В январе погашения гривневых ОВГЗ,которые большей частью у НБУ - вообще не страшно.Лучше меня знаете схему.В конце месяца около 300млн валютных ОВГЗ.Это да.Госы валютой государству особо не помогут,у них самих крупные валютные погашения в второй половине квартала.Поэтому,наверное,валютные овгз размещаются на ура ,а гривневые так себе.
Однако усилия по созданию более динамичной, открытой и конкурентоспособной экономики не оправдали ожиданий, и экономика по-прежнему сталкивается с серьезными проблемами. Инвестиции, особенно прямые иностранные инвестиции, сдерживаются из-за сложной деловой среды, в то время как большое число работников ищут возможности трудоустройства за рубежом, поскольку экономический рост слишком низок, чтобы доходы могли заметно сократить разрыв с другими странами региона.
somilitark написав: А сколько это пару процентов? 3+ % на депо,плюс курсовая разница,а если двинут курс на 26,жалеть не будете про эти 2 видсотка?
Не буду. У меня базовая закупка по 26.2. Это 70% портфеля. 20% - спекулятивная гривна, ещё 10% - разная ерунда. Куда б и кто б курс не двинул - это явление сугубо временное. Максимум - до ноября 2019. PS. В период с 2015-2018 жалею только о том, что не зашёл в гривневые ОВДП в середине 2017 хотя бы 50% портфеля.