Вы правы ищем новое пристанище .
*Відправлено з Чату
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 січ, 2019 21:55
Вы правы ищем новое пристанище .
*Відправлено з Чату
Додано: Вів 08 січ, 2019 21:55
Думаю курс ком уа
Только не юля
Додано: Вів 08 січ, 2019 22:00
Пане Дарію все добре. Підробляю вівчарем , ганяю баранів туди-сюди і зачиняю огорожу. Вистачає від іншого, коли зникаю є справи.
*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Вів 08 січ, 2019 22:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 08 січ, 2019 22:01
Живите своим умом!
Додано: Вів 08 січ, 2019 22:11
Re: Валютный рынок в контексте
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 08 січ, 2019 22:14
Зараз гравці з гривнею розженуть курс вгору, потім самі спритні зільють валюту і зайдуть в гривневі ОВДП і отримають своі 21%.
Додано: Вів 08 січ, 2019 22:15
Надо признать, что в новогоднюю ночь на форуме было просто фееерическое шоу цинизма и абсурда.
Размещающий фото детей форумчан с пририсованной траурной лентой устами своего клона ЕЖопова, специально созданного для троллинга
и глумления, призывал всех "оставаться людьми в год свиньи".
Главный клеветник и провокатор форума, хайполов с хроническим недержанием словестного поноса,
любитель копаться в чужом белье и вытаскивать его на всеобщее обозрение призывал всех оставить все
обиды в прошедшем году буквально через минуту после того, как занимался привычным для него делом, и за минуту до того, как
заняться им вновь.
"Врач" за полчаса дор этого записывавший форумчан в душевнобольные чуть ли не признавался в любви к ним.
Главный гуру, который за неделю до этого забанил на неделю форумчанина за то, что тот написал ему, что некий подонок разместил на аватаре фото
его сына с траурной лентой, сетовал, что ему видите-ли портят настроение.
Это было нечто за гранью добра и Тимошенко.
И даже vovan_prm, который до этого казался вполне разумным человеком, пытался изображать из себя лингвиста-почерковеда и утверждал на голубом глазу,
что если известная и употребляемая миллионами людей присказка встречается в комментариях двух учёток - то это один и тот же человек. Ему, в
отличие от предыдущих персонажей, получающих приз за выдающуюся глубину цинизма, достается приз за самый глупый комментарий в новогоднюю ночь.
И ладно бы случайно угадал, а то попал с умным видом пальцем в небо. Но зато форумным троллям подыграл. Заработал у них плюсик.
Дальновидная тактика. Все с форума разбегутся, а тролли отсанутся. Здесь их главная чайная матка свила уютное гнездо на года.
Молодец, Вован, так держать!
Извините за офф-топ.
Не читаю сообщения от Андрей_В, Gumanoid, safonovstanislav, somilitark, tea, Zebra, Yuri_61, Yuri_T, Libo, mister-svet
Додано: Вів 08 січ, 2019 22:18
А, так у вас тоже есть младший сын?
И Вы, конечно же, не будете возражать, если Мизантроп поместит себе на аватарку фото Вашего младшего сына, пририсовав
траурную ленту? И Вы тут же самозабанитесь на 7 дней?
Почему я так думаю? Но ведь Вы именно так и поступили в аналогичной ситуции, забанив не Мизантропа, а форумчанина,
который Вам об этом написал.
То есть я делаю вывод, что Вам очень нравится, когда размещают фото детей с траурной лентой.
Или проcто Ваша мораль очень избирательна и лицемерна?
Или Мизантроп чем-то крепко держит Вас за яйца?
А ёшё Мизантроп может снова восстановить свой клон ЕЖопова и разместить на аватаре фото Вашей жены.
Вы только попросите, судя по всему, вы очень любите такие шутки юмора.
Извините за офф-топ.
Не читаю сообщения от Андрей_В, Gumanoid, safonovstanislav, somilitark, tea, Zebra, Yuri_61, Yuri_T, Libo, mister-svet
Додано: Вів 08 січ, 2019 22:20
Немножко легкого офтопа.
Как видно из статистики продажи электро уже достигли 2% в общей массе. Когда продажи достигнут 10% многие страны-бензоколонки начнут банкротиться.
Живите своим умом!
Додано: Вів 08 січ, 2019 22:27
Re: Валютный рынок в контексте
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