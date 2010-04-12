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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 110111112113114115>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 115
1. Від 15 до 20%
28%
32
2. Від 20 до 25%
3%
4
3. Від 25 до 30%
6%
7
4. Від 30 до 35%
3%
3
5. Більше 35%
7%
8
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
53%
61
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 20:42

  Сибарит написав:Для меня это неожиданность. Я бегло посмотрел статистику - сокращение сроков изредка бывало, но очень редко и не менее 8 дней. У меня сложилось впечатление, что это были внеплановые аукционы, а сроки выравнивались до плановых. Про нельные сертификаты у меня есть только одна версия. Возможно, что в связи с переходом к чередованию аукционов по кредитам и сертификатам, возникла необходимость в недельных сертификатах, которые позволят разнести эти аукционы. Но это только моя фантазия.

Панове, краще скажіть що Ви там вирахували з курсом? Ваші думки в жанглюванні ліквідністю і як це вплине на курсоутворення ?

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 20:45

  zzzzzz написав:
  rasmus написав:За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 8 січня 2019 року, до державного бюджету залучено 68 920 591,63 гривень (за офіційним курсом НБУ).


Аха-ха 68 млн , а погашать завтра 3 млрд , и неделю назад 3 млрд погасили )))

ЧАЙ - где обещанные нерезы ? :mrgreen:
А я понимаю, холодно, дороги замело, грузовики с валютой на подъезде к Минфину застряли ))

Сумно,б*** (с).
Сибарите - що скажете на консиліумі експертів з розміщення ОВДП.
П.С.Провидцю треба відірвати яблука - вдень навіщував ж.о.п.у. на лютий,так тепер його віщування можуть справдитись.
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 20:47

  Перес де Куэльяр написав: Про що Ви пишете хз.

Действительно,про то что я пишу, вы увидите на табло,на то и форум,что бы провериться пониманием ситуации :P
Относительно 150 мио якобы вылитых на жернова МБ,думаю Дуб отжигает по просьбе музыкантов,которые толкают отменное забористое зелье по 1300 в год :mrgreen:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 20:50

график погашения на 2019г. (гривна)

Зображення

график погашения на 2019г. (доллар/евро)

Зображення
Василь-Рівне в игноре
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 20:51

  lrs7719 написав:
  somilitark написав:

Ещё одна проблема,цена на сталь и производные пошла вниз причём мощно,на четверть год к году,пока потери от металлопроката перекрывает рекордный экспорт от рекордного урожая.Очень много неизвестного после 21.04


Спасибо. Мысли в целом совпадают.
Однако ловить рыбку (пару процентов) в мутной воде - дело рискованное. По сути весна в политичеком плане это прилюдия. Главное осень.

А сколько это пару процентов?
3+ % на депо,плюс курсовая разница,а если двинут курс на 26,жалеть не будете про эти 2 видсотка? :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 20:51

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:Сибарите - що скажете на консиліумі експертів з розміщення ОВДП.

Скажу, что все хорошо.
Минфин привлекает спокойно, на приемлемых условиях. Признаков чрезвычайной нужды в деньгах не наблюдается. Идет нормальный здоровый торг.
Еще раз: когда будут удовлетворяться все или почти все заявки, тогда у нас будет повод волноваться.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 20:53

  somilitark написав:Действительно,про то что я пишу, вы увидите на табло,на то и форум,что бы провериться пониманием ситуации Относительно 150 мио якобы вылитых на жернова МБ,думаю Дуб отжигает по просьбе музыкантов,которые толкают отменное забористое зелье по 1300 в год

Звісно , поки що на заборі 150 написано, але краще Регулятору продавати валюту коли вона дорожчає по високому курсу, щоб під борги в лютому курс знизити на 27 набрати назад позицію. в ЗВР.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 20:56

:roll:
Востаннє редагувалось tea в Вів 08 січ, 2019 21:01, всього редагувалось 1 раз.
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 20:58

  Перес де Куэльяр написав:
  Kabanchik написав:Всем привет, пупсики. Я только что вернулся из США, где у меня появился надежный источник, который будет меня снабжать информацией о состоянии доллара. Встретился с Валей и все сошлось - будет только рост. Если вы не хотите потерять свои деньги - покупайте доллар на все деньги, оставляйте на покушать и будет все хорошо.

Кабанчику вітання, по традиції Ви повинні були учора з‘явитись. Навіть хотів перепитати, куди подівся Кабан з курсом 50?

*Відправлено з Чату


Скоро курс 50 нам буде здаватись солодкою казкою. На порозі криза в США, а значить криза у світі. Криза потрібна світовим олігрхам, щоб забрати собі найкращі шматки. Думаю, буде курс за 100 в 2019-2020.
Kabanchik
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 21:00

  Kabanchik написав:
Скоро курс 50 нам буде здаватись солодкою казкою. На порозі криза в США, а значить криза у світі. Криза потрібна світовим олігрхам, щоб забрати собі найкращі шматки. Думаю, буде курс за 100 в 2019-2020.

тут по 29 не готовы брать, думаете в Украине у всех мешки свободных денег?
Василь-Рівне в игноре
vitaliian
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