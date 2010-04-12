тут Кобзона не обсуждали
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 січ, 2019 23:13
Додано: Вів 08 січ, 2019 23:17
Додано: Вів 08 січ, 2019 23:22
Додано: Вів 08 січ, 2019 23:58
Весело смотреть. То есть читать эти гадания на кофейной гуще. Мне это напоминает обычный тотализатор спортлотто игру в букмеккерской конторе , игру не более. Да можно заработать ,но имхо риск. никто и никогда не зарабатывал на форексе кроме самого форекса знаю людей которые просадили на форексе тысячи и десятки тысячь ... Да сегодня на коне, а завтра... Вобщем когда же ж Украина перейдет к более цивилизованному рынку акций , бедному народу только и остается спекулировать на валюте с умным видом буд то бы они знаю как устроено казино, казино всегда в плюсе. Инсайд в паблик вам не сольют. Так что измерение медальками... Даже почти никто не озвучивает своих ставок... Либо ставок нет... Либо все бояться показать как проиграли в казино...
ПОследний кто помню писал о своих ставках (декларировал покупки и продажи) не задним числом Zebra вроде бы... Может еще кто мельком... Но опять таки без сум узнать стоила ли овчинка выделки...
ЗАРПЛАТА КАССИРА 5000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
Додано: Сер 09 січ, 2019 00:03
Живите своим умом!
Додано: Сер 09 січ, 2019 00:09
1 попрошу выложить билет можете ручкой замазать ФИО.
2 спасибо за инсайд
3 почти согласен по 50 и по 100 , но сначала я куплю пару сникерсов па 26,5 ну максимум па 27 , либо еще возьму кредитов в гривне на импортный товар... Для личного пользования хз правда что брать все что надо есть... Оооо окромя посудомойки! Идея ! Но это когда будет по 26.5-27 либо зеленых, сникерсов либо гривневых кредитов доберу
ЗАРПЛАТА КАССИРА 5000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
Додано: Сер 09 січ, 2019 00:16
[quote="4547462:дарий". Українці зможуть купити і продати іноземну валюту не тільки в банках або обмінних пунктах небанківських фінансових установ (НФУ), але і в поштових відділеннях.
Відповідні зміни затверджені постановою центробанку №9 від 2 січня 2019 року "Про затвердження змін до окремих нормативно-правових актів НБУ" і набувають чинності 7 лютого 2019 року одночасно з набуттям чинності законом "Про валюту і валютні операції".
Згідно з постановою, оператори поштового зв'язку зможуть отримати в НБУ ліцензії на проведення банківських операцій за наявності понад 50 структурних підрозділів, які розташовані на 50% території України; отримання не менше ніж 50% доходів від діяльності у сфері надання поштових послуг; відповідності вимогам до фінансового стану, структури власності, репутації та профпридатності керівного складу.[/quote]
Понял,Ощад уже в пролете...
Укрпочта вместе с пенсией Бесплатно будет бабулькам и баксики подтаривать...
[/quote]
Зря ржете регулярно покупаю знакомым бабушкам и дедушкам баксики и обычно по $500+ и последний раз при курсе около 29 просили
ЗАРПЛАТА КАССИРА 5000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
Додано: Сер 09 січ, 2019 00:18
Волков бояться - в лес не ходить!
Под лежачий камень вода не течет!
+ The quieter you are, the more you are able to hear!
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