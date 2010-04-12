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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 115116117118

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 118
1. Від 15 до 20%
27%
32
2. Від 20 до 25%
4%
5
3. Від 25 до 30%
6%
7
4. Від 30 до 35%
3%
3
5. Більше 35%
7%
8
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
53%
63
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 23:13

  tea написав:
  rasmus написав:а кто умер в конце ноября? было сообщение

Кобзон.


тут Кобзона не обсуждали
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  холява написав:Уважаемый Форум .
Прошу Вас Прекратить это балаган.
Всех .

Хлопці,всі тікаємо по своїх палатах,тушимо світло і лягаємо по ліжках.
Хто не встигне - Пізнайко коле галоперидол.
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 23:22

  Kabanchik написав:Скоро курс 50 нам буде здаватись солодкою казкою. На порозі криза в США, а значить криза у світі. Криза потрібна світовим олігрхам, щоб забрати собі найкращі шматки. Думаю, буде курс за 100 в 2019-2020.

:lol: :lol: :lol: Кабанчик, Ваш рік настав, мрійте на здоров'я!
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 23:58

Весело смотреть. То есть читать эти гадания на кофейной гуще. Мне это напоминает обычный тотализатор спортлотто игру в букмеккерской конторе , игру не более. Да можно заработать ,но имхо риск. никто и никогда не зарабатывал на форексе кроме самого форекса :-) знаю людей которые просадили на форексе тысячи и десятки тысячь ... Да сегодня на коне, а завтра... Вобщем когда же ж Украина перейдет к более цивилизованному рынку акций , бедному народу только и остается спекулировать на валюте с умным видом буд то бы они знаю как устроено казино, казино всегда в плюсе. Инсайд в паблик вам не сольют. Так что измерение медальками... Даже почти никто не озвучивает своих ставок... Либо ставок нет... Либо все бояться показать как проиграли в казино...
ПОследний кто помню писал о своих ставках (декларировал покупки и продажи) не задним числом Zebra вроде бы... Может еще кто мельком... Но опять таки без сум узнать стоила ли овчинка выделки...
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Всемирный Банк (ВБ) понизил прогноз роста ВВП Украины в 2019 год на 0,6 процентных пункта (в сравнении с прогнозом, который банк давал в октябре) — до 2,9% ВВП, сообщает ВБ.


По сравнению с июньским докладом "Перспективы мировой экономики" прогноз понижен на 1,1 процентных пункта, следует из инфографики, которая содержится в январском докладе.

Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 00:09

  Kabanchik написав:привет, пупсики. Я только что вернулся из США, где у меня появился надежны

Скоро курс 50 нам буде здаватись солодкою казкою. На порозі криза в США, а значить криза у світі. Криза потрібна світовим олігрхам, щоб забрати собі найкращі шматки. Думаю, буде курс за 100 в 2019-2020.

1 попрошу выложить билет можете ручкой замазать ФИО.
2 спасибо за инсайд
3 почти согласен по 50 и по 100 , но сначала я куплю пару сникерсов па 26,5 ну максимум па 27 , либо еще возьму кредитов в гривне на импортный товар... Для личного пользования хз правда что брать все что надо есть... Оооо окромя посудомойки! Идея ! Но это когда будет по 26.5-27 либо зеленых, сникерсов либо гривневых кредитов доберу
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 00:16

[quote="4547462:дарий". Українці зможуть купити і продати іноземну валюту не тільки в банках або обмінних пунктах небанківських фінансових установ (НФУ), але і в поштових відділеннях.
Відповідні зміни затверджені постановою центробанку №9 від 2 січня 2019 року "Про затвердження змін до окремих нормативно-правових актів НБУ" і набувають чинності 7 лютого 2019 року одночасно з набуттям чинності законом "Про валюту і валютні операції".

Згідно з постановою, оператори поштового зв'язку зможуть отримати в НБУ ліцензії на проведення банківських операцій за наявності понад 50 структурних підрозділів, які розташовані на 50% території України; отримання не менше ніж 50% доходів від діяльності у сфері надання поштових послуг; відповідності вимогам до фінансового стану, структури власності, репутації та профпридатності керівного складу.[/quote]

Понял,Ощад уже в пролете...

Укрпочта вместе с пенсией Бесплатно будет бабулькам и баксики подтаривать...
:wink:[/quote]
Зря ржете регулярно покупаю знакомым бабушкам и дедушкам баксики и обычно по $500+ и последний раз при курсе около 29 просили
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yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 00:18

  yama написав:Весело смотреть. То есть читать эти гадания на кофейной гуще. Мне это напоминает обычный тотализатор спортлотто игру в букмеккерской конторе , игру не более. Да можно заработать ,но имхо риск. никто и никогда не зарабатывал на форексе кроме самого форекса :-) знаю людей которые просадили на форексе тысячи и десятки тысячь ... Да сегодня на коне, а завтра... Вобщем когда же ж Украина перейдет к более цивилизованному рынку акций , бедному народу только и остается спекулировать на валюте с умным видом буд то бы они знаю как устроено казино, казино всегда в плюсе. Инсайд в паблик вам не сольют. Так что измерение медальками... Даже почти никто не озвучивает своих ставок... Либо ставок нет... Либо все бояться показать как проиграли в казино...
ПОследний кто помню писал о своих ставках (декларировал покупки и продажи) не задним числом Zebra вроде бы... Может еще кто мельком... Но опять таки без сум узнать стоила ли овчинка выделки...


Волков бояться - в лес не ходить!
Под лежачий камень вода не течет!

+ The quieter you are, the more you are able to hear!
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 01:16

  дарий написав:Чай правда живет в Своем Добром мире...
Ксю у него женщина..., Холява не брат, Либо с Америкосии, ДС - ну то...

ТЕА - возвращайтесь на Землю обетованную...

Поможет.(надеюсь). :oops:

а самому не кажется, что чайное свинорыло, вместе с подельничком холявой, полностью уничтожили некогда авторитетный источник информации?
сколько можно подыгрывать этим двум шаромыгам?
ладно двое клоунов... вам-то нафиг этот бесконечный цирк?

от души: не понимаю терпения ДС и других модераторов.
просмотры-просмотрами, посты, реклама и т.п., но ведь нельзя позволять превращать ветку в откровенную помойку :evil:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 02:11

  rasmus написав:
  tea написав:
  rasmus написав:а кто умер в конце ноября? было сообщение

Кобзон.


тут Кобзона не обсуждали


Вроде обсуждали.
Подарили ему заочно пирамидок.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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