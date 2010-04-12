RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 113114115116117118>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 118
1. Від 15 до 20%
27%
32
2. Від 20 до 25%
4%
5
3. Від 25 до 30%
6%
7
4. Від 30 до 35%
3%
3
5. Більше 35%
7%
8
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
53%
63
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 21:55

  дарий написав:таки вот откудава грамотный народ заходить...

Вы правы ищем новое пристанище .

*Відправлено з Чату
sani_2012
Аватар користувача
 
Повідомлень: 86
З нами з: 11.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 21:55

  zzzzzz написав:
  дарий написав:
  sani_2012 написав:Там всех несогласных забанили , и на хорошие сроки .

таки вот откудава грамотный народ заходить...


Про какую ветку идет речь ?

Думаю курс ком уа
Только не юля
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 2048
З нами з: 09.09.14
Подякував: 673 раз.
Подякували: 687 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 22:00

  дарий написав:Перес де Куэльяр Маленький вопрос: Вы кроме гилок чем-нибудь занимаетесь? Просто для инфо... edia.org/wiki/Храм_Святого_Сімейства будет построен токо к 2026.

Пане Дарію все добре. Підробляю вівчарем , ганяю баранів туди-сюди і зачиняю огорожу. Вистачає від іншого, коли зникаю є справи.

*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Вів 08 січ, 2019 22:05, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2250
З нами з: 06.01.17
Подякував: 837 раз.
Подякували: 847 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 22:01

Україна в 2019 році може отримати два кредитні транші загальним обсягом 2,6 млрд доларів за новою 14-місячною програмою кредитування Міжнародного валютного фонду stand-by.

Як пише УНІАН, згідно з документами Фонду, оприлюдненими на його сайті, надання другого траншу на суму 0,9 млрд СПЗ (спеціальні права запозичення), що еквівалентно 1,3 млрд доларів, можливе за підсумками першого перегляду програми 15 травня на базі критеріїв ефективності на кінець березня 2019 року.


Третій транш Україна може отримати в такому ж обсязі - за підсумками другого перегляду 15 листопада на базі критеріїв на кінець вересня 2019 року. Більше читайте тут: https://tsn.ua/groshi/v-mvf-ozvuchili-k ... 77211.html
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30107
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2955 раз.
Подякували: 4962 раз.
 
Профіль
11
2
1
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 22:11

Re: Валютный рынок в контексте

  Перес де Куэльяр написав:Бачу з гілки Моцарта всі тут пасуться


хто це такий
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3860
З нами з: 01.06.14
Подякував: 182 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 22:14

  tea написав:
  Сибарит написав:
  tea написав:Дякую.Не на той рядок глянув.

Ну вот. А я тут из-за Вас сидел с калькулятором и пересчитывал доходность, исходя из соотношения реально привлеченных средств и номинала :)
19 получается.

Там одне розміщення пройшло під 19%,одне - під 18.5%,а на всі інші Мінфін отримав,як казав дід з Бійська,х*й без солі. :mrgreen:
Зараз гравці з гривнею розженуть курс вгору, потім самі спритні зільють валюту і зайдуть в гривневі ОВДП і отримають своі 21%.
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2250
З нами з: 06.01.17
Подякував: 837 раз.
Подякували: 847 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 22:15

Надо признать, что в новогоднюю ночь на форуме было просто фееерическое шоу цинизма и абсурда.

Размещающий фото детей форумчан с пририсованной траурной лентой устами своего клона ЕЖопова, специально созданного для троллинга
и глумления, призывал всех "оставаться людьми в год свиньи".

Главный клеветник и провокатор форума, хайполов с хроническим недержанием словестного поноса,
любитель копаться в чужом белье и вытаскивать его на всеобщее обозрение призывал всех оставить все
обиды в прошедшем году буквально через минуту после того, как занимался привычным для него делом, и за минуту до того, как
заняться им вновь.

"Врач" за полчаса дор этого записывавший форумчан в душевнобольные чуть ли не признавался в любви к ним.

Главный гуру, который за неделю до этого забанил на неделю форумчанина за то, что тот написал ему, что некий подонок разместил на аватаре фото
его сына с траурной лентой, сетовал, что ему видите-ли портят настроение.

Это было нечто за гранью добра и Тимошенко.

