза у світі. Криза потрібна світовим олігрхам, щоб забрати собі найкращі шматки. Думаю, буде курс за 100 в 2019-2020.
Kabanchik написав: Скоро курс 50 нам буде здаватись солодкою казкою. На порозі криза в США, а значить криза у світі. Криза потрібна світовим олігрхам, щоб забрати собі найкращі шматки. Думаю, буде курс за 100 в 2019-2020.
тут по 29 не готовы брать, думаете в Украине у всех мешки свободных денег?