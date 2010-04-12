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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 116117118119

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 120
1. Від 15 до 20%
27%
32
2. Від 20 до 25%
4%
5
3. Від 25 до 30%
6%
7
4. Від 30 до 35%
3%
3
5. Більше 35%
7%
8
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
54%
65
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 03:17

  tea написав:
  oxana_anaxo написав:
  дядя Caша написав:Хотя, признаться, младший сын подарил на Новый год мне бутылку португальского портвейна. Стоит в баре ждет своего часа.


А, так у вас тоже есть младший сын?

Ксю - витріть це повідомлення.Воно тут ні до чого.Чим хоч Вас ДС дістав?


І вистачає ж нахабства... Витри УСІ свої повідомлення, вони тут ні до чого. Форум чистіше стане...
sergey_sryvkin
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  #<1 ... 116117118119
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