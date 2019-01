Форуми / Валюта / Валютний ринок / Валютный рынок в контексте Валютный рынок в контексте + Додати

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів? Валютный рынок в контексте 4.2 5 120 1. Від 15 до 20% 27% 32 2. Від 20 до 25% 4% 5 3. Від 25 до 30% 6% 7 4. Від 30 до 35% 3% 3 5. Більше 35% 7% 8 6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань 54% 65 Всього голосів : 120 Додано: Вів 08 січ, 2019 23:58 знаю людей которые просадили на форексе тысячи и десятки тысячь ... Да сегодня на коне, а завтра... Вобщем когда же ж Украина перейдет к более цивилизованному рынку акций , бедному народу только и остается спекулировать на валюте с умным видом буд то бы они знаю как устроено казино, казино всегда в плюсе. Инсайд в паблик вам не сольют. Так что измерение медальками... Даже почти никто не озвучивает своих ставок... Либо ставок нет... Либо все бояться показать как проиграли в казино... ПОследний кто помню писал о своих ставках (декларировал покупки и продажи) не задним числом Zebra вроде бы... Может еще кто мельком... Но опять таки без сум узнать стоила ли овчинка выделки... Весело смотреть. То есть читать эти гадания на кофейной гуще. Мне это напоминает обычный тотализатор спортлотто игру в букмеккерской конторе , игру не более. Да можно заработать ,но имхо риск.

никто и никогда не зарабатывал на форексе кроме самого форекса знаю людей которые просадили на форексе тысячи и десятки тысячь ... Да сегодня на коне, а завтра... Вобщем когда же ж Украина перейдет к более цивилизованному рынку акций , бедному народу только и остается спекулировать на валюте с умным видом буд то бы они знаю как устроено казино, казино всегда в плюсе. Инсайд в паблик вам не сольют. Так что измерение медальками... Даже почти никто не озвучивает своих ставок... Либо ставок нет... Либо все бояться показать как проиграли в казино... ПОследний кто помню писал о своих ставках (декларировал покупки и продажи) не задним числом Zebra вроде бы... Может еще кто мельком... Но опять таки без сум узнать стоила ли овчинка выделки... Всемирный Банк (ВБ) понизил прогноз роста ВВП Украины в 2019 год на 0,6 процентных пункта (в сравнении с прогнозом, который банк давал в октябре) — до 2,9% ВВП, сообщает ВБ.





По сравнению с июньским докладом "Перспективы мировой экономики" прогноз понижен на 1,1 процентных пункта, следует из инфографики, которая содержится в январском докладе.



По сравнению с июньским докладом "Перспективы мировой экономики" прогноз понижен на 1,1 процентных пункта, следует из инфографики, которая содержится в январском докладе. Живите своим умом!



Kabanchik написав: привет, пупсики. Я только что вернулся из США, где у меня появился надежны Скоро курс 50 нам буде здаватись солодкою казкою. На порозі криза в США, а значить криза у світі. Криза потрібна світовим олігрхам, щоб забрати собі найкращі шматки. Думаю, буде курс за 100 в 2019-2020.

1 попрошу выложить билет можете ручкой замазать ФИО.

2 спасибо за инсайд

Відповідні зміни затверджені постановою центробанку №9 від 2 січня 2019 року "Про затвердження змін до окремих нормативно-правових актів НБУ" і набувають чинності 7 лютого 2019 року одночасно з набуттям чинності законом "Про валюту і валютні операції". Згідно з постановою, оператори поштового зв'язку зможуть отримати в НБУ ліцензії на проведення банківських операцій за наявності понад 50 структурних підрозділів, які розташовані на 50% території України; отримання не менше ніж 50% доходів від діяльності у сфері надання поштових послуг; відповідності вимогам до фінансового стану, структури власності, репутації та профпридатності керівного складу. Понял,Ощад уже в пролете... Укрпочта вместе с пенсией Бесплатно будет бабулькам и баксики подтаривать...

Відповідні зміни затверджені постановою центробанку №9 від 2 січня 2019 року "Про затвердження змін до окремих нормативно-правових актів НБУ" і набувають чинності 7 лютого 2019 року одночасно з набуттям чинності законом "Про валюту і валютні операції".



