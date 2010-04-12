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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 115116117118>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 118
1. Від 15 до 20%
27%
32
2. Від 20 до 25%
4%
5
3. Від 25 до 30%
6%
7
4. Від 30 до 35%
3%
3
5. Більше 35%
7%
8
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
53%
63
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 22:47

  Мизантрóп написав:
  tea написав:Ксю - витріть це повідомлення.Воно тут ні до чого.
Я устала,я ушла нафсехда©

Та шось у Ксюхи змішались в купу коні й люди.
Пише про якусь ЄЖопову.
Хто це?
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 22:47

Re: Валютный рынок в контексте

Чай правда живет в Своем Добром мире...
Ксю у него женщина..., Холява не брат, Либо с Америкосии, ДС - ну то...

ТЕА - возвращайтесь на Землю обетованную...

Поможет.(надеюсь). :oops:
дарий
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 22:51

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:Хто це?
Вона
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Вів 08 січ, 2019 23:07, всього редагувалось 1 раз.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 22:53

Насчет 150 млн, которые якобы продал Нацбанк. Там 100% опечатка.
Продал он где-то от 15 до 20 млн. Наверно, автор хотел написать 15, но рука дрогнула :)

Самое интересное завтра будет.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 22:56

Видалив.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Вів 08 січ, 2019 23:06, всього редагувалось 2 разів.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 22:57

  Искатель написав:Насчет 150 млн, которые якобы продал Нацбанк. Там 100% опечатка.
Продал он где-то от 15 до 20 млн. Наверно, автор хотел написать 15, но рука дрогнула :)

Самое интересное завтра будет.

А де це повідолмення було?
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 23:03

Re: Валютный рынок в контексте

Уважаемый Форум .
Прошу Вас Прекратить это балаган.
Всех .
Прошу Чая и других людей потереть ВСЕ .

Мне неприятно , что сегодня из за вас ,Уважаемый ДС, не написал вечерний обзор.

Думаю , что радикальные меры не помешали бы.
холява
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 23:07

Re: Валютный рынок в контексте

  холява написав:что сегодня из за вас ,Уважаемый ДС, не написал вечерний обзор.
причина иная.Удаляюсь.Споки ноки!
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 23:10

Re: Валютный рынок в контексте

а кто умер в конце ноября? было сообщение
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 23:11

  rasmus написав:а кто умер в конце ноября? было сообщение

Кобзон.
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