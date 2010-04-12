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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 115116117118

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 118
1. Від 15 до 20%
27%
32
2. Від 20 до 25%
4%
5
3. Від 25 до 30%
6%
7
4. Від 30 до 35%
3%
3
5. Більше 35%
7%
8
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
53%
63
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 23:13

  tea написав:
  rasmus написав:а кто умер в конце ноября? было сообщение

Кобзон.


тут Кобзона не обсуждали
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 23:17

  холява написав:Уважаемый Форум .
Прошу Вас Прекратить это балаган.
Всех .

Хлопці,всі тікаємо по своїх палатах,тушимо світло і лягаємо по ліжках.
Хто не встигне - Пізнайко коле галоперидол.
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 23:22

  Kabanchik написав:Скоро курс 50 нам буде здаватись солодкою казкою. На порозі криза в США, а значить криза у світі. Криза потрібна світовим олігрхам, щоб забрати собі найкращі шматки. Думаю, буде курс за 100 в 2019-2020.

:lol: :lol: :lol: Кабанчик, Ваш рік настав, мрійте на здоров'я!
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