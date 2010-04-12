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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 січ, 2019 21:02
tea написав:
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21% немає.
Дивіться на Встановлений рівень дохідності (%)
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rasmus
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Додано: Вів 08 січ, 2019 21:05
rasmus написав: tea написав:
:roll:
21% немає.
Дивіться на Встановлений рівень дохідності (%)
Дякую.Не на той рядок глянув.
Пізнайко налив мені бояри,тепер очима не попаду в потрібний рядок.
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Додано: Вів 08 січ, 2019 21:11
vitaliian написав: Kabanchik написав:
Скоро курс 50 нам буде здаватись солодкою казкою. На порозі криза в США, а значить криза у світі. Криза потрібна світовим олігрхам, щоб забрати собі найкращі шматки. Думаю, буде курс за 100 в 2019-2020.
тут по 29 не готовы брать, думаете в Украине у всех мешки свободных денег?
Тут вопрос не в количестве денег, а в их сохранении. Лучше на все брать доллар, потом менять по немногу на еду и еждневные потребности.
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Додано: Вів 08 січ, 2019 21:12
Kabanchik
Прямо, Рождественские встречи .
Синус , теперь Вы .
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холява
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Додано: Вів 08 січ, 2019 21:12
tea написав:
Дякую.Не на той рядок глянув.
Ну вот. А я тут из-за Вас сидел с калькулятором и пересчитывал доходность, исходя из соотношения реально привлеченных средств и номинала
19 получается.
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Сибарит
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Додано: Вів 08 січ, 2019 21:15
KirillT8 написав:
Українці зможуть купити і продати іноземну валюту не тільки в банках або обмінних пунктах небанківських фінансових установ (НФУ), але і в поштових відділеннях.
Відповідні зміни затверджені постановою центробанку №9 від 2 січня 2019 року "Про затвердження змін до окремих нормативно-правових актів НБУ" і набувають чинності 7 лютого 2019 року одночасно з набуттям чинності законом "Про валюту і валютні операції".
Згідно з постановою, оператори поштового зв'язку зможуть отримати в НБУ ліцензії на проведення банківських операцій за наявності понад 50 структурних підрозділів, які розташовані на 50% території України; отримання не менше ніж 50% доходів від діяльності у сфері надання поштових послуг; відповідності вимогам до фінансового стану, структури власності, репутації та профпридатності керівного складу.
Понял,Ощад уже в пролете...
Укрпочта вместе с пенсией Бесплатно будет бабулькам и баксики подтаривать...
Востаннє редагувалось дарий
в Вів 08 січ, 2019 21:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 08 січ, 2019 21:15
холява написав:Kabanchik
Прямо, Рождественские встречи .
Синус , теперь Вы .
В Пізнайка сьогодні з"їзд пацієнтів.
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Додано: Вів 08 січ, 2019 21:15
Сибарит написав: tea написав:
Дякую.Не на той рядок глянув.
Ну вот. А я тут из-за Вас сидел с калькулятором и пересчитывал доходность, исходя из соотношения реально привлеченных средств и номинала
19 получается.
Да все там понятно))
Можно и без калькулятора. Просто надо понимать суть каждой строчки.
1 и 2 это хотелки покупателей.
3 - уровень отсечки Минфина
4- средняя цена которая получилась.
Максимальний рівень дохідності (%)
Мінімальний рівень дохідності (%)
Встановлений рівень дохідності (%)
Середньозважений рівень дохідності (%)
Живите своим умом!
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Додано: Вів 08 січ, 2019 21:19
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Додано: Вів 08 січ, 2019 21:23
Сибарит написав: tea написав:
Дякую.Не на той рядок глянув.
Ну вот. А я тут из-за Вас сидел с калькулятором и пересчитывал доходность, исходя из соотношения реально привлеченных средств и номинала
19 получается.
Там одне розміщення пройшло під 19%,одне - під 18.5%,а на всі інші Мінфін отримав,як казав дід з Бійська,х*й без солі.
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