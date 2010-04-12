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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 112113114115

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 115
1. Від 15 до 20%
28%
32
2. Від 20 до 25%
3%
4
3. Від 25 до 30%
6%
7
4. Від 30 до 35%
3%
3
5. Більше 35%
7%
8
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
53%
61
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 21:55

  дарий написав:таки вот откудава грамотный народ заходить...

Вы правы ищем новое пристанище .

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 21:55

  zzzzzz написав:
  дарий написав:
  sani_2012 написав:Там всех несогласных забанили , и на хорошие сроки .

таки вот откудава грамотный народ заходить...


Про какую ветку идет речь ?

Думаю курс ком уа
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 22:00

  дарий написав:Перес де Куэльяр Маленький вопрос: Вы кроме гилок чем-нибудь занимаетесь? Просто для инфо... edia.org/wiki/Храм_Святого_Сімейства будет построен токо к 2026.

Пане Дарію все добре. Підробляю вівчарем , ганяю баранів туди-сюди і зачиняю огорожу. Хватає від іншого, коли зникаю є справи.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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