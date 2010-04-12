Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 січ, 2019 22:28
oxana_anaxo написав:
Надо признать, что в новогоднюю ночь на форуме было просто фееерическое шоу цинизма и абсурда.
Уфффф....
Как мужика-то колбасит!
Браво!
дарий
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Додано: Вів 08 січ, 2019 22:31
дарий написав:
таки вот откудава грамотный народ заходить...
было время когда все "грамотные" туда свалили.
Vostock
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Додано: Вів 08 січ, 2019 22:32
oxana_anaxo написав:
Почему я так думаю?
Тут все и Лёлик (в очках) и Никита и Дюша метелкин))
https://www.youtube.com/watch?v=wNwCLFo8z8c&t=956s
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Додано: Вів 08 січ, 2019 22:34
Vostock написав:
было время когда все "грамотные" туда свалили.
То таке...
дарий
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Додано: Вів 08 січ, 2019 22:37
Перес де Куэльяр написав:
Пане Дарію все добре. Підробляю вівчарем , ганяю баранів туди-сюди і зачиняю огорожу. Вистачає від іншого, коли зникаю є справи.
Честно - в ответе даже и не сомневался...
Плюсанул тоже честно!
Пасибо.
дарий
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Додано: Вів 08 січ, 2019 22:38
oxana_anaxo написав:
Надо признать, что в новогоднюю ночь на форуме было просто фееерическое шоу цинизма и абсурда.
Главный клеветник и провокатор форума, хайполов с хроническим недержанием словестного поноса,
любитель копаться в чужом белье и вытаскивать его на всеобщее обозрение призывал всех оставить все
обиды в прошедшем году буквально через минуту после того, как занимался привычным для него делом, и за минуту до того, как
заняться им вновь.
Ксю - та давайте все погане залишимо в минулому році.Ну що Ви за дівчина?
tea
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Додано: Вів 08 січ, 2019 22:40
oxana_anaxo написав: дядя Caша написав:
Хотя, признаться, младший сын подарил на Новый год мне бутылку португальского портвейна. Стоит в баре ждет своего часа.
А, так у вас тоже есть младший сын?
Ксю - витріть це повідомлення.Воно тут ні до чого.Чим хоч Вас ДС дістав?
tea
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Додано: Вів 08 січ, 2019 22:44
tea написав:
Ксю - витріть це повідомлення.Воно тут ні до чого.
https://www.youtube.com/watch?v=HX3fuFmKsxA
Востаннє редагувалось
Мизантрóп
в Вів 08 січ, 2019 23:09, всього редагувалось 2 разів.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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З нами з: 03.12.14
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Додано: Вів 08 січ, 2019 22:44
До конца недели рост, с понедельника потеплеет...
mihail129
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