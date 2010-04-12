Весело смотреть. То есть читать эти гадания на кофейной гуще. Мне это напоминает обычный тотализатор спортлотто игру в букмеккерской конторе , игру не более. Да можно заработать ,но имхо риск. никто и никогда не зарабатывал на форексе кроме самого форекса знаю людей которые просадили на форексе тысячи и десятки тысячь ... Да сегодня на коне, а завтра... Вобщем когда же ж Украина перейдет к более цивилизованному рынку акций , бедному народу только и остается спекулировать на валюте с умным видом буд то бы они знаю как устроено казино, казино всегда в плюсе. Инсайд в паблик вам не сольют. Так что измерение медальками... Даже почти никто не озвучивает своих ставок... Либо ставок нет... Либо все бояться показать как проиграли в казино... ПОследний кто помню писал о своих ставках (декларировал покупки и продажи) не задним числом Zebra вроде бы... Может еще кто мельком... Но опять таки без сум узнать стоила ли овчинка выделки...
Kabanchik написав:привет, пупсики. Я только что вернулся из США, где у меня появился надежны
Скоро курс 50 нам буде здаватись солодкою казкою. На порозі криза в США, а значить криза у світі. Криза потрібна світовим олігрхам, щоб забрати собі найкращі шматки. Думаю, буде курс за 100 в 2019-2020.
1 попрошу выложить билет можете ручкой замазать ФИО. 2 спасибо за инсайд 3 почти согласен по 50 и по 100 , но сначала я куплю пару сникерсов па 26,5 ну максимум па 27 , либо еще возьму кредитов в гривне на импортный товар... Для личного пользования хз правда что брать все что надо есть... Оооо окромя посудомойки! Идея ! Но это когда будет по 26.5-27 либо зеленых, сникерсов либо гривневых кредитов доберу
[quote="4547462:дарий". Українці зможуть купити і продати іноземну валюту не тільки в банках або обмінних пунктах небанківських фінансових установ (НФУ), але і в поштових відділеннях. Відповідні зміни затверджені постановою центробанку №9 від 2 січня 2019 року "Про затвердження змін до окремих нормативно-правових актів НБУ" і набувають чинності 7 лютого 2019 року одночасно з набуттям чинності законом "Про валюту і валютні операції".
Згідно з постановою, оператори поштового зв'язку зможуть отримати в НБУ ліцензії на проведення банківських операцій за наявності понад 50 структурних підрозділів, які розташовані на 50% території України; отримання не менше ніж 50% доходів від діяльності у сфері надання поштових послуг; відповідності вимогам до фінансового стану, структури власності, репутації та профпридатності керівного складу.[/quote]
Понял,Ощад уже в пролете...
Укрпочта вместе с пенсией Бесплатно будет бабулькам и баксики подтаривать... [/quote] Зря ржете регулярно покупаю знакомым бабушкам и дедушкам баксики и обычно по $500+ и последний раз при курсе около 29 просили
yama написав:Весело смотреть. То есть читать эти гадания на кофейной гуще. Мне это напоминает обычный тотализатор спортлотто игру в букмеккерской конторе , игру не более. Да можно заработать ,но имхо риск. никто и никогда не зарабатывал на форексе кроме самого форекса знаю людей которые просадили на форексе тысячи и десятки тысячь ... Да сегодня на коне, а завтра... Вобщем когда же ж Украина перейдет к более цивилизованному рынку акций , бедному народу только и остается спекулировать на валюте с умным видом буд то бы они знаю как устроено казино, казино всегда в плюсе. Инсайд в паблик вам не сольют. Так что измерение медальками... Даже почти никто не озвучивает своих ставок... Либо ставок нет... Либо все бояться показать как проиграли в казино... ПОследний кто помню писал о своих ставках (декларировал покупки и продажи) не задним числом Zebra вроде бы... Может еще кто мельком... Но опять таки без сум узнать стоила ли овчинка выделки...
Волков бояться - в лес не ходить! Под лежачий камень вода не течет!
+ The quieter you are, the more you are able to hear!
Перес де Куэльяр написав:Я щось пропустив, пишуть Регулятор наливав сьогодні 150мл.?
пишуть що так: Национальный банк вышел с интервенцией и продал около 150 млн. долларов США по цене 28,05 гривен, однако смог лишь несколько затормозить рост. - https://курс.ком.юа/novost/95447-dollar-pereshagnul-otmetku-28-griven/
О, нормально, а я уж переживал, что не захочет заработать на разнице)
vitaliian написав:выборы то уже пройдут, можно и газ по 24 и доллар по 30+ делать.
Что значит "делать"? Уже давно никто ничего не "делает". Курс загнать вверх пытаются из года в год, но олени не ведутся) На весну тренд к 26.ХХ, а лето - сами понимаете) Какие 30+ кому там приснились)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
yama написав:Весело смотреть. То есть читать эти гадания на кофейной гуще. Мне это напоминает обычный тотализатор спортлотто игру в букмеккерской конторе , игру не более. Да можно заработать ,но имхо риск. никто и никогда не зарабатывал на форексе кроме самого форекса знаю людей которые просадили на форексе тысячи и десятки тысячь ... Да сегодня на коне, а завтра... Вобщем когда же ж Украина перейдет к более цивилизованному рынку акций , бедному народу только и остается спекулировать на валюте с умным видом буд то бы они знаю как устроено казино, казино всегда в плюсе. Инсайд в паблик вам не сольют. Так что измерение медальками... Даже почти никто не озвучивает своих ставок... Либо ставок нет... Либо все бояться показать как проиграли в казино... ПОследний кто помню писал о своих ставках (декларировал покупки и продажи) не задним числом Zebra вроде бы... Может еще кто мельком... Но опять таки без сум узнать стоила ли овчинка выделки...
А нах.. ты тогда живешь, пойди убейся, зачем воздух портить?
Перес де Куэльяр написав:Я щось пропустив, пишуть Регулятор наливав сьогодні 150мл.?
пишуть що так: Национальный банк вышел с интервенцией и продал около 150 млн. долларов США по цене 28,05 гривен, однако смог лишь несколько затормозить рост. - https://курс.ком.юа/novost/95447-dollar-pereshagnul-otmetku-28-griven/
О, нормально, а я уж переживал, что не захочет заработать на разнице)
vitaliian написав:выборы то уже пройдут, можно и газ по 24 и доллар по 30+ делать.
Что значит "делать"? Уже давно никто ничего не "делает". Курс загнать вверх пытаются из года в год, но олени не ведутся) На весну тренд к 26.ХХ, а лето - сами понимаете) Какие 30+ кому там приснились)
Ну во первых украине немало в этом году надо скв выплатить. Сомневаюсь что демонстративно будут тушить МБ после выборов.
А во вторых о лете...не прошлым ли летом произошел девал почти 10%?
холява написав:Уважаемый Форум . Прошу Вас Прекратить это балаган. Всех . Прошу Чая и других людей потереть ВСЕ . Мне неприятно , что сегодня из за вас ,Уважаемый ДС, не написал вечерний обзор. Думаю , что радикальные меры не помешали бы.
ув Холява,не переймайтесь.Балаганный Форум (коим он стал) это бизнес,бизнес это деньги.В т.ч. и ДС.Больше страниц-больше денег.Пятерка адекватов,пятерка троллей на разогреве,парочка на зарплате от форума,парочка на зарплате от другого ведомства :) ,читатели и флудеры - вот и весь форум.