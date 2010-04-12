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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 січ, 2019 03:17
tea написав: oxana_anaxo написав: дядя Caша написав:
Хотя, признаться, младший сын подарил на Новый год мне бутылку португальского портвейна. Стоит в баре ждет своего часа.
А, так у вас тоже есть младший сын?
Ксю - витріть це повідомлення.Воно тут ні до чого.Чим хоч Вас ДС дістав?
І вистачає ж нахабства... Витри УСІ свої повідомлення, вони тут ні до чого. Форум чистіше стане...
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sergey_sryvkin
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