Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 січ, 2019 21:23
ЗВР выросли до 20,8
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838
НБУ рисует радостные диаграммы
Ну ниче, пойдут погашения ))))
Живите своим умом!
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Додано: Вів 08 січ, 2019 21:30
Бачу з гілки Моцарта всі тут пасуться, Орест мабуть розігнав своїми мемуарами фантазій, люди не розуміють. трирівневі кросворди з ходами. Що ж велике ЦЕ БЕ... куди там до його здібностей шарлатанити.
*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Додано: Вів 08 січ, 2019 21:42
Перес де Куэльяр написав:
Бачу з гілки Моцарта всі тут пасуться, Орест мабуть розігнав своїми мемуарами фантазій, люди не розуміють. трирівневі кросворди з ходами. Що ж велике ЦЕ БЕ... куди там до його здібностей шарлатанити.
Там всех несогласных забанили , и на хорошие сроки .
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sani_2012
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Додано: Вів 08 січ, 2019 21:44
Перес де Куэльяр написав:
Бачу з гілки Моцарта всі тут пасуться, Орест мабуть розігнав своїми мемуарами фантазій, люди не розуміють. трирівневі кросворди з ходами. Що ж велике ЦЕ БЕ... куди там до його здібностей шарлатанити.
Мабудь Шось буде.
*Відправлено з Чату
sani_2012
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Додано: Вів 08 січ, 2019 21:47
Перес де Куэльяр
Маленький вопрос:
Вы кроме гилок чем-нибудь занимаетесь?
Просто для инфо...
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct= ... 39TtuNm_25
будет построен токо к 2026.
Востаннє редагувалось
дарий
в Вів 08 січ, 2019 21:49, всього редагувалось 1 раз.
дарий
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Додано: Вів 08 січ, 2019 21:49
sani_2012 написав:
Там всех несогласных забанили , и на хорошие сроки .
Мене здивувало, що за скаргою запроданця Ореста ще й Блок вхід на сайт практикують, тю д..біли. Бояться наче щури.
*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Додано: Вів 08 січ, 2019 21:51
Перес де Куэльяр написав: sani_2012 написав:
Там всех несогласных забанили , и на хорошие сроки .
Мене здивувало, що за скаргою запроданця Ореста ще й Блок вхід на сайт практикують, тю д..біли. Бояться наче щури.
*Відправлено з Чату
Там з давніх часів так. Щури, так!
rasmus
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Додано: Вів 08 січ, 2019 21:53
sani_2012 написав:
Там всех несогласных забанили , и на хорошие сроки .
таки вот откудава грамотный народ заходить...
дарий
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Додано: Вів 08 січ, 2019 21:53
дарий написав: sani_2012 написав:
Там всех несогласных забанили , и на хорошие сроки .
таки вот откудава грамотный народ заходить...
Про какую ветку идет речь ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Вів 08 січ, 2019 21:54
tea написав:
там одне розміщення пройшло під 19%,одне - під 18.5%,а на всі інші Мінфін отримав,як казав дід з Бійська,х*й без солі.
а по 23 батоны
https://www.youtube.com/watch?v=NMvPdI90RZ4
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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