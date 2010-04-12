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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 112113114115>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 115
1. Від 15 до 20%
28%
32
2. Від 20 до 25%
3%
4
3. Від 25 до 30%
6%
7
4. Від 30 до 35%
3%
3
5. Більше 35%
7%
8
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
53%
61
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 21:23

ЗВР выросли до 20,8
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838

НБУ рисует радостные диаграммы :mrgreen:
Ну ниче, пойдут погашения ))))
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 21:30

Бачу з гілки Моцарта всі тут пасуться, Орест мабуть розігнав своїми мемуарами фантазій, люди не розуміють. трирівневі кросворди з ходами. Що ж велике ЦЕ БЕ... куди там до його здібностей шарлатанити.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 21:42

  Перес де Куэльяр написав:Бачу з гілки Моцарта всі тут пасуться, Орест мабуть розігнав своїми мемуарами фантазій, люди не розуміють. трирівневі кросворди з ходами. Що ж велике ЦЕ БЕ... куди там до його здібностей шарлатанити.

Там всех несогласных забанили , и на хорошие сроки .

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 21:44

  Перес де Куэльяр написав:Бачу з гілки Моцарта всі тут пасуться, Орест мабуть розігнав своїми мемуарами фантазій, люди не розуміють. трирівневі кросворди з ходами. Що ж велике ЦЕ БЕ... куди там до його здібностей шарлатанити.

Мабудь Шось буде.

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 21:47

Перес де Куэльяр

Маленький вопрос:
Вы кроме гилок чем-нибудь занимаетесь?

Просто для инфо...

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct= ... 39TtuNm_25

будет построен токо к 2026. :oops:
Востаннє редагувалось дарий в Вів 08 січ, 2019 21:49, всього редагувалось 1 раз.
дарий
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 21:49

  sani_2012 написав:Там всех несогласных забанили , и на хорошие сроки .

Мене здивувало, що за скаргою запроданця Ореста ще й Блок вхід на сайт практикують, тю д..біли. Бояться наче щури.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 21:51

  Перес де Куэльяр написав:
  sani_2012 написав:Там всех несогласных забанили , и на хорошие сроки .

Мене здивувало, що за скаргою запроданця Ореста ще й Блок вхід на сайт практикують, тю д..біли. Бояться наче щури.

*Відправлено з Чату


Там з давніх часів так. Щури, так!
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 21:53

Re: Валютный рынок в контексте

  sani_2012 написав:Там всех несогласных забанили , и на хорошие сроки .

таки вот откудава грамотный народ заходить...
дарий
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 21:53

  дарий написав:
  sani_2012 написав:Там всех несогласных забанили , и на хорошие сроки .

таки вот откудава грамотный народ заходить...


Про какую ветку идет речь ?
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 21:54

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:там одне розміщення пройшло під 19%,одне - під 18.5%,а на всі інші Мінфін отримав,як казав дід з Бійська,х*й без солі.
а по 23 батоны
https://www.youtube.com/watch?v=NMvPdI90RZ4
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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