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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 111112113114115>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 115
1. Від 15 до 20%
28%
32
2. Від 20 до 25%
3%
4
3. Від 25 до 30%
6%
7
4. Від 30 до 35%
3%
3
5. Більше 35%
7%
8
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
53%
61
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 21:02

  tea написав::roll:


21% немає.

Дивіться на Встановлений рівень дохідності (%)
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 21:05

  rasmus написав:
  tea написав::roll:


21% немає.

Дивіться на Встановлений рівень дохідності (%)

Дякую.Не на той рядок глянув.
Пізнайко налив мені бояри,тепер очима не попаду в потрібний рядок. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 21:11

  vitaliian написав:
  Kabanchik написав:
Скоро курс 50 нам буде здаватись солодкою казкою. На порозі криза в США, а значить криза у світі. Криза потрібна світовим олігрхам, щоб забрати собі найкращі шматки. Думаю, буде курс за 100 в 2019-2020.

тут по 29 не готовы брать, думаете в Украине у всех мешки свободных денег?


Тут вопрос не в количестве денег, а в их сохранении. Лучше на все брать доллар, потом менять по немногу на еду и еждневные потребности.
Kabanchik
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Kabanchik
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холява
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 21:12

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:Дякую.Не на той рядок глянув.

Ну вот. А я тут из-за Вас сидел с калькулятором и пересчитывал доходность, исходя из соотношения реально привлеченных средств и номинала :)
19 получается.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 21:15

Re: Валютный рынок в контексте

  KirillT8 написав:Українці зможуть купити і продати іноземну валюту не тільки в банках або обмінних пунктах небанківських фінансових установ (НФУ), але і в поштових відділеннях.
Відповідні зміни затверджені постановою центробанку №9 від 2 січня 2019 року "Про затвердження змін до окремих нормативно-правових актів НБУ" і набувають чинності 7 лютого 2019 року одночасно з набуттям чинності законом "Про валюту і валютні операції".

Згідно з постановою, оператори поштового зв'язку зможуть отримати в НБУ ліцензії на проведення банківських операцій за наявності понад 50 структурних підрозділів, які розташовані на 50% території України; отримання не менше ніж 50% доходів від діяльності у сфері надання поштових послуг; відповідності вимогам до фінансового стану, структури власності, репутації та профпридатності керівного складу.


Понял,Ощад уже в пролете...

Укрпочта вместе с пенсией Бесплатно будет бабулькам и баксики подтаривать...
:wink:
Востаннє редагувалось дарий в Вів 08 січ, 2019 21:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 21:15

  холява написав:Kabanchik
Прямо, Рождественские встречи .
Синус , теперь Вы .

В Пізнайка сьогодні з"їзд пацієнтів. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 21:15

  Сибарит написав:
  tea написав:Дякую.Не на той рядок глянув.

Ну вот. А я тут из-за Вас сидел с калькулятором и пересчитывал доходность, исходя из соотношения реально привлеченных средств и номинала :)
19 получается.


Да все там понятно))
Можно и без калькулятора. Просто надо понимать суть каждой строчки.
1 и 2 это хотелки покупателей.
3 - уровень отсечки Минфина
4- средняя цена которая получилась.

Максимальний рівень дохідності (%)
Мінімальний рівень дохідності (%)
Встановлений рівень дохідності (%)
Середньозважений рівень дохідності (%)
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 21:19

Re: Валютный рынок в контексте

  Kabanchik написав:Скоро курс 50 нам буде здаватись солодкою казкою. На порозі криза в США, а значить криза у світі. Криза потрібна світовим олігрхам, щоб забрати собі найкращі шматки. Думаю, буде курс за 100 в 2019-2020.


Демурчик тоже Кабанчиков полубляет...
:oops: 8) :D
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 21:23

  Сибарит написав:
  tea написав:Дякую.Не на той рядок глянув.

Ну вот. А я тут из-за Вас сидел с калькулятором и пересчитывал доходность, исходя из соотношения реально привлеченных средств и номинала :)
19 получается.

Там одне розміщення пройшло під 19%,одне - під 18.5%,а на всі інші Мінфін отримав,як казав дід з Бійська,х*й без солі. :mrgreen:
tea
 
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