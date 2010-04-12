Додано: Вів 08 січ, 2019 22:15

Надо признать, что в новогоднюю ночь на форуме было просто фееерическое шоу цинизма и абсурда.



Размещающий фото детей форумчан с пририсованной траурной лентой устами своего клона ЕЖопова, специально созданного для троллинга

и глумления, призывал всех "оставаться людьми в год свиньи".



Главный клеветник и провокатор форума, хайполов с хроническим недержанием словестного поноса,

любитель копаться в чужом белье и вытаскивать его на всеобщее обозрение призывал всех оставить все

обиды в прошедшем году буквально через минуту после того, как занимался привычным для него делом, и за минуту до того, как

заняться им вновь.



"Врач" за полчаса дор этого записывавший форумчан в душевнобольные чуть ли не признавался в любви к ним.



Главный гуру, который за неделю до этого забанил на неделю форумчанина за то, что тот написал ему, что некий подонок разместил на аватаре фото

его сына с траурной лентой, сетовал, что ему видите-ли портят настроение.



Это было нечто за гранью добра и Тимошенко.



И даже vovan_prm, который до этого казался вполне разумным человеком, пытался изображать из себя лингвиста-почерковеда и утверждал на голубом глазу,

что если известная и употребляемая миллионами людей присказка встречается в комментариях двух учёток - то это один и тот же человек. Ему, в

отличие от предыдущих персонажей, получающих приз за выдающуюся глубину цинизма, достается приз за самый глупый комментарий в новогоднюю ночь.

И ладно бы случайно угадал, а то попал с умным видом пальцем в небо. Но зато форумным троллям подыграл. Заработал у них плюсик.

Дальновидная тактика. Все с форума разбегутся, а тролли отсанутся. Здесь их главная чайная матка свила уютное гнездо на года.

Молодец, Вован, так держать!

Извините за офф-топ.

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