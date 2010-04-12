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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 114115116117118>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 118
1. Від 15 до 20%
27%
32
2. Від 20 до 25%
4%
5
3. Від 25 до 30%
6%
7
4. Від 30 до 35%
3%
3
5. Більше 35%
7%
8
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
53%
63
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 22:27

привет красавица))

  oxana_anaxo написав:Молодец, Вован, так держать!
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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 22:28

Re: Валютный рынок в контексте

  oxana_anaxo написав:Надо признать, что в новогоднюю ночь на форуме было просто фееерическое шоу цинизма и абсурда.


Уфффф....
Как мужика-то колбасит!
Браво! :!:
дарий
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 22:31

Re: Валютный рынок в контексте

  дарий написав:таки вот откудава грамотный народ заходить...

было время когда все "грамотные" туда свалили.
Vostock
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 22:32

Re: Валютный рынок в контексте

  oxana_anaxo написав:Почему я так думаю?
Тут все и Лёлик (в очках) и Никита и Дюша метелкин)) https://www.youtube.com/watch?v=wNwCLFo8z8c&t=956s
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 22:34

Re: Валютный рынок в контексте

  Vostock написав:было время когда все "грамотные" туда свалили.


То таке...
дарий
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 22:37

Re: Валютный рынок в контексте

  Перес де Куэльяр написав:Пане Дарію все добре. Підробляю вівчарем , ганяю баранів туди-сюди і зачиняю огорожу. Вистачає від іншого, коли зникаю є справи.


Честно - в ответе даже и не сомневался...
Плюсанул тоже честно!

Пасибо.
дарий
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 22:38

  oxana_anaxo написав:Надо признать, что в новогоднюю ночь на форуме было просто фееерическое шоу цинизма и абсурда.
Главный клеветник и провокатор форума, хайполов с хроническим недержанием словестного поноса,
любитель копаться в чужом белье и вытаскивать его на всеобщее обозрение призывал всех оставить все
обиды в прошедшем году буквально через минуту после того, как занимался привычным для него делом, и за минуту до того, как
заняться им вновь.


Ксю - та давайте все погане залишимо в минулому році.Ну що Ви за дівчина?
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 22:40

  oxana_anaxo написав:
  дядя Caша написав:Хотя, признаться, младший сын подарил на Новый год мне бутылку португальского портвейна. Стоит в баре ждет своего часа.


А, так у вас тоже есть младший сын?

Ксю - витріть це повідомлення.Воно тут ні до чого.Чим хоч Вас ДС дістав?
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 22:44

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:Ксю - витріть це повідомлення.Воно тут ні до чого.
https://www.youtube.com/watch?v=HX3fuFmKsxA
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Вів 08 січ, 2019 23:09, всього редагувалось 2 разів.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Ждем

До конца недели рост, с понедельника потеплеет...
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