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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 113114115116

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 120
1. Від 15 до 20%
27%
32
2. Від 20 до 25%
4%
5
3. Від 25 до 30%
6%
7
4. Від 30 до 35%
3%
3
5. Більше 35%
7%
8
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
54%
65
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 09:37

  zzzzzz написав:ЗВР выросли до 20,8
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838

НБУ рисует радостные диаграммы :mrgreen:
Ну ниче, пойдут погашения ))))

В январе погашения гривневых ОВГЗ,которые большей частью у НБУ - вообще не страшно.Лучше меня знаете схему.В конце месяца около 300млн валютных ОВГЗ.Это да.Госы валютой государству особо не помогут,у них самих крупные валютные погашения в второй половине квартала.Поэтому,наверное,валютные овгз размещаются на ура ,а гривневые так себе.
Яша
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 09:46

Re: Валютный рынок в контексте

мб 2811-2815 уже 06-12.на 10ч30мин мб 12-16
Востаннє редагувалось bugalter в Сер 09 січ, 2019 10:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 10:05

Сообщение МВФ к Меморандуму 8 января 2019 г.:

Гугл-переводчик

Однако усилия по созданию более динамичной, открытой и конкурентоспособной экономики не оправдали ожиданий, и экономика по-прежнему сталкивается с серьезными проблемами. Инвестиции, особенно прямые иностранные инвестиции, сдерживаются из-за сложной деловой среды, в то время как большое число работников ищут возможности трудоустройства за рубежом, поскольку экономический рост слишком низок, чтобы доходы могли заметно сократить разрыв с другими странами региона.

https://www.imf.org/en/Publications/CR/ ... nded-46499
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 10:07

  somilitark написав:
А сколько это пару процентов?
3+ % на депо,плюс курсовая разница,а если двинут курс на 26,жалеть не будете про эти 2 видсотка? :lol:


Не буду. У меня базовая закупка по 26.2. Это 70% портфеля.
20% - спекулятивная гривна, ещё 10% - разная ерунда. Куда б и кто б курс не двинул - это явление сугубо временное. Максимум - до ноября 2019.
PS. В период с 2015-2018 жалею только о том, что не зашёл в гривневые ОВДП в середине 2017 хотя бы 50% портфеля.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 10:21

Re: Валютный рынок в контексте

Что на межбанке?
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Captain Obvious 28,13/28,15
edgar_po
 
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