Згідно з постановою, оператори поштового зв'язку зможуть отримати в НБУ ліцензії на проведення банківських операцій за наявності понад 50 структурних підрозділів, які розташовані на 50% території України; отримання не менше ніж 50% доходів від діяльності у сфері надання поштових послуг; відповідності вимогам до фінансового стану, структури власності, репутації та профпридатності керівного складу.[/quote]



Понял,Ощад уже в пролете...



Укрпочта вместе с пенсией Бесплатно будет бабулькам и баксики подтаривать...

[/quote]

Зря ржете регулярно покупаю знакомым бабушкам и дедушкам баксики и обычно по $500+ и последний раз при курсе около 29 просили

ПОследний кто помню писал о своих ставках (декларировал покупки и продажи) не задним числом Zebra вроде бы... Может еще кто мельком... Но опять таки без сум узнать стоила ли овчинка выделки... Весело смотреть. То есть читать эти гадания на кофейной гуще. Мне это напоминает обычный тотализатор спортлотто игру в букмеккерской конторе , игру не более. Да можно заработать ,но имхо риск. никто и никогда не зарабатывал на форексе кроме самого форексазнаю людей которые просадили на форексе тысячи и десятки тысячь ... Да сегодня на коне, а завтра... Вобщем когда же ж Украина перейдет к более цивилизованному рынку акций , бедному народу только и остается спекулировать на валюте с умным видом буд то бы они знаю как устроено казино, казино всегда в плюсе. Инсайд в паблик вам не сольют. Так что измерение медальками... Даже почти никто не озвучивает своих ставок... Либо ставок нет... Либо все бояться показать как проиграли в казино...ПОследний кто помню писал о своих ставках (декларировал покупки и продажи) не задним числом Zebra вроде бы... Может еще кто мельком... Но опять таки без сум узнать стоила ли овчинка выделки...



Волков бояться - в лес не ходить!

Под лежачий камень вода не течет!



Додано: Сер 09 січ, 2019 08:21 rasmus написав: Перес де Куэльяр написав: Я щось пропустив, пишуть Регулятор наливав сьогодні 150мл.? пишуть що так: Национальный банк вышел с интервенцией и продал около 150 млн. долларов США по цене 28,05 гривен, однако смог лишь несколько затормозить рост. - https://курс.ком.юа/novost/95447-dollar-pereshagnul-otmetku-28-griven/



пишуть що так:

Национальный банк вышел с интервенцией и продал около 150 млн. долларов США по цене 28,05 гривен, однако смог лишь несколько затормозить рост. - https://курс.ком.юа/novost/95447-dollar-pereshagnul-otmetku-28-griven/ пишуть що так:Национальный банк вышел с интервенцией и продал около 150 млн. долларов США по цене 28,05 гривен, однако смог лишь несколько затормозить рост. - https://курс.ком.юа/novost/95447-dollar-pereshagnul-otmetku-28-griven/

О, нормально, а я уж переживал, что не захочет заработать на разнице)



vitaliian написав: выборы то уже пройдут, можно и газ по 24 и доллар по 30+ делать.

выборы то уже пройдут, можно и газ по 24 и доллар по 30+ делать.

Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.

Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию. Alex2006 Повідомлень: 3371 З нами з: 13.06.15 Подякував: 92 раз. Подякували: 446 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 січ, 2019 08:24 yama написав: Весело смотреть. То есть читать эти гадания на кофейной гуще. Мне это напоминает обычный тотализатор спортлотто игру в букмеккерской конторе , игру не более. Да можно заработать ,но имхо риск. никто и никогда не зарабатывал на форексе кроме самого форекса знаю людей которые просадили на форексе тысячи и десятки тысячь ... Да сегодня на коне, а завтра... Вобщем когда же ж Украина перейдет к более цивилизованному рынку акций , бедному народу только и остается спекулировать на валюте с умным видом буд то бы они знаю как устроено казино, казино всегда в плюсе. Инсайд в паблик вам не сольют. Так что измерение медальками... Даже почти никто не озвучивает своих ставок... Либо ставок нет... Либо все бояться показать как проиграли в казино...

