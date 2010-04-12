|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 січ, 2019 21:55
дарий написав:
таки вот откудава грамотный народ заходить...
Вы правы ищем новое пристанище .*Відправлено з Чату
-
sani_2012
-
-
- Повідомлень: 86
- З нами з: 11.09.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 08 січ, 2019 21:55
zzzzzz написав: дарий написав: sani_2012 написав:
Там всех несогласных забанили , и на хорошие сроки .
таки вот откудава грамотный народ заходить...
Про какую ветку идет речь ?
Думаю курс ком уа
Только не юля
-
vovan_prm
-
1
-
- Повідомлень: 2048
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 673 раз.
- Подякували: 687 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 08 січ, 2019 22:00
дарий написав:
Перес де Куэльяр Маленький вопрос: Вы кроме гилок чем-нибудь занимаетесь? Просто для инфо... edia.org/wiki/Храм_Святого_Сімейства будет построен токо к 2026.
Пане Дарію все добре. Підробляю вівчарем , ганяю баранів туди-сюди і зачиняю огорожу. Хватає від іншого, коли зникаю є справи.*Відправлено з Чату
-
Перес де Куэльяр
-
-
- Повідомлень: 2248
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 833 раз.
- Подякували: 845 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|14137
|1625860
|
|
|6523
|1388672
|
|
|159
|258877
|
|