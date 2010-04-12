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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 січ, 2019 23:13
tea написав: rasmus написав:
а кто умер в конце ноября? было сообщение
Кобзон.
тут Кобзона не обсуждали
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Додано: Вів 08 січ, 2019 23:17
холява написав:
Уважаемый Форум .
Прошу Вас Прекратить это балаган.
Всех .
Хлопці,всі тікаємо по своїх палатах,тушимо світло і лягаємо по ліжках.
Хто не встигне - Пізнайко коле галоперидол.
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Додано: Вів 08 січ, 2019 23:22
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