ПОследний кто помню писал о своих ставках (декларировал покупки и продажи) не задним числом Zebra вроде бы... Может еще кто мельком... Но опять таки без сум узнать стоила ли овчинка выделки... Весело смотреть. То есть читать эти гадания на кофейной гуще. Мне это напоминает обычный тотализатор спортлотто игру в букмеккерской конторе , игру не более. Да можно заработать ,но имхо риск. никто и никогда не зарабатывал на форексе кроме самого форексазнаю людей которые просадили на форексе тысячи и десятки тысячь ... Да сегодня на коне, а завтра... Вобщем когда же ж Украина перейдет к более цивилизованному рынку акций , бедному народу только и остается спекулировать на валюте с умным видом буд то бы они знаю как устроено казино, казино всегда в плюсе. Инсайд в паблик вам не сольют. Так что измерение медальками... Даже почти никто не озвучивает своих ставок... Либо ставок нет... Либо все бояться показать как проиграли в казино...ПОследний кто помню писал о своих ставках (декларировал покупки и продажи) не задним числом Zebra вроде бы... Может еще кто мельком... Но опять таки без сум узнать стоила ли овчинка выделки...

А нах.. ты тогда живешь, пойди убейся, зачем воздух портить?

Повідомлень: 1031 З нами з: 01.08.12 Подякував: 1346 раз. Подякували: 211 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 січ, 2019 09:06 Alex2006 написав: rasmus написав: Перес де Куэльяр написав: Я щось пропустив, пишуть Регулятор наливав сьогодні 150мл.? Я щось пропустив, пишуть Регулятор наливав сьогодні 150мл.?



пишуть що так:

Национальный банк вышел с интервенцией и продал около 150 млн. долларов США по цене 28,05 гривен, однако смог лишь несколько затормозить рост. - https://курс.ком.юа/novost/95447-dollar-pereshagnul-otmetku-28-griven/ пишуть що так:Национальный банк вышел с интервенцией и продал около 150 млн. долларов США по цене 28,05 гривен, однако смог лишь несколько затормозить рост. - https://курс.ком.юа/novost/95447-dollar-pereshagnul-otmetku-28-griven/

О, нормально, а я уж переживал, что не захочет заработать на разнице)



vitaliian написав: выборы то уже пройдут, можно и газ по 24 и доллар по 30+ делать.

выборы то уже пройдут, можно и газ по 24 и доллар по 30+ делать.

Додано: Сер 09 січ, 2019 09:06 Alex2006 написав: О, нормально, а я уж переживал, что не захочет заработать на разнице) vitaliian написав: выборы то уже пройдут, можно и газ по 24 и доллар по 30+ делать. Что значит "делать"? Уже давно никто ничего не "делает". Курс загнать вверх пытаются из года в год, но олени не ведутся) На весну тренд к 26.ХХ, а лето - сами понимаете) Какие 30+ кому там приснились) Ну во первых украине немало в этом году надо скв выплатить. Сомневаюсь что демонстративно будут тушить МБ после выборов. А во вторых о лете...не прошлым ли летом произошел девал почти 10%?



Ну во первых украине немало в этом году надо скв выплатить. Сомневаюсь что демонстративно будут тушить МБ после выборов.



Додано: Сер 09 січ, 2019 09:09 Я ж говорил, что опечатка Уже исправили здесь . Alex2006, можно выдыхать

Додано: Сер 09 січ, 2019 09:28 холява написав: Уважаемый Форум . Прошу Вас Прекратить это балаган. Всех . Прошу Чая и других людей потереть ВСЕ . Мне неприятно , что сегодня из за вас ,Уважаемый ДС, не написал вечерний обзор. Думаю , що радикальные меры не помешали бы. ув Холява,не переймайтесь.Балаганный Форум (коим он стал) это бизнес,бизнес это деньги.В т.ч. и ДС.Больше страниц-больше денег.Пятерка адекватов,пятерка троллей на разогреве,парочка на зарплате от форума,парочка на зарплате от другого ведомства :) ,читатели и флудеры - вот и весь форум.

ув Холява,не переймайтесь.Балаганный Форум (коим он стал) это бизнес,бизнес это деньги.В т.ч. и ДС.Больше страниц-больше денег.Пятерка адекватов,пятерка троллей на разогреве,парочка на зарплате от форума,парочка на зарплате от другого ведомства :) ,читатели и флудеры - вот и весь форум.



