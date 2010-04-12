Та шось у Ксюхи змішались в купу коні й люди.
Пише про якусь ЄЖопову.
Хто це?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 січ, 2019 22:47
Додано: Вів 08 січ, 2019 22:47
Re: Валютный рынок в контексте
Чай правда живет в Своем Добром мире...
Ксю у него женщина..., Холява не брат, Либо с Америкосии, ДС - ну то...
ТЕА - возвращайтесь на Землю обетованную...
Поможет.(надеюсь).
Додано: Вів 08 січ, 2019 22:51
Re: Валютный рынок в контексте
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Вів 08 січ, 2019 23:07, всього редагувалось 1 раз.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Вів 08 січ, 2019 22:53
Насчет 150 млн, которые якобы продал Нацбанк. Там 100% опечатка.
Продал он где-то от 15 до 20 млн. Наверно, автор хотел написать 15, но рука дрогнула
Самое интересное завтра будет.
Додано: Вів 08 січ, 2019 22:56
Видалив.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Вів 08 січ, 2019 23:06, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 08 січ, 2019 22:57
Додано: Вів 08 січ, 2019 23:03
Re: Валютный рынок в контексте
Уважаемый Форум .
Прошу Вас Прекратить это балаган.
Всех .
Прошу Чая и других людей потереть ВСЕ .
Мне неприятно , что сегодня из за вас ,Уважаемый ДС, не написал вечерний обзор.
Думаю , что радикальные меры не помешали бы.
Додано: Вів 08 січ, 2019 23:07
Re: Валютный рынок в контексте
причина иная.Удаляюсь.Споки ноки!
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Вів 08 січ, 2019 23:10
Re: Валютный рынок в контексте
а кто умер в конце ноября? было сообщение
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