И даже vovan_prm, который до этого казался вполне разумным человеком, пытался изображать из себя лингвиста-почерковеда и утверждал на голубом глазу,
что если известная и употребляемая миллионами людей присказка встречается в комментариях двух учёток - то это один и тот же человек. Ему, в
отличие от предыдущих персонажей, получающих приз за выдающуюся глубину цинизма, достается приз за самый глупый комментарий в новогоднюю ночь.
И ладно бы случайно угадал, а то попал с умным видом пальцем в небо. Но зато форумным троллям подыграл. Заработал у них плюсик.
Дальновидная тактика. Все с форума разбегутся, а тролли отсанутся. Здесь их главная чайная матка свила уютное гнездо на года.
Молодец, Вован, так держать!
Извините за офф-топ.
Не читаю сообщения от Андрей_В, Gumanoid, safonovstanislav, somilitark, tea, Zebra, Yuri_61, Yuri_T, Libo, mister-svet
oxana_anaxo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8969
З нами з: 07.05.09
Подякував: 147 раз.
Подякували: 1684 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 22:18

  дядя Caша написав:Хотя, признаться, младший сын подарил на Новый год мне бутылку португальского портвейна. Стоит в баре ждет своего часа.


А, так у вас тоже есть младший сын?
И Вы, конечно же, не будете возражать, если Мизантроп поместит себе на аватарку фото Вашего младшего сына, пририсовав
траурную ленту? И Вы тут же самозабанитесь на 7 дней?
Почему я так думаю? Но ведь Вы именно так и поступили в аналогичной ситуции, забанив не Мизантропа, а форумчанина,
который Вам об этом написал.
То есть я делаю вывод, что Вам очень нравится, когда размещают фото детей с траурной лентой.
Или проcто Ваша мораль очень избирательна и лицемерна?
Или Мизантроп чем-то крепко держит Вас за яйца?
А ёшё Мизантроп может снова восстановить свой клон ЕЖопова и разместить на аватаре фото Вашей жены.
Вы только попросите, судя по всему, вы очень любите такие шутки юмора.
Извините за офф-топ.
Не читаю сообщения от Андрей_В, Gumanoid, safonovstanislav, somilitark, tea, Zebra, Yuri_61, Yuri_T, Libo, mister-svet
oxana_anaxo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8969
З нами з: 07.05.09
Подякував: 147 раз.
Подякували: 1684 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 22:20

Немножко легкого офтопа.

Продажи электромобилей в США выросли на 81%

По итогам 2018 г. продажи электромобилей (EV) в США составили 361 307 шт. Это на 81% больше, чем годом ранее, передает greentechmedia со ссылкой на данные портала Inside EVs.

Показательно, что большая часть проданных в США транспортных средств пришлась не на подзаряжаемые гибридные авто (PHEV), а на батарейные EV. Такие результаты оказались полной неожиданностью для главы департамента мобильности в Rocky Mountain Institute Криса Нелдера.

«Я не ожидал, что в 2018 г. темпы роста превысят 30%, — сказал он. — Я полагал, что рост продаж составит около 20 %, как в 2017 г.».

http://enkorr.com.ua/a/news/Prodazhi_el ... _81/235207


Классные результаты, и это притом что в США стоимость топлива на АЗС примерно на 30% ниже чем у нас.

Всего автомобилей в США в 2018 году было продано 16 135 136 падение за год составило 9% , по сравнению с 2017 году когда было продано 17 655 591 .

https://auto.vercity.ru/statistics/sale ... ed_states/

Как видно из статистики продажи электро уже достигли 2% в общей массе. Когда продажи достигнут 10% многие страны-бензоколонки начнут банкротиться.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30107
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2955 раз.
Подякували: 4962 раз.
 
Профіль
11
2
1
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 22:27

Re: Валютный рынок в контексте

  oxana_anaxo написав:Надо признать, что в новогоднюю ночь на форуме было просто фееерическое шоу цинизма и абсурда.


Уфффф....
Как мужика-то колбасит!
Браво!
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 968
З нами з: 21.01.17
Подякував: 470 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 113114115116117118>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1412, 1413, 1414
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14137 1625932
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 січ, 2019 21:23
Kabanchik
Валютный рынок в мире 1 ... 651, 652, 653
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6523 1388695
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 січ, 2019 08:35
fefelova
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 258890
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.